Récapitulatif «Work in Progress»: Finale de la saison 1 – Le compte à rebours se termine

Dans la finale de la première saison de Worktime in Work de Showtime, le compte à rebours d’Abby prend fin, alors qu’elle se dirige vers une rupture dévastatrice. Tout au long de la première saison, nous avons vu Abby cocher les jours, laissant tomber amande après amande dans la poubelle. Naturellement, elle est arrivée à ces dernières amandes lors de la finale de la saison.

L’épisode commence avec Abby toujours aux prises avec les retombées d’admettre à Chris qu’elle a vu son nom mort (et comment elle a gardé cela secret pendant environ une semaine). Abby est en spirale, parcourant ses cahiers et tendant la main à d’anciennes petites amies pour trouver des explications à ses comportements. «J’essaie de comprendre pourquoi je suis si brisée et si fâchée et pourquoi j’ai simplement chassé une autre personne de ma vie», explique-t-elle au Dr Franklin qui apparaît soudainement sur le canapé. Lorsque le Dr Franklin note que ce n’est pas une chose saine à faire, Abby souligne que «parler à mon thérapeute décédé» n’est pas non plus en bonne santé, mais elle le fait quand même.

Cela fait des jours qu’Abby n’a pas eu de nouvelles de son petit ami – et elle ne sait même pas si elle peut encore se référer à Chris comme son petit ami – et elle est sûre qu’il va rompre avec elle. Cela persiste dans son esprit alors qu’elle rencontre son ex, Mélanie, qui a été surprise qu’Abby lui ait envoyé un texto après si longtemps.

Abby commence à interroger Melanie sur leur relation, expliquant qu’elle «sort avec un gars vraiment génial maintenant et je fais de mon mieux pour ne pas le foutre en l’air», ce qui n’est pas exactement ce qu’un ex veut entendre après s’être rencontré pour la première fois dans huit ans. Et Melanie en dit autant, et dit finalement à Abby qu’elle ne peut pas la réparer.

Abby fait ensuite un voyage surprise pour rendre visite à Chris au travail. Il n’est pas content de la voir parce qu’il a besoin de plus de temps, ce qui, bien sûr, n’est pas ce qu’Abby espérait entendre. De retour à la maison, elle jette la dernière amande.

Ce qui suit est un petit montage déprimant quoique drôle. Abby pose doucement sa tête dans le four et l’allume… seulement pour remarquer à quel point elle est grossière, et pour commencer à la nettoyer. Elle imagine d’autres façons de mourir, notamment s’allonger sous un coupe-papier et se décapiter – puis imaginer ses collègues mettant sa tête dans un récipient Tupperware scellé. Heureusement, elle se rend compte qu’il vaut probablement mieux sortir de la maison.

Donc, Abby se dirige vers l’apparition en direct de Julia Sweeney sur This American Life, mais même cela se révèle être une énorme déception. Quand Julia sort pour voir Abby, elle porte le costume complet de Pat. Ce fut définitivement un choc – j’ai jappé de surprise en la voyant – et cela a montré à quel point Julia avait mal interprété les plaintes antérieures d’Abby au sujet du personnage de Saturday Night Live. Le moment entier a été une réflexion sur le nombre de personnes cis méconnaissant délibérément les luttes des personnes trans, non conformes au genre. Julia dit fièrement qu’elle est «fixée» Pat; Abby explique qu’elle ne voulait pas que Julia répare Pat. “Je veux que tu enterres Pat.”

Julia insiste sur le fait qu’elle comprend comment Pat est un personnage blessant, mais son idée de réparer Pat est de faire de “Woke Pat” une “icône progressive” et de montrer clairement que Pat a évolué. “Pat ne se soucie pas de ce que les autres pensent. Pat parcourt la vie avec fierté », explique-t-elle à Abby, qui est là, incrédule. Mais le problème n’était pas l’attitude de Pat ou l’insécurité; c’était la façon dont les gens réagissaient au personnage, la façon dont l’esquisse transformait l’identité de genre en plaisanterie. “Vous donnez à tout le monde dans ce théâtre un laissez-passer pour rire de quelque chose qu’ils sont trop paresseux pour comprendre”, rétorque Abby.

Le problème n’est pas résolu, car Julia doit se rendre à l’intérieur pour le spectacle. Juste après, Abby rencontre Chris qui rompt effectivement avec elle, en pensant qu’elle est «trop» pour lui, et il ne peut pas être tout ce dont elle a besoin, ou être la raison pour laquelle elle continue. Tout est valide mais c’est déchirant en même temps. Mais ensuite, alors que Chris s’éloigne, Abby fait un dernier effort et crie son nom de famille – qui était vraiment horrible à regarder.

“Je veux que vous vous sentiez aussi brisé que moi”, explique Abby en guise d’explication. “Personne ne se sentira aussi brisé que vous”, répond Chris. (Il convient de noter que Theo Germaine est fantastique tout au long de cette saison, et surtout dans cette scène.) Cela aussi n’est pas résolu alors que Chris s’éloigne après avoir quitté Abby avec un cadeau: une seule amande pour remplacer celle qu’il a mangée sur leur premier rendez-vous.