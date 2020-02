Récapitulatif «Un million de petites choses»: Saison 2, épisode 13 – «Daisy»

HISTOIRES CONNEXES

Dans A Million Little Things de cette semaine, Rome et Regina rencontrent la femme qui veut les laisser adopter son bébé. Vous penseriez que ce développement serait un motif de célébration… si vous n’aviez jamais vu d’épisode de cette émission.

Parce que bien sûr, il y a une torsion – ou, comme le showrunner DJ Nash aime l’appeler, un «flip» – qui indique que le chemin de Howards vers la parentalité ne sera pas aussi simple qu’il y paraît maintenant. À la fin de l’épisode, nous apprenons qu’il y a tout avec l’ex-petit ami de la mère biologique, qui est un imbécile abusif et qui pourrait ne pas être super à bord avec l’idée que son enfant soit élevé par une autre famille.

Je m’inquiète surtout pour Rome, qui est si désireux d’être papa qu’il pousse à ignorer les drapeaux rouges que Regina remarque tout de suite. Écoutez votre femme, mec!

Quoi qu’il en soit, lisez la suite pour les faits saillants de “Daisy”.

LENNY ON THE LOOSE | Le père de Delilah, Lenny, réside maintenant dans un centre de vie assistée. Il est également très différent, car il est maintenant joué par l’ancien du CSI Paul Guilfoyle. Delilah essaie de ne pas la laisser tomber quand son père, dont la mémoire est altérée, ne peut pas se souvenir des détails des histoires qu’il lui a racontées toute sa vie. Mais ça pique, tout comme le froid glacial de Sophie envers sa mère.

Après que Delilah a attrapé sa fille en train d’embrasser un ancien assistant de cuisine au restaurant, elle essaie d’engager une conversation à ce sujet. Mais Sophie refuse d’être avertie par quelqu’un qui a trompé son mari, et la conversation se transforme en une forte dispute. Au milieu, Delilah reçoit un appel: son père a disparu. Sans un mot, Sophie monte dans la voiture pour accompagner sa maman à la maison de repos.

Alors qu’un D paniqué examine des images de sécurité, Sophie se rend compte que c’est vendredi et que son grand-père est peut-être allé à l’épicerie pour se ravitailler. C’est là qu’elle le trouve, en sécurité mais un peu confus. Sur le chemin du retour, il la prend pour Delilah et fait des commentaires qui indiquent que Delilah souffrait dans sa relation avec Jon. “Il est peut-être un bon père, mais depuis plus d’un moment maintenant, il n’a pas été un grand mari”, dit Lenny, ne réalisant pas à quel point Sophie est bouleversée. “Je veux juste que ma fille soit heureuse.”

Après que Lenny soit rentré en toute sécurité dans son appartement, Sophie s’excuse auprès de sa mère pour leur dispute plus tôt. Ensuite, ils partagent un moment chaleureux alors que Soph dit qu’elle dormira à la maison cette nuit-là. Plus tard, Delilah sourit en entendant Sophie raconter à Charlie l’une des histoires que Lenny racontait toujours à Delilah, sur la façon dont il s’est rencontré et est tombé amoureux de sa mère. (Nous apprenons également que Daisy est le deuxième prénom de Delilah.)

BABY MAMA DRAMA | Regina et Rome, la maman peut-être bébé mentionnée ci-dessus, s’appelle Eve et elle est enceinte de 8 mois et demi. Elle travaille dans un restaurant à Brighton, et leur réunion se déroule très bien jusqu’à ce que Regina demande pourquoi Eve a inscrit «père inconnu» sur ses documents d’adoption. “Faites-moi confiance: je ne pense pas qu’il voudrait quoi que ce soit avec un bébé”, répond Eve mal à l’aise.

À la maison, Regina souligne la culpabilité d’Eve et le fait que le père de l’enfant pourrait déposer une plainte, ce qui est inquiétant. “Et si nous n’obtenons jamais une autre chance?”, Demande Rome, plaidant pour aller de l’avant malgré tout. Il se demande également si Regina cherche un moyen de revenir sur la décision qu’elle a prise. Elle soutient qu’elle ne l’est pas; néanmoins, ils décident finalement d’appeler leur travailleur social et refusent l’offre d’Eve.

Cela amène la jeune femme à demander une autre rencontre, au cours de laquelle elle s’excuse en pleurant de ne pas avoir été honnête avec les Howards la première fois. Elle dit qu’elle et le père de son bébé étaient ensemble depuis moins de deux ans et qu’il était si violent qu’elle lui a caché la grossesse. Quand elle a vu que Regina était sur le bord du refuge pour femmes, elle a pensé que leur correspondance devait être. “Je ne veux pas qu’il sache où je suis”, crie-t-elle en sanglotant alors que Regina la serre dans ses bras.

Plus tard, nous apprenons que l’adoption est en cours. À l’insu des Howards, Eve reçoit un appel de quelqu’un que son téléphone identifie comme «Derek Jones». D’après la façon dont elle l’envoie immédiatement à la messagerie vocale, je pense que c’est le père du bébé … et ce n’est pas une bonne chose qu’il prenne contact .

PAUVRE THEO | Eddie et Katherine doivent essentiellement inciter Théo à voir un thérapeute. Pendant leur séjour, Katherine et Theo se rendent compte qu’ils ont juste fait baisser leurs propres sentiments inconfortables afin de ne pas déranger les autres. Afin de soutenir Theo quand il a l’impression que les choses deviennent hors de contrôle, Katherine commence un combat de nourriture mac-n-cheese à la fin de l’épisode. (Je laisse de côté quelques détails, mais honnêtement, pas beaucoup.)

RETOUR SUR LA VOIE DE GARY | Gary et Maggie acceptent d’aller ensemble à une fête marquant le cinquième anniversaire de rémission du cancer d’un ami. Ils sont collégiaux et juste un peu maladroits, et aucun des autres membres du groupe de soutien ne peut croire qu’ils peuvent être juste amis après tout ce qui s’est passé.

Les choses deviennent un peu difficiles lorsque l’amie en rémission, dont le nom est Elena et qui est interprétée par Carla Jimenez de The Mick, commence à se balancer sur la piñata en forme de bouteille de pilule que son mari a achetée avec amour. Ses coups ne cassent pas le cylindre en papier mâché, peu importe ses efforts. Cela provoque une panique et des larmes, puis elle admet qu’elle est terrifiée que son cancer revienne.

La foule regarde, ne dit rien jusqu’à ce que Maggie s’avance et dise à son amie qu’elle ne peut pas laisser la peur la paralyser. Puis Gary s’approche et promet que le groupe est là pour Elena, quoi qu’il arrive. «Lorsque vous ne vous sentez pas assez fort, nous vous élevons», dit-il. Avec ce discours d’encouragement, Elena essaie à nouveau et fait exploser la piñata grande ouverte. (Note latérale: je suis avec Gary: une piñata sans bonbon n’est pas du tout une piñata.)

Dans l’ascenseur par la suite, Gary dit à Maggie qu’il l’a repoussée avant qu’elle n’ait une chance de le blesser. «Je pense que j’ai eu un cancer pour que je puisse te trouver. Je t’aime, Maggie Bloom. Je t’aimais alors, et je t’aime maintenant. “Elle répond en nature et ils s’embrassent … mais ensuite JUSTE ENFANT, C’ÉTAIT LE JOUR DE GARY. Dans le hall, Maggie dit à Gary qu’elle avait tort: ​​ils peuvent être juste des amis. «Je pensais juste à la même chose», ment-il.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Sonnez dans les commentaires!