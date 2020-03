Récapitulatif «Un million de petites choses»: saison 2, épisode 16

HISTOIRES CONNEXES

Pour un drame familial, A Million Little Things a pas mal de cachettes de drogues non comptabilisées, n’est-ce pas?

Un autre morceau de matériel illicite apparaît dans l’épisode de jeudi, quand Eddie trouve une fiole de cocaïne dans son studio d’enregistrement à domicile et suppose immédiatement que sa sœur en visite Lindsay n’est pas aussi sobre qu’elle le prétend. Sur un sujet connexe: Qu’en est-il de la propriété de ces articulations lâches que Gary a trouvées au fond du sac de couchage de Sophie il y a quelques semaines? Il semble que nous obtenions une réponse, quoique fugace et sans contexte, dans cet épisode.

Sans rapport mais génial: Katherine fait probablement la meilleure chose qu’elle ait faite depuis que nous l’avons rencontrée. Lisez la suite pour les faits saillants du «changement de plans».

Bonjour, LINDSAY! OU HIGH LINDSAY? | Lorsque Katherine est appelée au travail à la dernière minute pour aider à courtiser un client potentiel, Gary se porte volontaire pour emmener Theo jouer au laser tag avec un ami. Eddie se réjouit de l’aide: il va rester à la maison pour saluer sa sœur, Lindsay, à son arrivée pour une visite. Eddie et Katherine ont convenu qu’ils ne voulaient pas que Théo soit là quand sa tante se présente: bien qu’elle dise qu’elle est maintenant sobre, Lindsay était aussi désordonnée que son frère à l’époque, et «je ne peux pas la laisser gâcher à nouveau notre vie », affirme Katherine. Et vu que Lindsay a apparemment vomi dans le panier de la demoiselle d’honneur le jour du mariage d’Eddie et Katherine, nous supposons qu’elle veut dire cela au figuré et au sens propre.

Quand Eddie salue finalement sa soeur en solo, elle est chaleureuse et aimante, et elle comprend pourquoi il ne voudrait pas de son enfant quelque part près d’elle. Eh bien, la vieille. (Elle est également jouée par Sprague Grayden de The Next.) Elle dit qu’elle est dans le wagon maintenant, et elle semble avoir ses affaires ensemble. Elle l’appelle «M. Ed. ” Ils s’étreignent. Ils parlent de la façon dont elle a toujours été son plus grand partisan. C’est mignon … jusqu’à ce qu’il crée le studio d’enregistrement pour qu’elle reste, et qu’il trouve du coke sur le sol. Même si Lindsay maintient qu’elle est propre et que la drogue n’est pas la sienne, Eddie la chasse.

La minute où Lindsay nie la possession du coup, vous savez juste que c’est Dakota. Et bien sûr, quand elle vient chercher le capo qu’elle aurait perdu là-bas, Eddie se rend compte de ce qui se passe. Il la rassure en disant qu’elle n’a pas besoin des médicaments pour être génial, mais elle dit qu’elle a utilisé tout le temps où ils ont travaillé ensemble, et qu’elle ne va pas s’arrêter. Puis elle part.

KATHERINE, ALLIÉ LGBTQ | Nous allons mettre une épingle là-dedans pendant un moment et passer au cabinet de Katherine, où elle fait une grande impression sur le client potentiel. Mais après, Katherine confronte ses patrons et se demande si elle n’a été appelée que parce qu’elle était une femme, et ils voulaient que l’optique soit favorable au futur client, qui est une femme. Ils sont fortement en désaccord, qualifiant Katherine de l’une des meilleures plaideuses qu’ils aient. Mais elle rétorque en demandant, si elle est si étonnante, pourquoi ils ont pris un gros dossier loin d’elle et de son assistant, Parker, il y a quelque temps? Les patrons ont l’air mal à l’aise, mais admettent ensuite que le problème n’était pas Katherine, c’était Parker. Le client dans cette affaire n’aimait pas que Parker soit gay. Parker choisit ensuite ce moment pour entrer et être son moi habituel, quoique légèrement supplémentaire.

La prochaine chose que nous savons, Katherine et Parker apportent des boîtes en carton de ses affaires dans le foyer de sa maison. Hors du regard interrogateur d’Eddie, elle annonce triomphalement qu’elle a dit à ses patrons de la pousser, puis elle a démissionné, quand ils ont admis comment ils avaient choyé leur client homophobe. Un Parker en larmes la serre dans ses bras et la remercie de l’avoir défendu comme personne ne l’a jamais fait. Mais après son départ, la réalité s’installe un peu: que va-t-elle faire maintenant?

C’est à ce moment-là qu’Eddie explique tout ce qui lui est arrivé ce jour-là, bien qu’il ne soit pas d’accord avec l’affirmation de Katherine selon laquelle il doit cesser de travailler avec Dakota. “Non, Dakota a un problème, mais je peux le gérer”, promet-il, décrivant un plan où ils passeront à travers l’album, il obtiendra l’aide du jeune artiste et ensuite ils obtiendront Katherine “le travail que vous méritez” . ” Katherine… n’a pas l’air convaincue.

TAG, C’EST VOUS! | Gary frappe le jeune préposé à l’accueil au laser-tag lorsqu’une femme derrière lui en ligne s’impatiente et lui demande de le déplacer. Il s’avère que la femme est la mère de l’ami de Théo, Liam, alors elle et Gary sont jetés à proximité pour le reste de l’après-midi. Les garçons finissent par se battre un peu; Gary est bien au-dessus de sa profondeur en termes d’aide à la réparation, mais la maman – dont nous apprendrons plus tard le nom est Darcy (et qui est interprété par Floriana Lima de Supergirl) – amène doucement les enfants à la résolution, puis les quatre d’entre eux jouer dans la même équipe.

Ensuite, Gary apprend que Darcy est l’une des bonnes amies de Katherine, qu’elle a servi en Irak et qu’elle est maintenant divorcée du père de Liam. Dans l’ensemble, ils s’entendent beaucoup mieux qu’au début. Et quand elle lui glisse un numéro de téléphone, il suppose que c’est le sien – mais au lieu de cela, elle le surprend en révélant qu’elle a joué à l’ailier et lui a obtenu les coordonnées du commis de bureau trop jeune pour lui.

DELILAH’S BADINAGE | Maggie et Delilah décident de sortir pour la soirée. Et quand un mec mignon (joué par Parker Young du Suburgatory) continue de regarder du bar, D suppose qu’il est dans Maggie. Parce qu’elle est allumée sur quelques tirs de tequila et du vin (note latérale: COMBINAISON HORRIBLE, DAME), elle va valser et l’invite à s’asseoir avec eux. Mais Maggie se rend vite compte que le mec est dans son ami, alors elle l’exhorte à y aller. Et allez-y Delilah: Miles finit par rentrer chez elle avec elle.

Pendant ce temps, Maggie enivrée reçoit un appel d’Oxford: Quelqu’un a dû abandonner le programme auquel elle voulait aller, et veut-elle occuper le poste? «Je suis dedans», dit-elle, tout de suite. Aussi? Plus tôt dans la soirée, Maggie mentionne que la marijuana que Gary a trouvée appartenait à Sophie, donc je suppose que c’est notre réponse à celle-là?

UN APPEL À PROXIMITÉ | Rome et Regina n’ont pas vraiment entendu parler d’Eve depuis qu’elle et Derek ont ​​quitté le restaurant, et ils sont inquiets. Alors ils la suivent par téléphone, ils l’ont récupérée et se retrouvent dans un hôtel. Grâce à un employé compréhensif à la réception, ils se dirigent vers la chambre de Derek. Mais il semble que les choses vont bien, et les Howards débattent de ce qu’il faut faire ensuite – Rome veut y aller, Regina pense qu’ils devraient y aller – quand Eve et Derek sortiront de la pièce. Derek est immédiatement méfiant, mais Eve désamorce rapidement la situation, invitant les Howards à l’intérieur afin qu’ils puissent tous se connaître. Cependant, quand elle qualifie Regina de «Wendy» – alias le contact de Regina au refuge pour femmes – il est clair que c’est un signal de détresse.

Bientôt, ils sont au centre d’affaires de l’hôtel, où le notaire interne officie sur la paperasse qui renoncera aux droits parentaux de Derek. Il est un peu incertain pendant un moment, mais Eve confirme le choix, disant qu’elle retournera à Philadelphie avec lui et qu’ils auront une belle vie ensemble. Cela va presque de côté lorsque le notaire fait référence à Regina par son vrai nom (parce qu’elle et Rome ont servi de témoins), mais Gina le fait comprendre que Wendy est son deuxième prénom, celui par lequel elle passe. Derek semble accepter cela, et ils disent au revoir. Mais Regina s’assure de dire (d’une manière très pointue) qu’ils doivent s’arrêter à la boutique de crème glacée de Cabot avant de partir, et Eve semble comprendre ce qu’elle veut dire.

Plus tard, Regina est au téléphone avec Wendy: Eve est en sécurité au refuge des femmes et l’ordre de protection est établi. À ce moment-là, Derek fait irruption dans le restaurant, hurlant pour sa petite amie. Il se rend dans la cuisine, où Rome l’informe qu’ils savent qui est son patron, et ils lui diront tout si Derek ne laisse pas Eve seule. C’est une confrontation très tendue, et Rome et Derek y entrent presque physiquement, mais finalement Derek recule. “Ça n’a pas d’importance”, se moque-t-il en sortant. “Elle va juste finir par revenir vers moi, de toute façon.”

EXPLOSION NON SOUHAITÉE DU PASSÉ? | De retour chez Eddie, avant que Lindsay ne parte (attends, je pensais qu’elle restait un moment?), Elle lui pose des questions sur la maison du lac que leur famille avait l’habitude de visiter. “Avez-vous déjà pensé à pourquoi nous avons arrêté d’aller?” Elle se demande. Il mentionne que quelqu’un est décédé dans un accident il y a 20 ans, et il a simplement supposé que leurs parents ne voulaient pas revenir après cela. Elle semble avoir plus à dire mais ne le dit pas, laissant Eddie réfléchir à sa signification après son départ.