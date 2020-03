Récapitulatif «Un million de petites choses»: saison 2, épisode 17

HISTOIRES CONNEXES

Je n’ai pas caché mon mépris pour Eddie de Un million de petites choses et ses mauvais choix de vie. Bien que David Giuntoli, qui le joue, soit le pyjama du chat, je suis #TeamKatherine tout le long … et je ne comprends toujours pas comment elle a trouvé en elle de le reprendre après toute la débâcle de Delilah.

Anywhooo, jadis, non? Sauf que cette semaine, nous nous rapprochons de la révélation qu’Eddie a peut-être joué un rôle dans la mort de quelqu’un, alors qu’il était ivre la plupart du temps. (Jon, qui apparaît dans les rêves de plusieurs personnages de cet épisode, contribue à diriger Eddie vers cette réalisation.) J’espère sincèrement que ce n’est pas le cas, et que ce n’est qu’un autre des mauvais détournements de la série. Parce que si Eddie est le meilleur ami de sa femme, un mari autrefois infidèle et un meurtrier par inadvertance? Trois coups, mec.

Lisez la suite pour les faits saillants de “Un an plus tard.”

OH HI, JON! | Jon apparaît pour la première fois dans le rêve de Gary, chauve et semblant recevoir de la chimio tout en jouant à des jeux vidéo dans l’appartement de Gary. Lorsque l’IV sort du bras de Jon, Gary n’arrive pas à comprendre comment réparer les choses. Puis Maggie dans sa casquette de ski apparaît et demande tristement: “Est-ce vraiment ce que tu veux?” Gary est confus et bouleversé, puis Jon dit: «Trop tard, Gary. C’est fini.” Puis Gary se réveille, perturbé et respire fortement.

Plus tard, il rencontre Rome et Eddie pour du basket. C’est l’anniversaire de la mort de Jon, et tout le monde est censé se réunir pour dîner chez Delilah. Mais Eddie se demande s’il devrait y assister, étant donné combien Sophie le déteste encore. Pendant ce temps, Rome se prépare à emmener son père à son premier rendez-vous de thérapie cet après-midi. “Ce psy va avoir besoin d’un psy”, ironise-t-il.

Leur jeu de refroidissement se transforme bientôt en un monstre géant de Gary sur la façon dont tout le monde sauf lui a changé leur vie au cours de l’année depuis la mort de Jon. L’effondrement est maladroit et horrible, et Gary s’excuse quand Eddie le retrouve plus tard dans la cage d’escalier. Ed mentionne que lui aussi avait rêvé de Jon la semaine précédente: Ils étaient tous les deux dans une barque la nuit, et quand Eddie s’est levé et a pris une bière, Jon est tombé dans l’eau. Mais quand Eddie a tendu la main vers son ami, «Ce n’était pas lui. C’était la main de cette fille qui me tendait la main », se souvient-il, ajoutant que la main de la femme était couverte de vernis à ongles turquoise. Gary ne la considère pas comme un grand mystère: la fille représente Sophie, “et la bière est parce que vous êtes alcoolique”, dit-il, tout déchiqueteur.

LA PLUS NOUVELLE BATAILLE DE WALTER ET ROME | Chez Walter, le père de Rome le confronte à propos de son scénario: “La couverture dit:” Basé sur une histoire vraie “. Alors, est-ce vrai?” il se demande. “La partie où tu prends toutes ces pilules?” Rome admet que oui, il a essayé de se suicider, mais il est maintenant dans un meilleur endroit. Mais Walter est fou que Rome préconise la thérapie “quand vous ne pouvez même pas parler à votre propre père!” Rome lutte contre les larmes alors qu’il se demande pourquoi son père, en apprenant la tentative de suicide, ne s’est pas immédiatement demandé si son fils allait bien. Dégoûté, Rome part et se dirige directement vers le bureau de Maggie, où il la force à lui donner une séance de thérapie informelle en lui apportant un smoothie. Mais quand elle commence à pleurer, il se demande ce qui se passe. Et c’est alors qu’elle lui dit qu’elle a obtenu la bourse d’Oxford, et “pour la première fois de ma vie, je ne suis pas sûre de vouloir partir.”

Pendant ce temps, Regina saute près de Walter pour lui dire de sortir sa tête de son contact. “Il ne me l’a pas dit non plus”, confie-t-elle, mais ajoute qu’elle a surmonté sa colère contre son mari parce qu’il avait besoin d’elle. «Et il a aussi besoin de toi», dit-elle. “Je pense que vous avez peur de le regarder de trop près parce que vous pourriez vous retrouver là-bas.”

Bien plus tard, Walter arrive à Regina et à Rome avec un cadeau de rétablissement de la paix: des étoiles brillantes dans le noir pour le plafond de la pépinière, tout comme il a mis le plafond de Rome quand il était enfant.

LE STANDOFF SE TERMINE | Alors que les gens commencent à s’infiltrer dans les diverses conversations parallèles de Delilah, elles révèlent de nouvelles informations. Gary a couché avec Becky depuis le laser tag, mais il y a mis fin et a maintenant une crise sur la façon de réparer sa vie. Eddie encourage Katherine à ouvrir son propre cabinet d’avocats. Sophie dit à Eddie qu’il a ruiné la musique pour elle pour toujours. Gary fait remarquer à Sophie que Jon a aussi fait de grosses erreurs, mais que «je ne laisserai pas cette chose miner toutes les autres choses qu’il a faites pour moi. Vous ne pouvez pas laisser une erreur définir une personne. “

Alors Sophie se ramollit et emmène Eddie au cimetière pour visiter la tombe de son père. Elle se tient sur le côté pendant qu’Ed pleure et s’excuse pour tout ce qui s’est passé, puis il joue la dernière boîte vocale de son père, celle où Jon a encouragé les amis à «s’aimer». Elle sourit. “Si c’est ce qu’il voulait, alors je pense qu’il serait assez content, parce que c’est exactement ce que nous faisons.” Ils s’étreignent.

De retour à la maison, Gary a son deuxième moment le plus gênant de la journée lorsque Maggie l’interrompt dans la salle de bain. (Ne vous inquiétez pas, il se lave juste les mains.) Il lui dit qu’il était “cassé” quand ils se sont rencontrés, “et au lieu de m’occuper de ça, j’ai essayé de vous sauver comme je ne pouvais pas sauver Jon.” Elle ne le laissera pas prendre tout le blâme, disant qu’elle était aussi brisée. Dans l’ensemble, c’est des trucs qu’ils devaient tous les deux se dire … et il y a certainement d’autres choses qu’ils veulent dire, mais ce n’est pas le cas … mais c’est juste bizarre qu’ils le fassent juste à côté des essuie-mains, non?

QU’EST-IL VRAIMENT ARRIVÉ À ALEX? | Sophie et Eddie reviennent, tout sourire, au moment de dîner. Theo prouve une fois de plus qu’il est un vieil homme dans le corps d’un enfant en portant un toast qu’un homme de 40 ans penserait trop mature; plus tard, dans la cuisine, Delilah pleure un peu et dit à Maggie qu’elle pense qu’avec tout ce qui s’est passé, elle n’a jamais pleinement eu la chance de pleurer son mari.

Plus tard, le gang se dirige vers Someday. Eh bien, ils vont dans l’espace de stockage juste au-dessus de Someday. Delilah et Regina annoncent qu’elles veulent donner l’espace à Katherine pour démarrer son propre cabinet d’avocats, et elle est dépassée et touchée. «Vous m’avez donné ma maison», dit Delilah. “Le moins que je puisse faire, c’est vous donner un bureau.” Katherine accepte avec reconnaissance, disant que même si Jon était le seul membre du groupe à la mettre à l’aise, ce n’est plus vrai. “Vous êtes vraiment comme une famille pour moi”, dit-elle, rayonnante. Elle est encore plus heureuse plus tard quand elle et Eddie décident de renouveler leurs vœux pour leur 12e anniversaire à venir.

Le high joyeux d’Eddie est écourté plus tard, cependant, quand ils sont à la maison. Il voit Katherine peindre ses ongles et cela lui rafraîchit un peu la mémoire. Il a un flash d’une femme qui met du vernis à ongles turquoise et lui dit bonjour, alors il appelle Lindsay. «J’ai rêvé d’Alex et j’ai besoin de savoir ce qui s’est passé la nuit de sa mort», dit-il, inquiet.

DATE DE REVE | Mais ne terminons pas notre récapitulation sur une note aussi sombre. Après que les Howards se sont entretenus de Gary et Maggie et de la façon dont ils sont toujours amoureux l’un de l’autre, Rome parle à Gary de la camaraderie Maggie à Oxford. Et Regina dit à Maggie que Gary a effectivement envoyé la bouteille de vin après son rendez-vous à l’aveugle raté il y a quelque temps, car “il est toujours amoureux de vous”.

Mais Gary est également amoureux de l’idée de passer à autre chose. Donc, à la fin de l’heure, nous le voyons prendre un verre avec Darcy, la mère de l’ami de Theo qu’il a rencontré dans l’épisode précédent. Et la phase «nouveau départ» pourrait juste sortir de sa bouche pendant qu’ils discutent…

Aussi: Delilah a finalement son propre rêve de Jon, qui se présente pour lui dire de répondre aux appels qu’elle esquive de Miles, le gars qu’elle a rencontré au bar. Jon lui dit doucement qu’elle doit le laisser partir, et cela semble lui apporter un peu de paix.

