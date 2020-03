Récapitulatif «Un jour à la fois»: première de la saison 4 – épisode 1 sur Pop TV

HISTOIRES CONNEXES

One Day at a Time a lancé sa saison inaugurale sur Pop TV en réfléchissant à son passé et en regardant vers l’avenir.

Après un jab pas si subtil dans son ancienne maison de streaming, dans lequel Alex a déclaré qu ‘«il n’y a plus rien de bon sur Netflix», la première de la saison 4 a tourné son attention vers un visiteur spécial: le vétéran de la sitcom Ray Romano, qui jouait le recenseur Brian . Son arrivée a incité tout le monde à réfléchir sur leurs relations, ainsi que sur ce que l’avenir leur réservait (ou non).

Pour Penelope, cela signifiait se rendre compte qu’elle ne voulait pas être seule. Après une date infructueuse au cours de laquelle elle a continué à penser à Max, elle a décidé d’aller rendre visite à son ex-petit ami à l’hôpital, seulement pour découvrir que l’EMT hunky avait accepté un travail à l’étranger. Pendant ce temps, Schneider a demandé à Avery d’emménager avec lui, Elena et Syd ont envisagé ce que ce serait de se séparer, et Alex a laissé entendre qu’il avait une petite amie – au grand dam de Lydia.

Ci-dessous, les co-présentateurs Gloria Calderón Kellett et Mike Royce décomposent le jab Netflix susmentionné, ainsi que l’obtention des services de Ray Romano. Ils prévoient également ce qui attend la famille Alvarez…

TVLINE | Parlez-moi un peu de la référence ironique à Netflix. Avez-vous toujours eu l’intention de traiter l’annulation d’une manière ou d’une autre?

KELLETT | L’un des écrivains a lancé cela.

ROYCE | Nous n’allions même pas faire [it], pour être honnête. Je pense que c’était [executive producer] Dan Signer [who pitched it], Je peux me tromper… Nous avons filmé deux versions différentes. Nous avons eu une blague qui n’avait rien à voir avec [Netflix], mais tu sais quoi? [We decided to] amusez-vous un peu.

KELLETT | J’allais juste dire que nous avons vu tout le monde dans l’année [since we were cancelled]. Nous avons vu [Netflix’s Chief Content Officer] Ted [Sarandos] et [Vice President of Original Content] Cindy [Holland] et tous nos dirigeants… Tout va bien. Nous avons été plus ravis de la façon dont les médias l’ont couvert.

TVLINE | Mike, vous avez déjà travaillé avec Romano sur Everybody Loves Raymond et Men of a Certain Age. L’embarquer était-il aussi simple que d’appeler en faveur?

ROYCE | Il s’est fâché. [Laughs] Il m’a appelé à propos de quelque chose de complètement indépendant, et je pensais juste que je devrais l’appeler, et j’ai intensifié tout mon discours… Je me disais, tant que nous parlons: «Une scène, vous entrez, vous nous frappez certains coups de circuit, vous sortez et envoyez notre spectacle avec une note élevée dès le début. ” Il a été très aimable de venir le faire, et il s’est bien amusé.

TVLINE | Comment était-ce d’être de retour sur le tournage d’une comédie multi-caméras avec lui, près de 15 ans après la fin de Raymond?

ROYCE | Nous allions lui donner la courtoisie de lui tirer dessus sans le public là-bas, juste parce que nous essayions de le faire entrer et sortir le plus rapidement possible. Mais ensuite il s’est présenté à la table de lecture, et il a passé un si bon moment qu’il s’est dit: “Ouais, je devrais peut-être filmer devant le public, non?” Alors, il est venu pour notre premier public en studio [taping], ce qui était encore plus important, et [he was] lancer des blagues. Il était de retour dans ce mode.

TVLINE | Le recenseur de Romano est utilisé comme un moyen de présenter la famille Alvarez à de nouveaux téléspectateurs, mais le recensement est aussi le genre de problème dont ODAAT est connu pour discuter…

KELLETT | C’était très important pour nous [to discuss the census], et c’était sur une liste d’un tas de questions dont nous avions espéré parler. Les Latinx sont très sous-représentés et ont beaucoup de craintes concernant le recensement, en particulier ceux qui sont sans papiers, et ils ne savent pas qu’ils n’ont pas à révéler s’ils sont ou non citoyens aux fins du recensement. Vincent Brown, l’un de nos écrivains, est celui qui l’a vraiment mis en contexte [as] une excellente façon de présenter la famille très rapidement et les relations qu’ils entretiennent entre eux.

TVLINE | Dans la finale de la saison 3, Penelope a déclaré à Berto qu’elle n’avait pas besoin de trouver quelqu’un pour être heureux. Mais lors de la première de ce soir, elle s’est remise en scène et a eu un rendez-vous, puis a essayé de renouer avec Max. Pourquoi le changement de cœur?

KELLETT | Je ne sais pas si c’est autant un changement d’avis que c’est une réalisation en tant que femme que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez sans homme, mais cela ne signifie pas que vous ne voulez plus embrasser les garçons. Tu sais ce que je veux dire?

Penelope était quelqu’un qui s’était marié jeune et avait des enfants. Parlant en tant que femme de cet âge, je pense qu’on vous apprend que vous allez au lycée. Tu vas au collège. Vous êtes diplômé. Vous rencontrez votre mari. Tu te maries. Tu as un garçon. Vous avez une fille. Vous poursuivez votre rêve, non? Ce sont des choses qu’on nous dit de faire, et le divorce n’est pas quelque chose qu’elle a vu dans sa vie, surtout en tant que Latina catholique, jamais. Et donc elle a dû recadrer [her life]. Et puis au cours de trois saisons, nous voyons qu’elle est capable de le faire. Elle peut être mère de ces enfants, prendre soin de sa propre mère, vivre son rêve d’être infirmière praticienne, et maintenant quoi? Droite? Il semble donc que ce soit une progression naturelle de maintenant, elle a tout ce qu’elle voulait.

TVLINE | Le premier épisode a également révélé qu’Elena et Syd avaient l’intention de se séparer avant qu’Elena ne parte à l’université, avant de finalement se rendre compte qu’ils étaient incapables de passer une grande partie de leur temps. Que nous réserve cette relation cette année?

KELLETT | Je pense que ça va juste être testé… C’est la relation la plus longue de la série en ce moment, et les relations deviennent plus compliquées. Alors que ces deux jeunes sont sur le point de s’aventurer dans le monde, ils vont être confrontés à des choses avec lesquelles les gens font face dans les relations lorsque vous êtes ensemble depuis longtemps, [and] c’est excitant de voir ceux-ci qu’ils vont être mis à l’épreuve et comment leur relation va prendre cela.

TVLINE | Et puis il y a Alex, qui a révélé à Penelope, Elena et une écoute Lydia qu’il avait une petite amie. Comment va évoluer cette dynamique?

KELLETT | Raquel Justice, qui joue Nora, est vraiment sacrément charmante… Il y a un peu de plaisir que nous avons [in Episode 2], mais en fin de compte, c’est une très bonne partenaire pour Alex.

TVLINE | Combien de temps faudra-t-il à Lydia pour se réchauffer à cette nouvelle femme dans la vie de son petit-fils?

KELLETT | Pas longtemps. [Laughs]

TVLINE | Nous n’avons jamais su ce qui s’était passé pendant le voyage de Lydia et du Dr Berkowitz à Cuba. Est-ce que cela sera abordé dans un épisode ultérieur?

KELLETT | On en parle à mi-parcours de la saison. C’est très, vous savez – pour la communauté cubaine, aller à Cuba n’est pas des vacances. C’est une chose très lourde. Mes parents ne reviendront jamais. Pour les membres de notre famille qui sont revenus, c’est une sorte d’expérience personnelle et spirituelle pour eux, et nous sommes très respectueux du processus qu’ils doivent suivre avant de partager ce que ce voyage a été pour eux. Voilà donc ce que [Alvarez] la famille le fait.

