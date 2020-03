Récapitulatif «The Voice»: Thunderstorm Artis, Cammwess – Blind Auditions

HISTOIRES CONNEXES

Les prévisions pour l’épisode de lundi de The Voice appelaient à un orage – faites-en un Thunderstorm Artis, le concurrent à la mémoire mémorable dont la voix impeccablement polie a fait remarquer à Blake Shelton que son audition aveugle “sonnait comme si elle avait été préenregistrée”. Kelly Clarkson ne pensait même pas que les entraîneurs pouvaient lui apprendre quoi que ce soit. “Nous allons juste être vos pom-pom girls”, a-t-elle déclaré. Continuez à lire, et nous ne passerons pas en revue uniquement notre nouvelle couverture des Beatles, nous discuterons de tous les essais de la soirée, du “meh” au “amazing”.

Allegra Miles (Team Nick), «Use Somebody» – Grade: A- | Un rayon de soleil humain qui a dit qu’elle avait été façonnée par son éducation dans les îles Vierges, cette jeune fille de 16 ans a réorganisé le hit de Kings of Leon avec une profondeur de sourcils et une richesse vocale qui démentaient son âge. Certaines de ses courses m’ont fait dire “Hmm, est-ce que c’est censé ressembler à ça?” Mais d’une certaine façon, l’étrangeté ne faisait que le refroidir – elle était en quelque sorte comme une petite pomme Fiona. J’étais avec Kelly quand Allegra a fini; ne pouvait pas croire que c’était un tour à deux chaises, pas à quatre chaises.

Cammwess (Team Legend), «Earned It» – Grade: B | Ce jeune chanteur de vingt ans est devenu une famille de fans de Voice, donc la pression était vraiment sur lui pour marquer dans son audition aveugle. Et marquer, il l’a fait, déversant une voix qui a commencé aussi lisse que le chocolat fondant. Alors qu’il cherchait des notes de plus en plus grosses, il devint un peu sifflant et forcé, mais s’il peut obtenir et garder cela en échec, il pourrait être un concurrent. Quoi qu’il en soit, après que les entraîneurs lui aient chanté «Joyeux anniversaire» – et oublié son nom! – hé, le moins qu’on lui devait, c’était une formation avec les pros.

Joei Fulco (Team Blake), «Tsiganes, clochards et voleurs» – Grade: C | Présenté comme un vrai aveugle au début, Joei m’a tout de suite séduit par le ton de sa voix. Cependant, alors qu’elle continuait avec sa couverture Cher, elle m’a un peu perdu. J’ai creusé sa râpe, mais il y avait une nébulosité dans son gazouillement qui me donnait l’impression qu’elle faisait une imitation Cher plutôt que sa propre interprétation du vieil or doré. Blake aurait probablement pu choisir plus sagement le chanteur pour lequel il allait bloquer Nick; l’empressement à bloquer le nouveau mec n’est pas en soi une bonne raison de le faire.

Sara Collins (Team Kelly), «Johnny and June» – Niveau: C- | Cette native de Baton Rouge, en Louisiane, était si lancinante à la compensation de sa performance que je soupçonnais qu’elle allait être notre tour sans chaise de la première heure. (Il y en a toujours un.) Elle est devenue plus forte en devenant plus forte, mais je ne pensais pas qu’elle soit jamais devenue assez forte. Même Blake a admis que les problèmes de terrain des filles de la campagne étaient si importants qu’ils l’avaient empêché de tourner sa chaise avec Nick et Kelly. (J’aurais préféré que le violoncelliste Clerida soit entré.)

Samantha Howell (Team Kelly), «Prends la fuite» – Grade: C + | Samantha, 19 ans, de Virginia Beach, en Virginie, a admis dans son entretien préalable à la performance qu’elle espérait travailler avec Nick même si, s’il finissait par la coacher, elle serait probablement trop distraite pour apprendre quoi que ce soit. Sur scène, elle a eu de bons moments ici et là – si ce n’était pas seulement moi qui court-circuitait à quel point je pensais que c’était sympa de faire du tourisme avec REO Speedwagon – mais surtout, elle était criante et oubliable. Je sais que Kelly avait hâte d’avoir une chanteuse country dans son équipe, mais elle aurait pu attendre un plus solide pour déployer son Block.

Jamal Corrie (Team Blake), «Be Alright» – Grade: C + | Musicien ambulant peu habitué à chanter à l’intérieur, Jamal avait hâte de bien faire dans l’espoir d’aider à subvenir aux besoins de sa famille, dont deux frères autistes. Au début, je craignais que son audition émouvante soit trop identique vocalement – il a frappé à un niveau et est resté un peu là tout le temps. Mais il a une voix forte, et si son entraîneur peut faire ce qu’il a dit qu’il avait l’intention de – diminuer les nerfs de Jamal et augmenter sa confiance – il pourrait dépasser les batailles.

Samuel Wilco (Team Nick), “Lately” – Grade: A- | Enrôlé depuis plus de deux décennies, cet entraîneur de l’armée de 39 ans, qui va bientôt prendre sa retraite, a donné une audition qui valait vraiment la peine d’être saluée. Sa voix était assez riche pour que vous puissiez la bruiner sur de la crème glacée, ses notes étaient si rondes, vous pouviez les utiliser comme des hoola-hoops, et chaque fois que vous pensiez qu’il ne pourrait pas s’ouvrir plus et grossir, putain s’il n’a pas fait exactement ça. J’étais stupéfait qu’il n’ait que les chaises de Kelly et Nick à tourner; Blake, c’était le genre d’interprète pour lequel vous enregistrez votre bloc.

Orage Artis (Team Legend), “Blackbird” – Grade: A | Pas seulement l’un des 11 enfants de sa famille, mais un auditeur sur un million sur The Voice, Thunderstorm – oui, c’est son vrai nom de naissance – a tout d’abord gagné quatre tours en chantant avec un contrôle à couper le souffle et ensuite en chantant avec le naturel d’un élément. Par exemple, sa performance était si brute, si réelle, si organique – écoutez-la ci-dessous – que je pensais qu’au moment où il aurait terminé, Thunderstorm devrait être ajouté à la liste qui comprenait déjà la terre, l’eau, le feu et l’air. Final Four ou buste. Mon préféré jusqu’à présent. En plus de Joanna Serenko. Et Samuel… OK, j’aime quelques-uns!

Alors, que pensez-vous des auditions aveugles de lundi? Votez pour le candidat qui vous a le plus impressionné ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires. Selon vous, qui ne dépassera pas les batailles?