Récapitulatif «Un million de petites choses»: saison 2, épisode 15 – «Le déjeuner»

Nous savions que le petit ami abusif d’Eve allait se montrer sur A Million Little Things à un moment donné, mais qui savait qu’il se présenterait comme un barfly au restaurant de Regina, discutant de bonne humeur avec Rome et son père?

Et quand il le fait, vous pouvez voir d’après le regard d’Eve que les rêves des Howards de devenir les parents de son enfant à naître commencent à mourir d’une mort lente et extrêmement douloureuse. Parce qu’il n’y a aucun moyen que la future mère puisse s’éloigner de lui maintenant, non? Avez-vous vu la façon dont il a failli la faire sortir du restaurant?

Pendant ce temps, Maggie a une date aveugle humiliante, et Eddie convainc Dakota de faire quelque chose de vraiment, vraiment stupide. (Pot, bouilloire, hein?) Continuez à lire pour les faits saillants de “The Lunch”.

IMAGINEZ VOUS RENCONTRE ICI | Gary a un nouvel emploi indépendant, attribuant une valeur à la vie des gens. Et lorsque le travail à domicile commence à le rendre un peu fou, il déménage à Someday. Malheureusement, c’est le même endroit que Maggie a choisi pour son premier rendez-vous avec un gars de l’application. Elle panique. Elle lui demande de partir. Elle renie cette demande lorsque les choses se gênent. Il est étrangement, trop favorable à son retour dans le jeu des rencontres. C’est tellement intéressant, toute leur interaction, jusqu’à et y compris quand il dit: “Bon rendez-vous, mon pote!” et retourne à sa table.

Mais le gars ne se montre jamais, et Maggie en colère s’en prend à Gary, qui ne semble pas rester en dehors de son espace personnel. «Je suis humiliée», lui dit-elle, «et la dernière personne que je voulais humilier devant toi était toi.» Finalement, Regina apporte une bouteille de vin et dit à Mags que son rendez-vous l’a envoyée comme excuses pour sa non-présentation. Mais Maggie accuse presque immédiatement Gary du geste. Gary le nie, alors Regina avoue qu’elle l’a envoyé pour que son amie se sente mieux. Mais plus tard, nous apprenons que Gary a effectivement acheté la bouteille pour Maggie pour apaiser ses sentiments douloureux. Et Maggie a finalement dit à Regina qu’elle souhaitait un peu que Gary l’ait envoyée. Oh vous deux enfants fous d’amour, rassemblez-vous!

LA MAIN QUI VOUS ALIMENTE | Dakota et Eddie envoient avec enthousiasme à Trevor des coupes de l’album de Dakota. Mais lorsque le directeur de la maison de disques a des notes, Dakota les rejette sournoisement et finit par sortir. Eddie supplie Trevor de donner un autre coup au jeune artiste – malgré le fait qu’elle a appelé Ed “un oui-homme échoué qui fera tout pour rester pertinent” – puis la trouve en train de boire dans un bar. Elle avoue que son nom est vraiment Christine, et elle a grandi dans le Dakota du Nord où tout le monde se moquait d’elle “pour avoir pensé que je pouvais être quelqu’un”. Il reconnaît son “mon album, ma façon” schtick comme auto-sabotage parce qu’elle a peur, puis la ramène en studio pour enregistrer les chansons – et répondre aux notes de Trevor – d’une manière dont elle peut se sentir bien.

ILS GRANDISSENT SI VITE | Delilah se réconforte pour confronter Sophie au sujet du pot que Gary a trouvé dans son sac de couchage, alors elle est choquée lorsque l’adolescente dit immédiatement qu’elle sait de quoi sa mère veut discuter … et suppose que c’est son utilisation de contraceptifs oraux. D est choquée et n’est que légèrement soulagée lorsque Soph dit qu’elle et Jake ne font pas encore l’amour.

Lorsque Sophie et Jake disparaissent de Someday, Delilah se précipite vers son appartement, pensant qu’elle attrapera la paire au lit. Mais il s’avère que l’appendice de Jake doit être supprimé. Après que Sophie et Delilah l’ont emmené à l’hôpital, ils utilisent leur temps dans la salle d’attente pour savoir si Delilah aimait Eddie («J’ai aimé, mais je me rends compte maintenant que nous étions tous les deux perdus, nous nous sommes donc appuyés l’un sur l’autre», dit-elle, appelant toute l’affaire une «erreur») et sur les sentiments de Sophie pour Jake (il lui a dit qu’il l’aimait; elle pense qu’elle l’aime aussi). Mais quand Delilah évoque les articulations trouvées par Gary, Sophie a un regard étrange sur son visage… et nous n’obtenons pas le reste de leur conversation dans l’épisode de cette semaine. (Ils sont totalement Colin, non? Ce chien est tout simplement trop froid.)

UN VERRE POUR ROME? | Rappelez-vous Isaac Martin, la star de cinéma qui veut faire le film de Rome? Il est à Boston pour la journée et veut déjeuner et discuter. Le seul problème est que Rome est censée sortir avec son père, Walter. Rome annule donc ses plans avec sa pop, mais Walter se présente quand même à Someday. (Sérieusement, n’y a-t-il pas d’autre restaurant à Boston? Tout le monde est là!)

Walter rencontre Isaac et Eve, qui travaillent, et est généralement gênant pour son fils. “C’est comme si vous ne vouliez pas que je réussisse”, siffle Rome à un moment donné à l’homme plus âgé, ce qui a finalement conduit Walter à rentrer chez lui. Bien sûr, Rome se sent immédiatement mal à propos de la façon dont il a traité son père, alors il oblige Isaac à s’excuser auprès de l’aîné en deuil et à passer du temps avec lui. Cette décision impressionne Isaac, qui appelle plus tard Rome et lui dit “Ne vous excusez jamais d’avoir mis en ordre vos priorités.” Oui, Isaac signe le film de Rome! (Note latérale: le pessimiste en moi dit que le film et l’adoption se succéderont rapidement. Mais j’espère qu’ils ne le feront pas!)

En parlant d’adoption: Rome et son père plaisantent avec l’un des gars du bar de Someday quand l’homme voit Eve et est tout excité: oui, c’est Derek, et il semble heureux de la voir et heureuse qu’elle soit enceinte. Elle dit qu’elle ira avec lui; Regina accompagne Eve pour obtenir son manteau et dit qu’elle peut appeler la police. Mais Eve pense que Derek ne renoncera pas à ses droits parentaux s’ils impliquent les flics, et elle pense qu’elle peut le convaincre de le faire. Puis Derek guide Eve hors du restaurant avec sa main sur elle tout le temps, et j’ai une très mauvaise sensation au creux de mon estomac. Rome et Regina regardent, horrifiées.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Sonnez dans les commentaires!