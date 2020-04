Récapitulatif «The Magicians»: Questions et réponses sur la série finale – Plans de la saison 6

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce qui suit contient les principaux spoilers pour Les magiciens Le final de la série. Procédez à vos risques et périls!

Les Magiciens ont jeté son dernier sort lors de la finale de la série de mercredi, et c’était un délice: en utilisant la graine mondiale, Alice, Margo, Josh et Fen ont pu créer Fillory 2.0 (avec un champ de bacon!). Mais il y avait une complication: le quatuor a été transporté à contrecœur vers le nouveau pays, sans aucun moyen de revenir, laissant leurs amis à la maison confus par leur mystérieuse disparition. Ayant perdu les personnes les plus proches de lui, Eliot est devenu professeur à Brakebills – et a trouvé du réconfort dans le baiser de Charlton! Pendant ce temps, Julia, Penny et le nouveau-né Hope Quentin (ou HQ, comme papa l’appelait) se sont mis en voyage à la recherche de leurs amis.

Puis, dans la scène finale, le nouveau High King Margo se prépara à libérer les résidents de Fillory du monde qui les hébergeait. “Vous savez que nos vies sont sur le point de devenir encore plus étranges d’une manière folle que nous ne pouvons pas prévoir”, songea Margo. Mais les autres ont trouvé du réconfort dans cette idée. “C’est comme ça que je sais que c’est notre histoire”, a ajouté Alice, alors que Margo appuyait joyeusement sur le bouton du globe et … coupé au noir!

Ci-dessous, les co-présentateurs Sera Gamble, John McNamara et Henry Alonso Myers parlent du destin des personnages, de ce qu’ils auraient changé au sujet de la finale si la série avait été renouvelée et de ce qu’ils voulaient explorer dans une hypothétique saison 6.

TVLINE | Je veux revenir en arrière lorsque vous avez conçu la finale pour la première fois. Quelle a été votre approche? Et que saviez-vous de l’avenir de l’émission à ce moment-là?

SERA GAMBLE | Nous savions que nous étions sur la bulle. Nous savions que ce pourrait être notre dernier épisode. Nous espérions que ce ne serait pas le cas, mais nous savions qu’il y avait de bonnes chances que ce soit le cas, alors nous avons écrit un épisode qui, selon nous, pouvait fonctionner dans les deux sens. Et nous nous sommes tournés vers des scènes qui sembleraient être des scènes de fin de série, sachant que nous en couperions une partie si nous continuions. Donc, vraiment, nous avons écrit la version la plus complète [of the finale]. Ce n’est que la première fois que nous faisons cela, et il s’est avéré que c’était la finale de la série.

HENRY ALONSO MYERS | La seule chose qui est vraiment différente de ce que nous avons fait cette année était, généralement, à la fin de chaque saison, nous retournons la table et ramassons les pièces au début de la saison suivante. Et la seule chose qui a ajouté en plus de cela, en regardant la série, nous avons fait un effort pour vraiment résoudre certaines des histoires de personnages fortes que nous avons construites pendant tout le temps sur lequel nous avons travaillé le spectacle. Et même si nous n’avons pas résolu l’intrigue, nous avions l’impression que cela nous laissait en mesure d’avoir des histoires à raconter. À la suite de la conclusion des histoires de personnages, nous avons eu l’impression que nos gens auront l’impression d’avoir accompli quelque chose. Et bien que leur vie se poursuive, comme le font des vies normales et réelles, ce voyage qu’ils ont vécu au cours des cinq dernières années n’a pas été inutile. En fait, ils sont venus à un endroit et ont appris quelque chose sur eux-mêmes.

TVLINE | Sera, il est intéressant que vous disiez qu’il y avait des scènes que vous auriez coupées si le spectacle avait continué. Quelles étaient certaines des choses que vous auriez retirées?

GAMBLE | Je ne sais pas si ce sont autant de scènes complètes. C’est plus alors que nous recevions des notes des scénaristes sur l’épisode, ils nous faisaient remarquer des choses qui semblaient avoir fourni une clôture, ou qui semblaient, oserais-je dire, plus optimistes que nos finales de saison ne le sont habituellement. [Laughs] Nous ne cessions de répéter: «Nous devrons y jeter un coup d’œil, et nous en saurons alors plus sur notre situation.»

TVLINE | En regardant la finale maintenant, sachant que c’est le dernier épisode de la série, y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez avoir fait différemment?

JOHN McNAMARA | Oui, je pense que nous aurions pu utiliser un autre numéro musical. [Gamble laughs]

MYERS | Je ne suis pas en désaccord avec cela. [All laugh] Je souhaite que nous ayons eu le temps pour cela. Je souhaite toujours que nous ayons dépensé plus d’argent, bien que je sois assez fier que nous n’ayons rien laissé sur la table.

McNAMARA | Nous avons assez bien nettoyé le placard à argent!

MYERS | Autant que possible. Nous ne voulions pas détruire [Fillory] dans la finale et avoir l’air bon marché.

TVLINE | La finale a un grand sens de la fermeture, et vous avez l’impression que cette histoire est arrivée à son terme. Mais vous pouvez également voir où cela se dirigerait s’il y avait une saison 6. Qu’auriez-vous aimé explorer, en termes de scénario ou d’idées, dans une saison 6?

GAMBLE | Je vais vous dire que nous avons eu ces conversations. J’ai l’impression que nous évoquons définitivement plus d’histoire et plus d’intrigue. Lorsque vous voyez où se trouvent les personnages à la fin de l’épisode, vous pouvez imaginer où l’histoire pourrait aller ensuite. Mais je pense que, puisque c’est notre finale de la série, nous devrions en rester là et laisser le public en tirer ce qu’il veut en tirer et imaginer ce qu’il veut imaginer. J’ai l’impression que c’est maintenant hors de nos mains et dans l’esprit et l’imagination des gens qui le regardent. Êtes-vous en désaccord, messieurs?

MYERS | Je suis tout à fait d’accord, ce qui ne veut pas dire que nous n’avions pas de plan. Mais je pense que c’est tout à fait vrai. L’une de mes finales préférées que j’ai vues a été la finale pour Angel, et l’une des choses que j’ai adorées, c’est ce sentiment que le monde dans lequel ils vivaient continuerait à se battre, mais ils ne nous ont pas dit comment C’est ce que je ressens à propos des Magiciens. J’ai l’impression que les gens qui regardent notre émission ont cette relation avec tous les personnages de notre émission, et j’ai l’impression que plutôt que de leur dire où ça va, j’aimerais qu’ils l’imaginent. Nous avons une version que nous aurions faite, mais je pense que cela importe moins que les possibilités que tout ce que nous avons fini de tourner suggère.

TVLINE | La scène finale d’une finale est tellement cruciale. Que vouliez-vous que soit la signification de ce dernier moment avec le gang de Fillory et ces derniers mots qu’Alice prononce?

MYERS | Sera et moi avons passé cette scène d’avant en arrière un tas de fois. La chose que je sens comme si elle continuait à pousser pour entrer là-bas, ce que je pensais vraiment intelligent, était ce sentiment que ces gens étaient nerveux et excités, mais si heureux d’être ensemble. Qu’ils venaient à un endroit où les choses étaient terribles, mais c’était toujours terrible, et qu’ils ont finalement reconnu que, “bien, oui, c’est terrible, mais au moins nous nous avons les uns les autres.” La chose où nous avons eu la chance a été le dernier petit look de l’été [Bishil as Margo] donne, ce qui est tout simplement délicieux et résume en quelque sorte toute la série des Magiciens, alors qu’elle appuie sur ce bouton qui rend tout terrible. [Laughs]

TVLINE | En fait, pendant un moment, j’ai pensé qu’Alice pourrait peut-être jouer davantage un rôle de leadership dans ce nouveau Fillory. Y a-t-il eu un débat sur qui devrait être le grand roi?

GAMBLE | Pas vraiment. Je pense qu’il est clair qu’il y a plus d’une façon d’être un leader. Il y a beaucoup à faire pour tout le monde, il y a beaucoup de travail à faire. Aucun des Pennys n’a jamais été roi dans cette émission, mais il serait difficile de prétendre qu’il n’a pas, parfois, vraiment intensifié et été un leader. Avec Alice, égoïstement en tant que fans du personnage et fans de la série, nous voulions qu’elle soit un maître magicien au moment où nous aurions fini de raconter l’histoire. Donc pour nous, ce moment vraiment important pour elle dans l’épisode est quand Zelda la regarde dans les yeux et lui dit qu’elle peut l’être, et elle peut l’être maintenant. Cela affecte vraiment tout ce qu’elle fait désormais.

MYERS | L’arc d’Alice toute cette saison est de vivre son chagrin, et ce que j’aime là où elle se termine, c’est qu’elle se rend compte que le chagrin n’est pas quelque chose que vous passez. Le chagrin c’est toi. C’est quelque chose que vous devez apprendre à vivre et cela fait partie de vous. Et à la fin, l’histoire raconte qu’elle accepte cette pièce brisée d’elle-même, et en l’acceptant, elle trouve son vrai pouvoir. C’est un arc parfait pour un personnage sur cinq saisons comme je peux l’imaginer.

TVLINE | Doit-on supposer que Penny et Julia et le bébé Hope se rendent dans ce nouveau Fillory?

GAMBLE | Ils le recherchent. Tout le monde essaie de se retrouver, et si vous écoutez attentivement au début de cette scène, ils ont un certain nombre d’endroits qu’ils veulent regarder, dont certains ont été fournis par le nouveau professeur de Brakebills, Eliot Waugh. Ce que nous voulions faire, c’était vous donner l’idée générale que c’était la prochaine quête: que nos gens se retrouvent.

TVLINE | Pouvez-vous parler d’Eliot qui deviendrait professeur et trouverait peut-être la personne parfaite à Charlton?

GAMBLE | Nous avons tous beaucoup parlé de l’endroit où nos personnages ont commencé lorsque nous les avons rencontrés pour la première fois dans la saison 1. Nous avions cela à l’esprit toute la saison, en plus de l’arc plus immédiat que tout le monde a traversé, il s’agissait essentiellement de chagrin et d’apprendre à continuer. dans votre vie après une perte profonde. Mais quand vous rencontrez Eliot dans la saison 1, il est certainement charmant. Il n’y a pratiquement personne qui ne veut pas passer du temps avec lui tout le temps, mais il y a aussi quelque chose de très prudent à son sujet. Au fil du temps, nous avons vu comment il a peur de poursuivre ce qui le rendrait vraiment heureux et que cela a toujours été très compliqué pour lui. Mais nous voulions voir ce qu’il avait appris pendant tout ce temps. Il a appris beaucoup de leçons à la dure au cours du spectacle. Nous avions en quelque sorte toujours pensé à cela comme une possibilité pour lui et Charlton. Nous en avons parlé lorsque nous avons lancé le personnage, Dieu, il y a quelques années maintenant, que nous savions qu’ils seraient coincés dans l’esprit d’Eliot ensemble, et nous avons pensé que c’était une façon intéressante de rencontrer quelqu’un – une relation très intime , regard très profond sur quelqu’un, vivant dans son propre esprit. Nous voulions simplement invoquer la possibilité de vraiment ce qu’Eliot est capable d’inviter maintenant dans sa vie, ce pour quoi il est prêt, ce qu’il est prêt à abandonner qui ne l’a pas servi, la façon dont il a été méchant avec lui-même qui il est devenu trop grand maintenant, et maintenant il peut être plus gentil et plus ouvert pour lui-même.

