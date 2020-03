Récapitulatif «The Walking Dead»: Saison 10, épisode 10 – Qui meurt dans Stalker?

Les harengs ne deviennent pas beaucoup plus rouges que cela. Dans l’épisode bourré d’action de The Walking Dead de dimanche, Alpha a dirigé un troupeau vers Alexandrie – mais pas pour l’attaquer au point de détourner les combattants de la communauté, permettant ainsi à Beta de se faufiler à travers un tunnel sous la tombe de Dante, de tuer. virevolter et créer un tout nouveau troupeau dans les murs de la communauté. Brillant, non? Continuez à lire, et je vais révéler non seulement si le commandant en chef d’Alpha a réalisé les cauchemars de Rosita à propos de sa mort, mais aussi qui s’est imposé lorsque Daryl et le chef des Whisperers sont devenus mano mano.

«PAS DE TORTURE, PAS DE JEUX, PAS DE DEUXIÈME CHANCES» | Alors que “Stalker” commençait, Rosita se réveilla d’un autre cauchemar, celui-ci à propos de Beta en passe de Ginsu Coco. Cela étant, la nouvelle maman était reconnaissante de la distraction causée par l’arrivée de Gamma à la porte avec des nouvelles de la situation difficile de ses amis (traitée, vous vous en souvenez, dans “Squeeze”). Même si elle et Gabriel étaient sceptiques quant aux motivations des Whisperers – «Bébé Adam est ton neveu? Suuure, il l’est! – le prédicateur a accepté son offre de leur montrer le nouvel emplacement de la horde sur une carte. À ce moment-là, Rosita a frappé la jeune fille, l’a traitée de menteuse et l’a jetée dans la cellule. Là, le couple a menacé Gamma jusqu’à ce qu’elle révèle qu’elle a tué sa sœur pour Alpha. “Elle n’avait même pas besoin de demander”, s’émerveilla Gamma. Enfin, Gabriel la croyait vraiment et se mit à organiser deux soirées de sauvetage pour aller à la recherche de Daryl, Carol & Co. Lorsque Rosita, Scott et Laura semblaient hésitants, il leur assura qu’ils n’avaient pas à avoir peur. «Si nous pouvons briser [Gamma], nous pouvons briser les autres »- en arrachant les dents, en coupant les doigts, par tous les moyens nécessaires.

En privé, Rosita a exprimé sa crainte que Gabriel ne soit si agressif de «se démener pour un combat» que Coco allait finir par manquer la figure de son père ainsi que son papa. Pendant ce temps, par la fenêtre de la prison, Judith s’est présentée à Gamma – désolée, Mary – et a appris autant de son histoire que l’ancien Whisperer se souvenait. Après l’apocalypse, elle et sa sœur infortunée avaient eu besoin de quelqu’un pour prendre de meilleures décisions pour elles qu’elles ne le faisaient elles-mêmes. Ensuite, ils avaient rencontré Alpha. “Vous avez d’abord rencontré la mauvaise personne”, a déclaré une Judith empathique. Si Mary avait rencontré Rick ou Michonne au lieu d’Alpha, elle ne serait pas dans cette cellule. Dehors, alors que les équipes de secours s’apprêtaient à partir, Gabriel a appris par talkie-walkie qu’un troupeau se dirigeait vers Alexandrie. Nouveau plan, il décida: Rosita et Laura garderaient la porte avec un équipage squelette, tandis que lui et tout le monde briserait le troupeau, puis se déplaçaient pour aider leurs amis à la grotte. (Est-ce que quelqu’un d’autre pensait qu’il était foutu quand il a quitté Rosita avec son chapeau?)

“TU ÉTAIS MORT LE MOMENT TU VENUS À NOUS” | Pendant que tout cela se passait, Daryl, espérant trouver une autre entrée dans la grotte afin de sauver Connie et Magna, espionna les Whisperers. En voyant Alpha mener un troupeau, il a suivi et s’est finalement engagé dans une bagarre particulièrement sanglante avec le chef des Whisperers. (C’était tellement sanglant, en fait, que parfois les photos du POV de Daryl étaient teintées de rouge.) Avant une pause commerciale, les choses semblaient sombres pour notre héros: sa vision était écarlate, il avait un couteau coincé profondément dans sa jambe et il était entouré de marcheurs. Mais quand nous avons rejoint l’action, il avait réussi à se cacher dans une station-service. (Pourquoi il y a tant de stations-service au milieu de nulle part, je n’ai jamais tout à fait compris.) Alpha, également bien pire pour l’usure, clopina après lui, puis frappa contre un mur pour attirer les marcheurs. Par le plus dur, Daryl a sorti les trois, le dernier avec le couteau qu’il a arraché de sa propre jambe.

Alors que la nuit tombait, Beta se leva de la tombe du Dante et massacra suffisamment d’Alexandriens sans méfiance pour former un mini-troupeau. (Un troupeau?) Alors que la communauté sombrait dans le chaos, il est allé dans la cellule de Gamma et lui a ordonné de sortir. Mais elle n’avait plus peur de MB Avant de pouvoir la tuer sur place plutôt que de suivre les ordres et la livrer à Alpha, Laura apparut et lui mit une lance à la gorge. Après avoir envoyé Gamma pour obtenir de l’aide, Laura a bien sûr été expédiée rapidement par Beta. (Quel long voyage de fond l’ancien Sauveur avait réussi à faire!) Appelé à l’intérieur par Judith, Gamma se cacha avec la petite fille et RJ. Et quand le croque-mitaine a commencé à tourner le bouton de la porte de la chambre dans laquelle ils tremblaient, Lil ’Ass-Kicker lui a tiré dans la poitrine! Judith et RJ ont ensuite fui la maison, mais Gamma n’a pas eu autant de chance. Beta, qui portait un gilet pare-balles, l’a saisie alors qu’elle tentait de passer devant son corps. Ensuite, Rosita est apparue, a regardé son cauchemar dans le masque et semblait être sur le point de devenir orpheline de Coco lorsque Gamma est revenue à temps. Mettant un couteau à sa propre gorge, Mary a rappelé à Beta qu’Alpha la voulait vivante et a utilisé cet effet de levier pour le faire quitter Alexandrie – et quitter Rosita avec un pouls!

“JE ME CHANGE DE JOIE” | Sur le chemin du retour vers le camp des Whisperers, Beta et Gamma sont tombés sur Gabriel et son détachement, qui avaient alors compris qu’Alexandrie n’était pas en danger avec un troupeau. Beta s’est échappée dans la nuit et Gamma a miraculeusement convaincu le prédicateur de croire qu’elle avait aidé à mettre fin au déchaînement du grand gars. Pendant ce temps, de retour à la station-service, la perte de sang rend Alpha en boucle. Daryl, quant à elle, est restée forte, la provoquant en soulignant qu’elle avait chassé Lydia «parce que vous ne l’aimiez pas». Alpha a eu une grosse réaction presque drôle. “Qu’est-ce que vous avez dit?!?” Ils se seraient battus avec des mots s’ils n’avaient pas déjà combattu. Elle rampa vers son ennemi juré, puis s’effondra et vit Lydia. La fille était-elle vraiment là ou avait-elle une vision? À ce stade, ce n’était pas clair. Néanmoins, maman a joué à d’autres jeux d’esprit avec elle, lui disant: «Je suis toi, et tu es moi», et les Whisperers attendaient que Lydia les dirige. Mais Lydia ne mettrait pas de couteau dans la poitrine d’Alpha. Elle n’était pas venue pour sa mère ou les Whisperers, elle était venue pour Daryl et ses amis. “Ils sont humains”, a déclaré Lydia. «Pas parfait, juste humain. C’est tout ce que je voulais. C’est ce que tu ne m’as jamais donné. “

Le lendemain matin, il est devenu évident que Lydia n’était pas une vision. Daryl était parti, et un message à Alpha avait été gravé: “Votre chemin n’est pas le seul moyen.” Plus tard, Alpha a été retrouvé par certains Whisperers, plus battant que jamais. Bien qu’elle soit «plus forte que jamais», c’est ce qu’elle a dit. Puis, ravie de la perspective de se baigner dans le sang de ses ennemis, elle récita le mantra des Whisperers. Ailleurs, Aaron est revenu à Alexandrie depuis la grotte (les survivants s’étaient séparés, a-t-il dit); Rosita a laissé Coco avec Gabriel pendant qu’elle se dirigeait vers Hilltop pour faire soigner ses blessures infligées par Beta; et elle et Mary semblaient recommencer avec une table rase. Dans les bois, Daryl se réveilla en sursaut et fut surpris d’apprendre de Lydia qu’il avait dormi presque toute la journée. Comment l’avait-elle trouvé? Elle venait juste de sortir, a-t-elle dit. Le regarder et regarder les autres, regarder les Whisperers… décider. Il me semble qu’elle a pris la bonne décision. Mais elle n’avait pas tué sa mère, elle devait l’admettre. “Si c’était ton père”, a-t-elle demandé à Daryl, “aurais-tu pu?”

Alors, que pensez-vous de “Stalker” et de ses batailles royales? Frappez les commentaires avec vos commentaires.