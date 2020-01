Récapitulatif «The Ranch»: épisode 10, série finale – pas de partie 9, annulé

HISTOIRES CONNEXES

La séquence de malchance de la famille Bennett prend fin dans la finale de la série The Ranch.

La comédie Netflix arrive à sa conclusion naturelle avec sa huitième et dernière partie, qui trouve Luke s’ouvrant sur sa santé mentale et Colt faisant l’ultime sauvegarde.

Pour que Lisa Neumann abandonne le procès contre lui, Colt doit prouver que son taureau a infecté ses génisses. Il trouve d’abord une photo de Lisa et de son taureau dans le ranch Mooney, qui a récemment subi une épidémie de trich. Il a ensuite besoin d’une confirmation que la photo a été prise avant que le bouvillon ne se dirige vers Iron River.

Colt a finalement une révélation: il peut utiliser les anciennes informations de connexion de Rooster pour se connecter à la base de données de Neumann’s Hill et vérifier la géolocalisation du taureau. Ses informations de suivi le placent au ranch Mooney une semaine avant d’imprégner la moitié de son troupeau. Lorsque Colt présente à Lisa ses conclusions, elle est obligée de laisser tomber le costume. Elle a également besoin de vaches propres, alors Colt met fin à son contrat: il lui vend son bétail en échange d’Iron River. Beau et Joanne garderont le ranch, et Colt retournera de nouveau à l’entreprise familiale, tandis que lui et Abby continueront de vivre sur la propriété Peterson. Lorsque Colt annonce la nouvelle à Beau, l’éleveur typiquement stoïque se lève de sa chaise, embrasse son garçon et lui dit combien il l’aime.

Faire en sorte que Lisa abandonne le costume n’est pas la seule préoccupation de Colt. En emménageant dans leur nouvelle maison, Abby dit à Colt qu’elle pense qu’elle pourrait être enceinte. Un test de grossesse révèle qu’elle n’attend pas vraiment, mais la fausse alarme les fait penser au bébé n ° 2.

Colt découvre également que Luke a subi une perte dévastatrice. Au début de l’épisode, son cousin révèle que Koosh s’est suicidé. Inquiet de subir le même sort, Luke demande à Beau de l’accompagner à sa première réunion du groupe de soutien aux anciens combattants. Là-bas, le vétérinaire de l’armée atteint du SSPT raconte l’histoire d’un vendeur de fruits irakien nommé Asif, un «très bon type» qui «avait l’habitude de faufiler des fruits aux enfants qui n’en avaient pas les moyens».

Puis, un jour fatidique, «mon unité a été invitée à mener une attaque contre certains insurgés», se souvient Luke. “Nous ouvrons cette porte, et Asif se tient là de l’autre côté, pointant une arme sur moi … Il m’a tiré dessus et m’a manqué, alors Koosh l’a sorti … et il n’y a tout simplement pas vraiment un jour qui passe sans que je le fasse voir son visage. Je suppose que c’est la même chose pour Koosh – ou c’était le cas. Il s’est suicidé il y a quelques jours, j’imagine, à cause de moments comme ça. Et ça me fait peur, car j’ai cent moments comme ça. »Le chef du groupe de soutien remercie Luke pour sa part, puis Luke dit qu’il sera de retour la semaine prochaine.

Luke n’est pas le seul à commencer à remonter les morceaux de sa vie. Plus tôt ce même jour, Mary rend visite à Joanne pour rembourser sa caution. Là, elle révèle que le D.A. lui a offert un plaidoyer de culpabilité – probation et un moniteur de la cheville au lieu de prison – et elle l’a accepté. Mary et Luke finissent par se réunir à la soirée de réveillon de Noël de Maggie, où elle accepte son offre d’aller à un premier rendez-vous approprié. Pendant ce temps, de l’autre côté de la pièce, Heather prend un moment pour remercier Colt pour tout ce qu’il a fait pour la protéger.

Après la fête, tous les Bennett se réunissent pour un dernier verre. C’est la dernière fois qu’ils seront tous ensemble depuis un moment, maintenant que Maggie déménage en Floride pour vivre dans une commune avec sa nouvelle partenaire Julie. Colt en profite pour lever un verre à Iron River, à ses proches et à son défunt frère Rooster. «Bravo au f — roi Bennetts!» S’exclame Maggie, alors que la série touche à sa fin.

