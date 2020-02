Récapitulatif «Un million de petites choses»: saison 2, épisode 14

HISTOIRES CONNEXES

J’écris sur la télévision depuis trop longtemps pour ignorer le fait que cela n’a pas d’importance si vous êtes un couple fictif, un couple potentiel ou une paire de personnages aléatoires qui ont échangé même les regards les plus fugitifs: Quelqu’un, quelque part, expédie il.

Alors au fandom Danny / Elliot (Deliot? Elanny?) Là-bas? Mes condoléances. A Million Little Things de cette semaine est comme votre finale de Buffy Saison 2. Vous êtes seulement trop jeune pour vous souvenir de cette référence, j’espère. J’espère sincèrement.

Mis à part l’amour préadolescent malheureux, “The Sleepover” est remarquable en ce qu’il continue d’explorer la relation post-relationnelle de Gary et Maggie à un carrefour important: ses analyses de six mois après une rémission du cancer. J’aime la lenteur avec laquelle la série gère ce couple alors qu’ils découvrent qui et comment ils sont amis. Je suis moins dans le test de chimie qui peut ou non se produire avec Gary et Delilah (j’ai commencé à me méfier après cette scène dans la voiture dans l’épisode où il voit sa maman), mais je suis peut-être paranoïaque: comme je l’ai déjà mentionné , écrire sur la télévision pendant un certain temps vous rend hyper conscient du moment où deux personnages semblent se rapprocher de plus en plus. Ce ne sont peut-être que des amis, Kim!

Quoi qu’il en soit, lisez la suite pour les faits saillants de “The Sleepover”.

Papa le fera-t-il à nouveau? | Eddie invite Theo à participer à une séance d’entraînement que lui et Dakota ont à la maison. Mais après avoir regardé Eddie et Dakota plaisanter, T est inhabituellement grossier avec le jeune musicien. Eddie et Katherine finissent par comprendre que Théo craint que son père ne trompe encore Katherine, et “Je ne veux pas que tu aies à retourner au Grand Canyon”, lui dit Théo, bouleversé. (Note latérale: Pour la défense de l’enfant, Eddie et Dakota flirtent tout droit pendant l’entraînement. Je dis juste.)

Le lendemain matin, Eddie montre à Théo les vœux qu’il a écrits et dit à Katherine le jour de leur mariage. C’est un peu comme un voleur de banque apportant une copie du code pénal à son rendez-vous, mais OK? Ed admet qu’il n’a pas tenu sa promesse à la mère de Theo et dit que cela ne se reproduira plus. Puis il fait remarquer que Katherine lui a donné une autre chance (“POUR LAQUELLE VOUS N’AVEZ PAS FAIT ASSEZ DE CROISSANCE”, je grommelle sur mon écran) alors peut-être que Théo peut aussi? T est d’accord.

EVE VEUT! | Rome et Regina accompagnent Eve à son échographie, où le médecin dit que le bébé va bien. Bien que R&R veuille connaître le sexe du bébé, Eve rechigne, alors ils ne le savent pas. Et quand Regina remarque des cicatrices sur l’épaule d’Eve lorsque sa robe d’hôpital glisse, elle ne fait pas levier. Plus tard, ils obtiennent des glaces (mon royaume pour certains J.P. Licks!) Et conduisent la future mère à son quart de travail au restaurant. Mais à mesure qu’ils approchent, elle panique. La voiture de son ex-petit ami violent est garée devant: il semble que Derek l’ait trouvée.

Eve veut immédiatement quitter la ville, mais Rome et Regina ont manifestement intérêt à la garder à Boston. (Quoi? C’est vrai. Et cela ne nie pas le fait qu’ils veulent qu’elle soit en sécurité et OK.) La future maman explique que la cicatrice sur son épaule vient du moment où il lui a jeté de l’eau bouillante lors d’une dispute ; elle ne veut pas qu’il sache le bébé, ajoute-t-elle dans une panique, car alors il restera connecté avec elle pour toujours. Pendant que Rome se rend chez Eve pour aller chercher son sac de voyage, Regina lui raconte ce que son oncle lui a fait. Finalement, Eve se calme suffisamment pour parler à Katherine d’une ordonnance d’interdiction, et Regina lui offre un endroit pour rester au refuge pour femmes. Oh, et parce qu’elle ne peut pas retourner au restaurant, elle finit par travailler à Someday. Levez la main si vous craignez que tout ce flou des frontières ne saute aux yeux de Rome et de Regina…

MAGGIE RENCONTRE UN JALON | Maggie pense qu’aller pour ses analyses de cancer de six mois ne sera pas si grave. Mais une fois à l’intérieur du tube d’imagerie, elle a une légère panique et se rend compte qu’elle préfère avoir un ami pour la sauvegarde lorsqu’elle parle au médecin. Elle appelle donc Delilah, qui traîne chez elle pendant que Danny et Elliot font une soirée pyjama. Gary est là aussi, et il accepte de garder un œil sur les garçons – qui sont tristes, car Elliot vient d’annoncer qu’il déménage la semaine suivante.

Gary sait également qu’elle se faufile pour être aux côtés de Maggie: il avait le rendez-vous dans son calendrier depuis qu’ils étaient ensemble. Il est content que Mags ait une sauvegarde, ajoutant: “Lorsque vous y serez, dites simplement à Maggie que je pense à elle.” Et quand notre fille finit par obtenir le feu vert de son médecin – yay! – sa joie est interrompue par le fait de savoir qu’elle devra recommencer les montagnes russes dans six mois. Delilah envoie un texto à Gary que Maggie est A-OK, et les nouvelles le mettent presque sur le bord avec soulagement. (Note latérale: Un si grand moment de James Roday lorsque Gary est vaincu et essaie ensuite de tout remplir.)

Le lendemain matin, Danny et Elliot font leurs adieux. Maggie appelle Gary pour lui faire savoir qu’elle est claire, même si elle sait que Delilah lui a déjà dit. Et Gary lui dit qu’il devient plus facile de «vivre de six à six mois». La conversation est brève, mais encourageante et gentille.

Pendant ce temps, Delilah se réjouit de la façon dont elle le tue en tant que maman, gérant habilement la soirée pyjama de son fils gay avec son petit ami et le récent retour de sa fille à la maison. Et c’est à ce moment que Gary l’informe qu’il a trouvé un sac avec trois articulations au fond du sac de couchage de Sophie.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Sonnez dans les commentaires!