Récapitulatif «Un million de petites choses»: saison 2, épisode 12

Gary signifie bien dans A Million Little Things de cette semaine. Et il fait en fait de bons points. Mais doit-il être un imbécile si rebutant à ce sujet?

Comme le dirait un Magic 8-Ball, tous les signes indiquent oui, étant donné la façon dont M. Mendez passe l’heure à crier, à cueillir les combats et à lancer des coups de poing jusqu’à ce qu’il se retrouve à l’arrière d’une voiture de police. Le pire: sa belligérance, née d’un cœur brisé, peut conduire à plus de chagrin pour Rome et Regina.

Je vais tout expliquer en examinant ce qui se passe dans «Nous sommes les Howards».

TU N’AVAIS QU’UN TRAVAIL! | Sophie vit toujours avec Rome et Regina, un arrangement qui fonctionne plutôt bien. “Est-ce moi, ou est-ce que ce rôle parental n’est pas aussi difficile que tout le monde le dit?”, Demande Rome à sa femme. Pendant ce temps, Delilah est chez elle, essayant de former le bébé Charlie, qui réfute bruyamment la thèse de Rome.

Rome et Regina passent la majeure partie de l’épisode à faire une vidéo qui, espérons-le, incitera une mère enceinte à la laisser adopter son bébé. Ils se sentent vraiment bien dans tout… jusqu’à ce que Sophie et un ami s’enivrent vraiment pendant une date d’étude que Rome et Regina OK.

Pendant que l’adolescente vomit copieusement dans la salle de bain (un peu trop bonne sur l’ADR là, Lizzy Greene). Rome appelle Delilah pour lui dire ce qui s’est passé. D jette Charlie dans un porte-bébé et vole, mais Regina empêche son amie d’entrer dans l’appartement: La «réinitialisation» de la famille Dixon ne fonctionnera pas si Delilah vient en courant à chaque fois que Sophie fait un coup, explique Gina. Delilah compare le processus à l’entraînement au sommeil, puis remercie Regina et s’en va. C’est génial et tout, mais j’essaie d’imaginer ma mère accepter calmement que sa fille mineure s’était saoulée, puis laisser échapper un signe frustré et sourire sereinement en permettant à quelqu’un d’autre de gérer les répercussions. Je ne peux pas l’imaginer. Un tel scénario n’existe pas dans mon univers connu.

«NOUS VIVONS DANS DEUX DIFFÉRENTS BOSTONS» | Le lendemain, Sophie a la gueule de bois lorsque Rome et Regina la réveillent: elle a un match de softball et ils veulent y assister pour obtenir des images de leur vidéo. Le gang entier assiste – car bien sûr, ils le font – donc tout le monde est là quand un connard raciste commence à crier sur Rome pour avoir filmé le match. Pour des raisons que nous aborderons dans un instant, Gary se gâte pour (encore un autre) combat. Alors il commence à pousser le raciste. Le gars repousse. Finalement, Rome et Gary sont tous deux menottés à l’arrière d’une voiture de police.

Revenons un peu sur Gary pour voir comment il est arrivé ici. Après (encore un autre) branchement aléatoire, Gary se retrouve expulsé du lit et en train de rentrer à la maison lorsque son téléphone meurt. Il se faufile dans un café voisin mais n’a pas assez d’argent pour faire un achat qui lui permettra d’utiliser l’un de leurs chargeurs de téléphone, et le magasin n’accepte pas les cartes de crédit. Il est coincé… jusqu’à ce qu’Eric apparaisse de nulle part et propose de payer la banane de Gary.

Comment Gary rembourse-t-il cette gentillesse? En étant un gigantesque chapeau. Il regarde Eric, en sueur d’une course, et dit: «Regardez-vous, faites de l’exercice avec le cœur d’un autre homme. Vous devez être très fier. “Eric ignore la barbe et s’excuse pour la façon dont les choses se sont passées avec Maggie, ajoutant qu’il espère qu’il n’était pas un facteur. “Oh, ne sois pas stupide”, raconte Gary. “Vous avez séparé Maggie et sa maman, pas Maggie et moi.” Comme Eric part, ne pensez pas que Gary ne remarque pas que l’autre café de sa commande est pour quelqu’un dont le nom commence par “MA”.

Gary fait des recherches approfondies (aka en regardant au-delà de la page 1 des résultats de recherche Google) et se précipite vers le magasin de musique d’Eric pour le confronter. “Je sais ce que tu caches!” Crie-t-il, notant que la famille du fiancé d’Eric a déposé une plainte pour mort injustifiée contre lui. Eric crie que lui et Maggie ne sont pas ensemble, “mais tu sais de quoi on parle? Nous parlons de quel gâchis vous êtes. Pas étonnant que vous vouliez sortir. »Apportez les coups de poing!

Les deux hommes se disputent jusqu’à ce que le collègue d’Eric sorte de l’arrière du magasin. Son nom est Max, et le café, se rend compte que Gary, était pour lui. Gary part. Et il pense peut-être qu’il avait tout faux, jusqu’au match de softball quand un regard de Delilah – qui sait que Maggie et Eric se sont embrassés – l’envoie à nouveau en spirale. Et c’est à ce moment-là qu’il tombe sur le harcèlement raciste de Rome.

“Qu’est-ce que tu pensais?”, Demande Rome alors qu’ils sont assis, menottés dans la voiture du flic. Rome dit qu’il est toujours hyper conscient de quand il est le seul homme noir dans une foule – comme il était au match de football – et il est en colère que les tentatives de Gary pour le défendre pourraient nuire au processus d’adoption. Gary rétorque qu’il est à moitié mexicain (“passant pour le blanc!”, Observe Rome), mais l’autre homme n’est pas influencé. «C’est une chose de gâcher votre vie, mais maintenant vous gâchez la mienne», dit-il. La police a finalement laissé Rome partir. Gary, cependant, est arrêté et amené au poste.

‘JE SUIS DEHORS’ | Pendant ce temps, Theo commence une bagarre à l’école. Katherine et Eddie ne peuvent pas comprendre pourquoi leur gentil petit garçon de 80 ans ferait une telle chose, alors ils demandent à Maggie de discuter avec lui. Il s’avère que Theo est un peu foiré de tous les bouleversements de sa vie au cours de la dernière année; lorsque le jour du changement de bureau est arrivé dans sa classe, cela l’a poussé à bout.

Pour apaiser les craintes de leur fils, Eddie et Katherine lui présentent le dernier changement de leur vie: bien que le vieux label d’Eddie ne soit pas intéressé par les chansons qu’il a soumises, ils veulent qu’il dirige un jeune artiste nommé Dakota. Et bien qu’il ait à l’origine reculé à l’idée, un discours d’encouragement de Katherine l’a aidé à voir comment cela pourrait être une nouvelle piste de carrière appropriée pour lui.

En parlant de Katherine: Gary l’appelle à venir le libérer, mais jette une petite crise quand il voit qu’elle a amené une Maggie très inquiète avec elle. Katherine lui rappelle qu’Eddie et elle l’ont choisi comme tuteur de Theo mais ils ont fait une erreur: «Comment pourriez-vous prendre soin de lui alors que vous ne pouvez pas prendre soin de vous?» Puis elle lui fait trouver son propre retour à la maison. (J’espère que le téléphone est chargé maintenant, Gar!)

De retour chez lui, Gary rassemble un tas d’articles de sa relation avec Maggie et les jette dans la chute à ordures. Par la suite, cependant, il trouve le Post-It avec «Je suis dedans» écrit dessus, et il semble très regretté par beaucoup de choses.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Quelles sont les chances que la rencontre avec les forces de l’ordre nuise aux efforts d’adoption de Rome et de Regina? Sonnez dans les commentaires!