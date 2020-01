Récapitulatif «Un million de petites choses»: saison 2, épisode 10 – «Le baiser»

HISTOIRES CONNEXES

Eric, vous qui possédez un magasin de musique, qui ressemble à un salaud et à la poitrine lisse.

Comme nous l’apprenons dans A Million Little Things de cette semaine, vous mentez à Maggie et à sa maman depuis le moment où vous les avez rencontrées. Tu n’as jamais eu le cœur de son frère. En fait, il semble que vous n’ayez jamais subi de chirurgie de ce type, étant donné que vous n’avez absolument aucune cicatrice qui entache votre torse (ce que nous avons vu brièvement lorsque vous avez enlevé votre chemise à la fin de l’épisode).

Maggie ne connaît pas encore la vérité – diable, nous ne connaissons pas encore la vérité – mais il est sûr de dire que vous n’êtes pas exactement qui vous prétendez être tout ce temps. Et ce n’est tout simplement pas…

Oh, waaaaaaait une minute. À la réflexion, cela pourrait faire de vous un candidat encore meilleur pour rejoindre les Amis de Jon. Parce que s’il y a une chose que ces Bostonites adorent, c’est de garder des secrets qui finissent par voir le jour et ensuite déchirer le groupe d’amis. Je vois ce que tu fais, mon pote. C’est un mouvement agressif, mais rusé! Continuer.

Lisez la suite pour les faits saillants de “The Kiss”.

LA MINE DE GUESS N’EST PAS LE PREMIER CŒUR CASSÉ | C’est trois mois après tout ce qui s’est passé dans l’épisode précédent, alors pourquoi pas un petit check-in? Charlie passe quelques nuits chez Eddie et Katherine, ce qui est super amusant, car elle fait ses dents. Sophie est toujours très en colère contre sa mère et Eddie; elle travaille également au restaurant pour rembourser les dommages qu’elle a causés à ses guitares. Gary cogne des laids avec tant de femmes au hasard qu’il ressent le besoin de se faire tester pour les maladies sexuellement transmissibles. (“Alors, mon pénis ne va pas tomber?”, Demande-t-il lorsque ces tests seront clairs. Nice.) Rome et Regina sont en proie au processus d’adoption. Et Maggie, dont les cheveux sont repoussés en une jolie coupe de lutin, a voyagé pendant un certain temps et est maintenant sur le point d’entrer dans le monde des rencontres en ligne.

Commençons par là. Elle et Eric sont assis dans un bar à café et construisent leur profil en ligne, se liant à la façon dont avoir subi des chirurgies comme la leur, «il n’est pas facile d’être physiquement vulnérable avec quelqu’un de nouveau», comme le dit Maggie. Leur plaisanterie est si séduisante que le barista suggère qu’ils devraient sortir ensemble. “Non, il a le cœur de mon frère”, explique maladroitement Maggie, amenant la femme à penser qu’Eric voit la sœur de Maggie. Le reste de la conversation est si gênant tout autour, Mags et Eric trébuchant sur eux-mêmes pour nier une relation, ce qui signifie bien sûr qu’ils se dirigent vers quelque chose, non?

Plus tard, Maggie est à la maison et écrit sur la vie après la perte lorsqu’elle fait une pause pour parcourir son application de rencontres. Quand elle voit le profil de Gary là-bas, elle jette le téléphone. Pendant ce temps, quand il ne se connecte avec personne, Gary aide les décors de peinture à l’école de Danny en préparation de la grande production de Grease. Mais, pour être clair, il s’amuse aussi parascolaire avec l’un des professeurs de Danny.

Quand Danny surprend Gary dans une étreinte intime dans une salle de classe, il est fou. “Pourquoi embrasses-tu mon professeur de sciences sociales?”, Demande-t-il. “Parce que votre professeur d’espagnol est marié”, plaisante Gary, mais Danny ne l’a pas. Il est très stressé, car il est censé embrasser la fille jouant Sandy pendant le spectacle, et il n’a même jamais eu son premier baiser. «C’est un gros problème», dit-il, «et j’aimerais que ce soit avec quelqu’un dont je me soucie.»

LA VÉRITÉ BLESSE | Rome et Regina rencontrent une assistante sociale (salut, Claws ‘Niecy Nash!) Qui leur dit que tout va bien avec leur demande d’adoption jusqu’à présent. Et quand Rome commence à s’inquiéter des dossiers médicaux qu’ils doivent soumettre, Regina lui assure qu’elle a omis la partie concernant ses problèmes de santé mentale l’année précédente. Mais cela fait penser à Rome qu’elle a honte de ce qu’il a vécu.

Finalement, après avoir parlé avec son thérapeute, Rome confronte doucement sa femme. «Je veux ce bébé plus que tout, mais je ne peux pas faire mentir mon premier acte de père», dit-il. Elle comprend et explique plus tard que même si elle craint parfois que sa dépression réapparaisse, elle a révisé leurs antécédents médicaux sur les formulaires pour refléter la vérité. Quelqu’un d’autre craignait que la révision – bien que la bonne chose à faire – les mordra dans le coup?

TU ES CELUI QUE JE VEUX | La soirée d’ouverture de Grease roule et tout le monde y participe. Sophie indique clairement qu’elle ne veut pas être près de sa mère. De même, Gary ne veut pas non plus être près de Maggie… mais ils finissent par s’asseoir côte à côte dans le public de toute façon.

À l’entracte, il parvient à étouffer un compliment – “Vos cheveux ont l’air bien” – mais c’est là que les plaisanteries s’arrêtent. Ils ont tous les deux l’impression que l’autre a initié la rupture. Elle note qu’il a l’air fatigué et stressé, une préoccupation qu’il rejette rapidement. «Tu n’as plus d’opinion sur la façon dont je vis ma vie, Maggie», crache-t-il. Elle répond tranquillement qu’elle espérait qu’il changerait d’avis de la quitter, mais elle ne ressent plus cela.

Pendant que tout cela se passe, Danny utilise son temps d’arrêt pendant “Hopelessly Devoted to You” pour s’adresser directement à Elliot dans les coulisses. “Tu as vraiment blessé mes sentiments”, raconte Danny en lui écrasant, se lamentant une fois de plus qu’il est sur le point de faire son premier bisou devant un auditorium plein de monde. Alors Elliot fait disparaître le problème en l’embrassant juste là, à la place. C’est doux.

RAGE AU VOLANT | Après le spectacle, Sophie déchire sa mère et Eddie dans le couloir de l’école. Mais Delilah en a assez des déclarations de sa fille selon lesquelles elle a tué Jon. D dit que son mari s’est suicidé «et tu peux me détester autant que tu veux, mais je ne te laisserai pas m’en vouloir.» Pourtant, Soph dit qu’elle ne veut plus vivre avec sa mère, et elle finit par passer la nuit chez Rome et Regina.

Bouleversée en voyant Maggie à la fois sur le salon et sur l’application de rencontres en rentrant à la maison, Gary se retourne lorsqu’une voiture roule dans un soupir d’arrêt. Il continue de se battre même lorsque le conducteur s’arrête et sort du véhicule, mais Gary se tait quand il se rend compte que l’autre homme a une arme à feu. Le gars le pointe du doigt mais finalement ne fait rien. Alors qu’il part, Gary a besoin d’un moment pour se ressaisir.

Eddie et Katherine terminent la soirée en racontant à Theo la sœur d’Eddie, Lindsay, qu’Eddie a contactée après la naissance de Charlie. «Theo a maintenant une sœur, et cela m’a rappelé la mienne», explique-t-il plus tôt dans l’heure. Mais Katherine ne veut rien avoir à faire avec sa belle-famille, car c’est une alcoolique comme Eddie, et les deux forment une dangereuse co-dépendance. Il est malheureusement d’accord. Alors quand ils s’ouvrent à Theo sur la tante qu’il ne voit jamais, ils admettent que c’est parce qu’elle a un problème d’alcool. “La vérité est que j’ai le même problème”, dit Eddie. Theo dit immédiatement à son père qu’il est fier de lui, ce qui le fait pleurer.

CRIMINEL LISSE | Tu te souviens de mon indignation envers Eric plus tôt? Voici pourquoi. Lui et Maggie partent en course, mais elle est toujours ennuyée par Gary à leur retour. Tellement agacée, en fait, elle n’a pas remarqué à quel point Eric devient bizarre à chaque fois qu’elle mentionne sa cicatrice. Ils parlent à nouveau de sortir ensemble, ce qui lui fait dire qu’il n’a été avec personne depuis la mort de Chloé. Et puis ils se rapprochent jusqu’à ce qu’ils s’embrassent.

Ça commence à se transformer en quelque chose quand Eric s’éloigne et que Maggie, embarrassée, se fraye un chemin hors de l’appartement. (Note: Allison Miller frénétique “Essayez d’oublier à quel point mon visage est rouge! Parlez bientôt!” Me fait rire.) Une fois qu’elle est partie, cependant, Eric enlève sa chemise en sueur … et il n’a pas de cicatrice. Au moins, il a le bon sens d’avoir l’air triste de cette tournure des événements?

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Avez-vous deviné le secret d’Eric? Sonnez dans les commentaires!