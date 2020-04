Récapitulatif «The Resident»: Saison 3, épisode 20 – Renouvelé ou annulé?

HISTOIRES CONNEXES

Le post suivant contient des spoilers pour La finale de la saison 3 du résident. Procéder avec prudence!

Le résident a éliminé un peu plus tôt que prévu mardi, mettant fin à sa troisième saison trois épisodes en avance sur le calendrier après que les problèmes de coronavirus aient arrêté la production.

Bien sûr, la finale de fortune du drame Fox était étrangement chronométrée, étant donné que Chastain Park Memorial faisait face à sa propre épidémie dans l’épisode 20, tout comme une pandémie réelle a provoqué la fin prématurée de la série. La bonne nouvelle? Les documents de Chastain ont pu contenir la propagation de la superbactérie Candida auris avant qu’elle n’infecte tout l’hôpital. Les mauvaises nouvelles? Cela a eu un prix.

Peu de temps après la finale de mardi, Kit Voss a appris que son gendre, Derek, avait contracté le champignon après avoir été intubé avec un ventilateur contaminé. Derek a commencé à décliner rapidement – fièvre, délire, perte de vision, les travaux – et il ne répondait pas à une combinaison de médicaments que Conrad pensait pouvoir faire l’affaire.

Plus tard, Conrad a découvert que Derek avait un abcès sur la colonne vertébrale, ce qui le gardait infecté par la superbactérie et empêchait les antibiotiques de fonctionner. Le Dr Cain était le seul neurochirurgien capable d’effectuer une opération aussi délicate pour éliminer l’abcès – et bien que Cain ait accepté de le faire, il était également préoccupé par un patient nommé Justine, avec qui Cain avait une relation sérieuse à l’université. («Peu de gens ont plus d’importance», a déclaré Cain à Nic à propos de son ex-petite amie.) Justine a d’abord visité les urgences avec une douleur à la mâchoire, mais a finalement eu besoin d’une chirurgie cruciale que Cain devait effectuer le même jour que l’opération de Derek.

Finalement, la chirurgie de Derek s’est bien déroulée: l’abcès a été retiré et il s’est stabilisé, mais il reste à voir s’il retrouvera sa vision. Malheureusement, la santé de Justine a pris un tour pendant que Cain travaillait sur Derek – et au moment où Cain est arrivée dans sa salle d’opération, la situation était désastreuse et elle est décédée en chirurgie malgré les tentatives frénétiques de Cain pour la sauver. (Et la journée de Cain ne s’est pas vraiment améliorée à partir de là. Bien qu’il ne le sache pas encore, Logan Kim de Red Rock – qui est furieux contre Cain d’avoir amené une superbactérie à l’hôpital – est allé à Conrad à la fin de l’heure, offrant pour démarrer Cain depuis le conseil d’administration de l’hôpital et donner à Conrad le même pouvoir et influence à Chastain que Cain avait autrefois. La réponse de Conrad, naturellement, est TBD.)

Après avoir projeté la finale de la saison ersatz, TVLine s’est entretenu avec le producteur exécutif Todd Harthan, qui a interrompu ces nouveaux développements, a éclairé la référence sur les coronavirus de l’épisode et a expliqué comment l’émission allait reprendre dans une quatrième saison pas encore éclairée.

TVLINE | À quoi ont ressemblé les dernières semaines, surtout quand il est devenu clair que cette saison allait être écourtée? Y a-t-il déjà été question de retourner en production d’une manière ou d’une autre, ou de peaufiner cet épisode en post-production pour qu’il ressemble davantage à la finale que vous aviez envisagée?

Tout ce qui précède. Les conversations étaient constantes. Ce qui était intéressant, c’est que vous pouviez avoir une conversation à midi le mardi, puis à cause de toutes les nouvelles qui arrivaient, votre conversation après le déjeuner a changé et la stratégie que vous aviez pour filmer et essayer de terminer votre épisode actuel [changed]. Deux heures plus tard, vous disiez: «Attendez une seconde. C’est le casting et l’équipe et tout le monde, et tout le reste ferme, et que faisons-nous? ” C’était une situation rapide, très intense et inconnue pour nous tous. Nous l’avons compris au fur et à mesure.

Nous avons eu le luxe – dans cette saison en tout cas – où les trois ou quatre derniers épisodes sont si intenses parce que c’est le point culminant de notre [Red Rock storyline], et tant de relations personnelles se sont nouées au cours de la saison. Cette année en particulier, nos cinq derniers épisodes se sont tous sentis comme de gros épisodes satisfaisants. Lorsque tout cela a frappé, nous avons fait quelques ajustements lorsque l’épisode 20 est devenu notre finale, et nous avons eu le luxe d’autres séquences de tournage, et nous avons dit: «Oh, attendez, que se passe-t-il si nous prenons cette pièce du puzzle et la déplaçons dans Épisode 20, pour lui donner plus une sensation de cliffhanger? ” C’était fou. C’était intense. Et finalement, c’est une émission de télévision. Pour nous, il s’agissait de faire de notre mieux, mais soyons réalistes que les choses qui se passent dans le reste du monde sont bien plus graves.

TVLINE | Nous avons vu de nombreuses émissions devenir créatives avec la façon dont elles produisent du nouveau contenu en ligne. Avez-vous discuté de faire quoi que ce soit à distance, comme une table lue pour un épisode non diffusé?

Nous ne l’avons pas encore fait, car je pense que nous allons commencer avec une salle d’écrivains virtuels une fois que nous aurons un micro pour la saison 4. Nous allons simplement faire écrire du matériel, de sorte que lorsque nous pourrons reprendre la production – avec un peu de chance plutôt tôt que tard – nous aurons de superbes scripts prêts à l’emploi. Nous n’avons pas encore commencé à penser à ces idées originales, mais c’est au début. Je vais décrocher le téléphone avec vous, puis quelqu’un appellera et dira: “Hé, nous faisons un épisode Zoom!” [Laughs] À ce jour, nous n’avons encore eu aucune de ces conversations.

TVLINE | Quant aux épisodes qui n’ont pas été diffusés cette saison, comment pourriez-vous transformer ces histoires non résolues en une quatrième saison? Vont-ils essentiellement se faire clouer sur le devant de la saison 4?

En fait non. Nous avions tous ces éléments constitutifs – des scripts qui ont été écrits et quelques séquences supplémentaires. Et maintenant, nous avons cette période de temps où nous pouvons regarder ces pièces et dire: «Comment voulons-nous mieux utiliser les choses qui nous passionnent encore? Dans le monde de la première, est-ce ainsi que nous voulons commencer la saison? Voulons-nous revoir cette idée ou trouver quelque chose de mieux? » Nous ne disons pas seulement que nous prendrons les trois prochains [episodes] et commencer la prochaine saison [with them]. Nous ne faisons pas ça. Il y a de gros morceaux qui resteront intacts, mais d’autres choses sont en train d’être repensées.

TVLINE | Le timing de cette histoire de superbactérie a fini par fonctionner assez étrangement, et la série a diffusé des avertissements selon lesquels elle avait été conçue il y a des mois. Jusqu’où avez-vous commencé à casser cela? Le coronavirus était-il sur le radar de quelqu’un à ce moment-là?

Non. Lorsque nous avons diffusé l’épisode 10, notre finale de la mi-saison, nous écrivions l’épisode 16, en cassant l’épisode 17 et en commençant à trouver les graines de l’épisode 18. Nous étions très en avance. Le mot «superbactérie» est sorti de [co-creator] La bouche d’Amy Holden Jones… probablement en novembre ou décembre de l’année dernière. C’est juste une de ces choses! Mais la superbactérie était presque une histoire dans la saison 2. Les gens qui travaillent en tant que professionnels de la santé – c’est un peu dans leur lexique. C’était une histoire que nous allions toujours faire. Le timing était juste fou et bizarre. Mais non, il a fallu des mois avant que ce virus particulier ne soit sur le radar.

TVLINE | Et pourtant, Devon a une réplique dans cet épisode quand il dit: “C’est Candida auris, pas un coronavirus.” Est-ce aussi une coïncidence, ou avez-vous ajouté cela intentionnellement?

Ce n’est pas une coïncidence complète. Au moment où nous faisions le montage final de cet épisode particulier, [the coronavirus] devenait de plus en plus un problème mondial. Il y a eu beaucoup de conversations sur la façon de distinguer respectueusement les deux. La façon dont nous manipulions la superbactérie est très différente de la façon dont vous manipuleriez un virus comme COVID-19. Nous voulions nous assurer que le public ne confondait pas ces deux-là, car cela nous aurait fait, en tant que conteurs, paraître irresponsables. Nous devions nous assurer de séparer les deux.

TVLINE | J’ai été surpris de voir que cet épisode a un peu humanisé le Dr Cain, après qu’il ait été un tel méchant toute la saison. Pourquoi vouliez-vous l’adoucir un peu ici?

Cela montre où nous allions avec lui dans les trois derniers épisodes après cette nouvelle finale. Il y avait beaucoup de choses qui allaient se produire dans le monde de Cain, et cette expérience particulière – avec la mort de son ancienne petite amie – y a joué. Il est intéressant de voir des personnages qui sont profondément, profondément imparfaits et de montrer à quel point les événements de la vie peuvent les changer ou assombrir davantage leur personnage. Nous voulions jouer cette lutte acharnée qui se passe au sein de Cain – comment ces grandes choses se produisent dans sa vie, que ce soit la façon dont il gère la superbactérie ou la tragédie qui se produit dans la finale. Est-ce que ce seront les choses qui l’enverront sur un chemin de rédemption, ou cela l’enverra-t-il dans l’autre sens? Il y a beaucoup d’histoire là-dedans, et nous parlons d’explorer cela dans les premiers épisodes de la saison 4.

TVLINE | Dans la perspective d’une éventuelle saison 4, Cain pourrait-il ressentir du ressentiment envers Kit, car il n’était pas en mesure d’être aux côtés de Justine lorsqu’il opérait sur Derek?

C’est une question intéressante, car nos conversations dans la salle des écrivains ont toujours porté sur l’attitude de Kit envers Cain, à cause de son libre arbitre dans ce qui est arrivé à Derek et à sa famille. Nous n’avons jamais vraiment discuté de le voir à travers les yeux de Cain. Mais évidemment, ils ont une relation compliquée et verrrry. [Laughs] Et nous avons des plans pour approfondir cette relation dans la saison 4. Mais c’est une question intéressante, car je n’y ai jamais vraiment pensé de cette façon. J’ai toujours pensé: “Wow, elle a beaucoup de raisons de lui en vouloir.” A-t-il quelque chose à lui en vouloir? C’est une chose intéressante qui pourrait arriver. Et je dois vous en rendre hommage. [Laughs]

TVLINE | J’apprécie ça! Parlons également de cette conversation entre Logan Kim et Conrad à la fin de l’épisode. Faut-il prendre tout ce que Logan dit dans cette scène à sa valeur nominale? Peut-on lui faire confiance?

Je pense que tout ce que fait un mec devrait concerner les gens. [Laughs] Je ne pense pas que quiconque devrait baisser sa garde autour de ce type en particulier. Alors que nous avons commencé à parler de ce à quoi cela ressemblerait si Conrad acceptait cette offre, Conrad suivrait son propre programme. Mais baissera-t-il sa garde au mauvais moment? Et qu’est-ce que Kim prévoit réellement? C’est l’une des choses amusantes dont nous commençons à parler pour les premiers épisodes de la saison 4. Mais non – avec des gens comme Cain et Kim, ce n’est jamais noir et blanc, et c’est ce qui les rend dangereux.

TVLINE | Et tout ce que Logan offre – pouvoir, influence, être le visage de Chastain – ne semble pas vraiment être le truc de Conrad. Pourrait-il être séduit par le pouvoir de toute façon?

La seule façon dont il serait séduit serait de voir ce pouvoir et cette influence comme un moyen de changer le système et de rendre son hôpital meilleur et plus sûr pour les patients. S’il pense pouvoir l’utiliser pour de bon, il l’exploitera. Mais l’idée de sortir et de voir son visage accroché sur le côté d’un immeuble le rendrait probablement nauséeux. Mais il combattrait cette nausée si elle faisait avancer son propre programme, et ce sera la psychologie dans laquelle nous nous plongerons s’il prend Kim à ce sujet.

Les fans de Resident, que pensez-vous de la finale de facto de mardi? Notez-le dans notre sondage ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos commentaires complets!