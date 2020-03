Récapitulatif «Un million de petites choses»: saison 2, épisode 18

En ces temps difficiles, il est utile d’être reconnaissant pour les petites choses. Donc, même si je reste assez ferme dans ma crainte que l’adoption de Rome et de Regina ne se déroule de façon spectaculairement douloureuse… qui est prêt pour une fête de naissance?!

Cette semaine, A Million Little Things célèbre Baby Howard-to-Be, se prépare à la cérémonie de renouvellement des vœux d’Eddie et Katherine et transmet la relation naissante de Gary avec Darcy (au grand dam du cœur brisé de Maggie). Lisez la suite pour les faits saillants de “Mères et filles.”

LE NOUVEAU «FORMATEUR» DE DELILAH | Delilah et Miles partent en randonnée et prennent un café; ils sont très séduisants, et il est clair qu’ils sont toujours très proches l’un de l’autre. Mais quand une des connaissances de maman de D dit bonjour au café, Delilah panique. Miles roule avec elle et se présente comme son entraîneur personnel; après, il comprend parfaitement pourquoi elle s’est étouffée.

Beaucoup plus tard, cependant, Maggie et Delilah discutent de Miles lorsque la maman de Regina cogne et demande des détails sur le «nouveau mec chaud» de la veuve. Sophie entend et s’arrête, mais sa colère est de courte durée: elle comprend quand sa mère dit qu’elle n’a pas mentionné Miles parce que se remettre en couple est «bizarre et plutôt effrayant. Puis elle demande à Delilah de lui parler de son nouvel homme.

INVITÉ SURPRISE | En tant que personne qui a assisté à une myriade de douches pour bébés et qui a été l’invitée d’honneur de l’une des siennes, j’implore les femmes du monde: VEUILLEZ ne pas jouer à ce jeu de couches dégoûtant lors de ces événements. Cela fait mal paraître toute l’humanité. (Si vous ne savez pas de quoi je parle, il suffit de dire que le passe-temps de fête implique une variété de barres de chocolat fondu enduites d’une série de Pampers, et c’est exactement aussi dégueulasse que vous pensez que cela pourrait être.)

Quoi qu’il en soit, ce jeu est en cours à la baby shower de Regina quand Eve se présente de façon inattendue. La maman de Regina ne comprend pas à quel point les deux femmes se sont rapprochées, mais à la fin de l’heure, Eve a conquis la future grand-mère de son enfant. Et pour son cadeau, Eve offre à Rome et à Regina deux choses. Tout d’abord, elle rassure une Rome effrayée que son père adoptif de son enfant lui apporte beaucoup de réconfort. Deuxièmement, elle tend aux Howards une enveloppe contenant le sexe de l’enfant: elle ne veut pas savoir, mais elle le sait, alors elle a obtenu les informations lors de sa dernière échographie.

Le couple veut partager la célébration avec elle, mais elle leur dit en larmes qu’elle doit rompre tout contact supplémentaire: elle les aime, mais être avec eux est trop difficile, explique-t-elle. “Je ne peux plus faire partie de votre vie, pas après la naissance du bébé”, dit-elle, les laissant sans voix.

QU’EST-IL VRAIMENT ARRIVÉ À ALEX? | La nuit de la mort d’Alex, Lindsay et Eddie, tous les trois buvaient et faisaient de la cocaïne avec la sœur d’Alex, Colleen, au bord du lac. Mais Eddie et Alex sont restés plus tard que les autres; Lindsay l’a finalement trouvé trempé et endormi au bord de l’eau. Elle l’a ramené chez lui au milieu de la nuit, craignant qu’ils n’aient des ennuis avec leurs parents. Le lendemain matin, les flics ont pêché Alex hors du lac.

“Vous pensez que j’avais quelque chose à voir avec la mort d’Alex?” demande-t-il à Lindsay, incrédule. «Je ne sais pas», répond-elle. “Mais tu étais la dernière personne à l’avoir vue vivante.” Touché.

Eddie devient donc obsédé par la découverte de la vérité avant que lui et Katherine ne renouvellent leurs vœux, ce qui se passe dans un jour ou deux. Son appel à Colleen est rejeté assez rapidement – elle n’a aucun intérêt à ressasser l’incident – alors lui et Lindsay conduisent à la cabine et (je vous moque pas) fixent l’eau pendant un certain temps jusqu’à ce que le père âgé d’Alex et Colleen sorte et leur crie de laisser la famille tranquille. (Note latérale: Si Eddie ne veut vraiment pas que des secrets viennent entre lui et Katherine, et si leur relation se passe si bien, pourquoi ne lui dit-il pas simplement ce qui se passe?)

“JE VOUDRAIS KINDA VOUS TENIR” | Katherine apprend que Darcy et Gary sortent ensemble. Puis Darcy l’aide à sortir quand l’électricité de son bureau est en panne. Katherine est partie pendant un certain temps lorsque Maggie passe pour déposer des tableaux de l’appartement qu’elle est en train de quitter; elle et Darcy se rencontrent, mais aucun des deux ne connaît la relation de l’autre avec Gary.

Finalement, Gary arrive également au bureau, où lui et Darcy flirtent leurs petits pains. Mais quand ils se sont tous les deux enfermés accidentellement dans le placard électrique, le badinage meurt: Darcy a une crise de panique si grave que Gary brise la vitre de la porte juste pour les faire sortir. Plus tard, elle explique que tout cela vient de son temps dans le service, et elle pleure en se souvenant d’un incident similaire déclenché par des feux d’artifice lors d’un défilé auquel elle et son fils, Liam, ont assisté. “Je ne sais pas quoi dire, mais je sais que j’aimerais un peu vous tenir”, dit Gary. Reconnaissante, elle le laisse faire.

Plus tard, elle le raccompagne chez lui, et c’est alors que Gary choisit de lui dire que Maggie n’était pas seulement une amie, comme il l’avait amenée à le croire plus tôt dans l’heure. «Maggie et moi sommes sortis ensemble. En fait, nous vivions ensemble », dit-il. “Si je suis complètement honnête, elle m’a un peu brisé le cœur. Et je veux être honnête avec vous, parce que je vous aime vraiment. Et plus tôt, tu étais si honnête avec moi. » Darcy le regarde avec un petit sourire sur son visage. «Je veux un peu te tenir en ce moment», dit-elle. Ils s’embrassent, puis se rendent chez lui et décident qu’ils vont rester pour la soirée. Puis ils s’embrassent dans sa porte… c’est précisément quand Maggie, qui avait changé d’avis en écoutant «Don’t Don’t Shy» de Cat Stevens dans son appartement vide, s’arrête dans un taxi. “En fait,” dit-elle au chauffeur, retenant ses larmes, “pouvez-vous me ramener à la maison?”

