Récapitulatif «Young Sheldon»: Saison 3, épisode 16 – Vidéo Big Bang Cafeteria

Le jeune Sheldon a foulé le sol sacré de la théorie du Big Bang lors de l’épisode de jeudi.

Dans le 16e épisode de la saison 3, Sheldon a marqué un voyage tous frais payés à Pasadena, en Californie, où lui et George Sr. ont assisté à une conférence (hors écran) du héros scientifique de la prodige, Stephen Hawking.

Ce qui a rendu cette expérience encore plus significative a été le lieu de la conférence: dans la scène finale, Sheldon et son père se sont retrouvés au futur alma mater de Sheldon, le California Institute of Technology. Alors que l’épisode touchait à sa fin, père et fils se tenaient devant la porte de la cafétéria Caltech, où Sheldon se réunirait un jour avec ses bons amis Leonard Hofstadter, Howard Wolowitz et Rajesh Koothrappali.

“Imaginez toutes les conversations stimulantes qui doivent avoir lieu à ces tables”, a déclaré Sheldon. «Je me vois aller un jour ici.»

“Je pense que tu t’intégrerais parfaitement”, a répondu George, avant que la caméra ne se déclenche et révèle l’ensemble iconique dans son intégralité.

Plus tôt dans l’épisode, le voyage a presque déraillé lorsque Sheldon a subi une attaque de panique lors de la démonstration de sécurité en vol. Pour le calmer, George a dit à Sheldon de canaliser son M. Spock intérieur. Le génie du garçon a alors accepté sa «première commande» et est retourné à son siège, où il a pris la main de son père au décollage.

Ci-dessous, le co-créateur de la série Steve Molaro réfléchit à l’épisode sur le thème du Big Bang, y compris l’expérience écrasante d’être de retour sur l’un des ensembles les plus fréquentés du vaisseau mère, et pourquoi il a décidé que ce devrait être George Sr. qui a accompagné Sheldon dans cette vie -vacances changeantes.

TVLINE | Comment était-ce de revenir sur la cafétéria Caltech, près d’un an après la fin du Big Bang?

C’était plus qu’un peu [surreal]. Je peux vous dire que c’était extrêmement émouvant. Je savais que ça allait arriver, et je suis monté sur scène ce matin-là et j’ai immédiatement commencé à fondre en larmes dès que je l’ai vu. Pour moi, j’ai dit au revoir très sincère et en larmes à ces décors il y a 10 mois, et je n’aurais jamais imaginé que j’en reverrais et m’asseyais sur un autre… Avant même de commencer à rouler, dès que je l’ai vu, j’étais un bordel .

TVLINE | Avez-vous dû construire une réplique de l’ancien ensemble ou l’ensemble d’origine a-t-il été conservé par Warner Bros.?

C’est l’ensemble réel. Notre département de tournage est entré et en a pris de gros morceaux au musée Warner Bros. Si vous êtes allé au musée ce jour-là, il y avait un trou vide avec un endroit qui disait: «Prêté à Young Sheldon». [Laughs]

TVLINE | Qu’est-ce qui est venu en premier: l’idée que Sheldon assiste à une conférence de Stephen Hawking ou que Sheldon et son père fassent un voyage à Pasadena?

L’histoire est née de la pensée: «Et si Stephen Hawking apparaissait en personne, et Sheldon était profondément poussé à le voir?» L’idée que Sheldon ait la chance de voir Stephen Hawking pour la première fois semblait si convaincante. Ce fut notre point de départ, puis nous avons commencé à pousser l’idée [of visiting Caltech].

TVLINE | Pourquoi George Sr. a-t-il accompagné Sheldon lors de son voyage, plutôt que, disons, Mary?

Je pense que ça peut être touchant quand [Sheldon and his father] lien à des moments improbables… J’étais tellement attaché à l’idée que lorsque Sheldon a l’attaque de panique dans l’avion, papa pourrait le parler à travers Star Trek. Cela semblait être quelque chose qui ne pouvait arriver qu’entre eux.

TVLINE | Le destin de George père ajoute toujours une couche de mélancolie à ces moments entre lui et Sheldon….

C’est sûr. Et quand vous voyez la cafétéria à la fin, de penser: «Wow, son père était là avec lui», c’est beaucoup… J’aime beaucoup raconter ces histoires que nous ne pourrions pas attendre de George Sr.

TVLINE | Pourquoi notre narrateur partage-t-il tous ces bons souvenirs de George Sr., alors que la version de Sheldon que nous avons vue sur Big Bang semblait toujours penser si peu à son père?

Sheldon, le narrateur adulte, qui est plus âgé maintenant et a ses propres enfants, [is] voir ses parents sous un autre jour pour la première fois. C’est pourquoi ce narrateur choisit de nous raconter certaines de ces histoires, en partie parce qu’il le comprend maintenant. “Oh, j’avais une idée de qui était mon père, et maintenant que je regarde en arrière et j’ai l’âge qu’il était alors …” Vous commencez à avoir une perspective différente sur les choses.

TVLINE | En ce qui concerne le canon établi, Sheldon a déclaré à Penny qu’il avait rencontré son père avec une autre femme à l’âge de 13 ans. Est-ce pour cela que Sheldon et Mary ont eu un tel ressentiment envers George Sr. sur Big Bang?

Je pense qu’il y a du ressentiment à propos de sa mort… De plus, savais-je que nous allions écrire ce spectacle quand nous l’avons mis dans Big Bang? Non.

TVLINE | Est-ce quelque chose que Young Sheldon va éventuellement aborder?

Je ne sais pas ce que nous allons faire à ce sujet. J’en suis conscient, je sais qu’il existe. Je sais aussi que… Sheldon adulte ne voudra peut-être pas raconter cette histoire au public. Alors peut-être que c’est arrivé, peut-être que non. Cela ne signifie pas que nous devons le voir. Il y a peut-être aussi un chemin où ce qu’il pensait s’est passé alors, et ce qu’il découvre maintenant, [is] différent. Je ne sais pas… C’est un domaine intéressant de l’émission.

