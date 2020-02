Récapitulatif «Un million de petites choses»: saison 2, épisode 13 – «Coupable»

HISTOIRES CONNEXES

Deux événements qui ont désespérément besoin de se produire se produisent dans A Million Little Things de cette semaine, et les deux sont un soulagement gigantesque.

Le premier: Gary rend visite à sa maman, se rend compte qu’elle n’est pas le monstre qu’il a imaginé (bien qu’elle soit toujours une sorte d’ordure), se souvient qu’il a été une Bitter Betty pour tout le monde / tout récemment et commence à faire la gentille avec Maggie.

La seconde: Maggie découvre qu’Éric n’a pas réellement le cœur de son frère qui bat dans sa poitrine. Et ce scénario se déroule comme vous pouvez le deviner.

De plus, Marcia Gay Harden et Sutton Foster guest-star, et Rome mange un cocktail de crevettes de la manière la plus étonnamment baller de tous les temps. Lisez la suite pour les faits saillants de «coupable».

N’AVEZ-VOUS PAS DE COEUR? | Abordons d’abord la crise de Maggie. Quand Eric ne répond pas à ses appels, Mags s’arrête à son appartement et se rend compte qu’il est en train de déménager… et ne lui a pas dit. Il parle de la façon dont il veut prendre un nouveau départ, et que déménager de l’endroit qu’il a partagé avec Chloé serait une bonne première étape. Il lui parle également du procès que Gary a découvert dans le dernier épisode: les parents de Chloé le poursuivent, le blâmant de sa mort.

Une Maggie chagrinée s’excuse de l’avoir embrassé, expliquant qu’il est compliqué d’avoir des sentiments pour quelqu’un qui est en possession de l’organe vital de votre bien-aimé. Pourtant, elle maintient, c’était comme s’ils avaient un lien. “Ai-je tort? Est-ce juste moi? »Se demande-t-elle, mais Eric dit tristement non: il a aussi ressenti quelque chose.

C’est alors que Maggie, qui se promenait dans l’appartement dans sa nervosité, remarque une photo encadrée de lui, torse nu, prise le soir du Nouvel An 2017. “Où est ta cicatrice?” Demande-t-elle, le regardant comme si elle ne l’avait jamais vu auparavant. Eric essaie d’expliquer, mais Maggie ne veut pas l’entendre. Elle part précipitamment.

ADMISSION D’ERIC | Eric se dirige vers l’appartement de Maggie, mais elle ne lui ouvrira pas la porte. Il se tient donc dehors et lui dit la vérité. Oui, Chloé (la Foster susmentionnée et charmante) était sa fiancée, et oui, elle a été très gravement blessée dans cet accident de moto (que nous avons vu via flashback en haut de l’épisode). Mais elle n’est pas morte à ce moment-là. Eric et Chloé étaient donc à l’hôpital le jour où Chad a été amené, mais c’était parce qu’ils attendaient un cœur de donneur, dont elle avait cruellement besoin.

«Le meilleur jour de ma vie a été le pire jour de la vôtre», dit-il à Maggie. Et lorsque le réseau de donateurs a contacté Chloé, Eric a reçu la lettre et a développé une parenté avec la maman de Maggie. Ou, comme le dit Maggie, “Alors tu lui as menti.” Ils pleurent tous les deux sur les côtés opposés de sa porte alors qu’il lui dit que “mes sentiments pour toi, notre connexion, étaient réels.” Puis il part.

PRENDRE LA ROUTE | Pendant ce temps, Gary a atteint le stade «manger des côtelettes de pommes de terre, allongé sur le canapé et regarder de mauvais films à suspense juridiques» de sa bouderie. Eddie, Delilah, Rome et Regina convergent tous vers son appartement dans une intervention impromptue: Apparemment, quand il est vraiment bas, il regarde un film appelé Quincy’s Lie afin qu’il puisse crier après l’actrice qui joue le contremaître du jury … et cette actrice arrive juste à être sa mère, Alice. (Note latérale: Harden fait un mauvais jeu incroyablement mauvais dans le film dans le spectacle, et c’est hilarant.)

Gary dissipe les préoccupations de tout le monde, mais Delilah ne l’a pas. “Après un certain point, Gary, le problème n’est pas tout le monde. Le problème, c’est toi », lui dit-elle, doucement mais fermement. Ça marche. “Vous pensez que je ne le sais pas?”, Répond-il, plus blessé qu’autre chose. Elle souligne qu’il ne voudra peut-être pas parler à sa mère, mais qu’il pourrait en avoir besoin – et oh, regardez ça, Alice joue dans une pièce à Brooklyn en ce moment!

Lorsque D suggère un road trip rapide pour faire face aux problèmes de maman de Gary, Rome est instantanément à bord: son ami producteur, Jerry, a volé son scénario et le transforme en film, et Rome veut en discuter très rapidement avec lui. Sur le chemin, Gary pense qu’il n’a pas vu sa mère en personne depuis qu’elle l’a abandonné quand il avait 7 ans. Et cela confirme, car quand il s’approche d’elle via la ligne d’autographes après sa matinée, elle ne le reconnaît pas avant il dit son nom de famille.

ALICE EST KINDA LE PIRE | Gary et Alice se retirent dans son dressing, où elle essaie d’expliquer à quel point elle se sentait bouleversée en tant que nouvelle maman de 20 ans. Il demande avec colère pourquoi elle n’est jamais revenue, mais elle dit qu’elle l’a fait: elle le regarda jouer au hockey avec des amis et pensa qu’elle aurait détruit sa paix si elle sortait de la voiture, alors elle se retourna et partit. “J’ai souri avec des amis, et cela a-t-il suffi pour vous convaincre que je n’avais pas besoin de vous?”, Dit-il, incrédule. Elle s’excuse et le supplie de la laisser réessayer, peut-être en commençant par le dîner après sa représentation en soirée? Gary accepte à contrecœur.

Mais quand un gros producteur se présente, Alice demande si Gary prendra un coup de pluie afin qu’elle puisse séduire le bigwig en mettant son spectacle à Broadway. Je ne peux pas dire ce qui est plus égoïstement grotesque: la demande, ou la façon impliquée qu’elle ignore à quel point son fils est découragé par ses actions. P.S .: Votre jeu n’est pas le prochain Hamilton, madame! Gary part et elle remarque à peine.

Dans la voiture, Gary accepte le fait que sa mère a toujours été horrible, et ce n’est pas de sa faute si elle a abandonné la famille. Il s’excuse ensuite d’avoir si mal traité Delilah & Co. Il est sur le point de sortir et d’entrer dans son appartement quand Maggie appelle D.

UNE DÉCONGATION? | Mais au lieu de Delilah, c’est Gary dans le couloir quand Maggie ouvre la porte de son appartement. «Combien vous a dit Delilah?», Demande-t-elle. «Assez», dit-il, les yeux doux. “Je suis désolé.”

Ils discutent un peu et Gary dit qu’il est désolé d’être insensible à son besoin de fermeture (voir aussi: toute la méguilla avec le psychique). Puis Maggie lui demande d’aller dîner, mais il recule et dit qu’il ne peut pas rester. Il ajoute cependant qu’il aurait pu mieux se débrouiller («DANS TELLEMENT DE MANIÈRES», je crie sur ma télé), puis il part. Après la fermeture de la porte, il fait une pause dans le couloir de Mags pendant une minute ou deux. Ça doit vouloir dire quelque chose, non?

LA VENGEANCE DE ROME | Vous vous demandez ce qui se passe entre Rome et Todd, l’ami producteur avec qui il a partagé son scénario? Todd commence par nier qu’il a volé le travail à Rome – bien qu’il l’ait fait totalement – puis finit par le réprimander pour être un gars des «idées» qui ne fait jamais vraiment avancer les choses. Donc, sur la base de quelque chose que Rome entend dans la salle d’attente du producteur, il plante le dîner de Todd avec l’acteur majeur qu’il courtise pour jouer dans le film.

Rome avale un cocktail de crevettes cueillies de leur tour de fruits de mer alors qu’il explique ce qui s’est passé en ajoutant qu’il ne s’en soucie même pas, car Todd ne peut pas vraiment voler l’histoire de Rome, parce que c’est l’histoire de Rome. Plus tard, l’homme de premier plan (salut, étant Mary Jane’s B.J. Britt!) Appelle Rome et dit qu’il est intéressé par la version originale du script – et qu’il pourrait aussi vouloir produire le film.

Et pendant que tout le monde est à New York, Regina déjeune avec sa mère pour lui parler de la décision de Rome et de Regina d’adopter. Sa maman en est inhabituellement heureuse… jusqu’à ce que Regina commence à parler de vouloir adopter un enfant qui lui ressemble et à Rome. La future grand-mère s’en est offusquée, l’interprétant comme si elle avait fait un travail terrible pour élever Regina, qui admet que son héritage mixte signifiait qu’elle n’avait jamais l’impression de s’intégrer nulle part. Plus tard, cependant, la maman de Regina s’excuse de prétendre que la race n’était pas un problème pour sa fille, et ils s’embrassent.

Maintenant c'est ton tour. Qu'as-tu pensé de l'épisode? Sonnez dans les commentaires!