Récapitulatif «The Voice»: Orage Artis et Mandi Thomas – Batailles finales

Alors que The Voice baissait le rideau lors des batailles de la saison 18 du lundi soir, le sort de 16 chanteurs a été décidé. Quels candidats ont inspiré Blake Shelton et Nick Jonas à utiliser leurs Steals? Pour qui Kelly Carlson se serait-elle accrochée à son Save for? Et quels aspirants ont fini par recevoir – tous ensemble maintenant – «le traitement de montage redouté»? Continuez à lire et découvrez!

Équipe Nick: Arei Moon (Grade: B-) a battu Samuel Wilco (Grade: C) dans “Missing You” | Après que les Jonas Brothers et Arei aient chanté un rapide “Joyeux anniversaire” à Samuel, qui avait 40 ans le jour de la répétition, le gang s’est attelé à ajouter du R&B au classique des années 80 de John Waite. Fait intéressant, Nick voulait que les membres de son équipe avancent et s’entraînent plus séparément afin qu’ils puissent se surprendre sur scène. Hmm… J’étais sceptique quant à la possibilité que ça marche. Quand enfin le projecteur est tombé sur le duo, eh bien, Samuel et Arei ont définitivement réinventé la chanson, mais pas entièrement. Elle a semblé avoir du mal avec son registre inférieur avant de prendre vie sur les gros billets. Samuel, je le crains, n’a pas du tout fait grande impression. Je veux dire que ce numéro était désordonné et généralement «éteint»; cependant, cela aurait pu être juste mes oreilles réagissant à la distance de la mélodie originale qu’elles ont virée. Un début de soirée douteux…

Équipe Kelly: Megan Danielle (Grade: A-) a battu Samantha Howell (Grade: B-) sur “Top of the World” – Samantha sauvée par Kelly | En arrivant pour la répétition avec Megan, Samantha a été particulièrement prise avec son entraîneur et conseiller Dua Lipa. Ils sont si beaux, dit-elle, “ils ressemblent à des statues.” Alors que les concurrents parcouraient leur couverture de Patty Griffin, Samantha a impressionné Kelly avec son vernis; Megan, avec sa brutalité. Si cette dernière pouvait contrôler cette qualité émotionnelle nue de sa voix – en particulier n’ayant jamais eu de cours de chant – elle pourrait vraiment tuer sur scène. Elle est certainement liée à la chanson (en l’associant au père qui a essayé de faire amende honorable). Au moment de vérité, wow… Samantha avait l’air si froide que j’aurais cru qu’elle jouait au Grand Ole Opry depuis des années. Mais elle ne sonnait pas toujours de cette façon. (Même Blake l’a frappée sur des problèmes de pitch.) Megan, en revanche, a absolument conquis la chanson. Comme Nick l’a suggéré, elle a fait sonner comme si elle chantait son histoire… ce qu’elle était en quelque sorte. “Quand ça compte”, a ajouté Kelly, “vous vous battez.” Pas de concours pour moi: Megan est repartie avec celui-ci, l’a fait plastifier et le porte maintenant dans son portefeuille comme preuve de génialité.

Team Blake: Todd Tilghman (Grade: B) a battu Jon Mullins (Grade: B +) sur “Ghost in This House” – Jon volé par Nick | Avant que les gars n’arrivent pour la répétition, Blake gloussa au conseiller Bebe Rexha qu’ils allaient tous les deux regretter qu’ils fassent partie de son équipe, car le coup de Shenandoah n’était vraiment dans aucune de leurs timoneries. Mais “soit vous montez dans l’assiette”, a-t-il dit aux gars, “soit vous ne le faites pas.” Au fur et à mesure que la pratique commençait, il semblait qu’ils allaient vraiment s’intensifier – ils devaient juste, comme l’a souligné Blake, se rappeler que c’était une chanson triste. Sur scène, les deux gars se sont balancés, Jon chantant avec une douceur langoureuse qui le faisait sonner comme un country Sam Smith. Pour sa part, Todd a chanté de manière plus rude et rauque (est-ce un mot?) Mais vraiment pas moins avec succès. Ce fut en fait une bataille plus difficile que d’habitude à appeler. Mais je serais allé avec Jon. Aussi sympathique que Todd soit, et Joe Cocker-esque comme il peut l’être, les performances de son coéquipier étaient plus grandes, plus mémorables et ont démontré une plus grande portée.

Légende de l’équipe: Zan Fiskum (Grade: A-) a battu Brittney Allen (Grade: B +) dans “Closer to Fine” | Sweet Jiminy Cricket, ces deux-là sonnaient comme s’ils avaient déjà été mixés pour iTunes juste en répétition sur leur couverture Indigo Girls. Les seules notes de John étaient que Zan «serrait ses voyelles», et peut-être que Brittney ne devrait pas garder les yeux fermés tout le temps qu’elle était sur scène. (Même si elle a dit qu’elle avait souffert de peur de la scène, cela ne transparaissait pas dans sa voix.) Même la conseillère Ella Mai s’est étonnée qu’elle et John aient donné aux femmes moins de commentaires que n’importe quelle autre paire. Ils étaient justes. Cette. Bien. Lorsque la bataille a commencé, Zan a chanté avec une voix que les anges souhaitaient seulement avoir; elle était divine. Très Maelyn Jarmon dans sa perfection. Brittney a eu du feu à sa performance et un petit twang que je soupçonnais allait la faire voler par Blake. Honnêtement, je l’aimais vraiment bien, mais Zan possédait celui-ci si longtemps, qu’elle y a apposé un autocollant «Propriété de…». (Je ne pouvais toujours pas croire que Blake n’avait pas volé Brittney.)

Équipe Kelly: Mandi Thomas (grade: B +) a battu Sara Collins (grade: B) dans «My Baby Loves Me» | En répétition, Kelly a expliqué qu’elle avait donné ce duo Martina McBride pour couvrir parce que Sara est la chanteuse country et d’opéra Mandi aime au moins le pays. Après leur premier passage, leur entraîneur a dit qu’elle voulait que les dames «bouillonnent» tout au long de la chanson afin qu’elles ne s’essoufflent pas et ne deviennent pas saccadées. Mandi tenait bon, mais Sara ressemblait tellement à un poisson dans l’eau – c’était son genre – je ne voyais pas comment elle pouvait perdre. Quand ce fut le temps, Sara avait l’air solide, bien qu’un peu maigre vocalement. Mais le pouvoir que les tuyaux de Mandi ont intégré à la chanson lui a permis de faire une plus grande impression. De plus, elle était impertinente, présente, amusante. Quand ils ont fini, Blake a noté que Sara avait opté pour plus de notes qu’elle n’en avait réussi à frapper. Pourtant, j’ai été surpris qu’il n’ait pas utilisé son Vol sur elle – elle n’aurait pas pu être plus dans sa voie préférée si elle s’était garée là-bas.

Légende de l’équipe: Orage Artis (Grade: A) a battu Cedrice (Grade: C +) sur “Stay” – Cedrice volé par Blake | En écoutant le duo répéter, je pensais que Cedrice, surtout après son aveugle terne, sonnait plutôt bien… jusqu’à ce que Thunderstorm ouvre la bouche et me rappelle qu’il était dans une autre ligue. Sur scène, les coéquipiers ont magnifiquement gélifié, un peu comme la façon dont les ingrédients de la pizza font lorsque vous laissez une tranche dans le réfrigérateur pendant la nuit. Seulement, tu sais, musicalement. Mais Cedrice n’a jamais réussi à paraître aussi belle qu’elle en avait l’air. Elle ressemblait plus à une choriste, un accessoire captivant pour Thunderstorm, dont le sac de tours de voix semblait être aussi grand et débordant que le sac du Père Noël. Quand ils ont fini, on a beaucoup parlé de l’apparence étonnante de Cedrice – et de la façon dont l’étonnant orage sonnait. Cela a un peu tout dit. Pourtant, pas les filles de la campagne Brittney ou Sara, elle a obtenu le vol de Blake.

Enfin, un montage a révélé que Tayler Green avait vaincu Jules sur «Water Under the Bridge» pour rester dans l’équipe Kelly, et Jacob Miller avait vaincu Kevin Farris dans «Light Up» pour chanter un autre jour pour l’équipe Nick.

Alors, qui, le cas échéant, vous a vraiment séduit lors de la troisième et dernière nuit des batailles? Votez dans le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires. Aimez-vous l’idée de James Taylor en tant que Mega Mentor?