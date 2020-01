Récapitulation de “Batwoman”: Saison 1 Episode 11 – Est [Spoiler] Mourant?

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine sur Batwoman, le sosie de Beth s’est habitué au nouveau monde dans lequel elle vit maintenant – et vice versa – avant de faire ce qu’elle a pu pour jouer au héros et sauver la situation.

Reprenant là où la semaine dernière s’était arrêtée, Kate a ignoré les déclarations de Beth selon lesquelles elle était la vraie affaire, la brutalisant au point que Beth a attrapé le spray au poivre dans son sac de messager et l’a utilisé sur sa propre soeur, avant de s’enfuir. Après avoir balancé Crows Security pour confirmer qu’Alice était et est toujours en détention, Kate a travaillé avec Luke et Mary pour comprendre d’où venait ce “sosie”, bien qu’après la sortie de Mary, Kate et Luke aient spéculé que le multivers effondré était à blâmer. Ce qui signifie, sur cette autre Beth’s Earth, quelque chose s’est passé (ou n’a pas fait) qui l’a empêchée de se transformer en méchant.

Kate traque sa compagne d’anniversaire Beth à leur «place» quand ils étaient enfants, cet ancien stand de gaufres dreeeeeary. Après que Kate s’excuse pour la confusion précédente, Beth confie qu’elle se sent hors de propos, que personne ne semble savoir qui elle est. De retour à The Hold Up, Kate rattrape Beth sur la chose multivers, et Beth apprend rapidement, étudiant l’astrophysique comme elle et tout. C’est au cours de cette conversation que Kate se rend compte de ce qui se passait différemment sur la Terre de Beth – cette fille de la bat mitzvah Kate est retournée et a tiré Beth de la voiture avant qu’elle ne tombe du pont, tuant leur mère.

Parce que le gang des merveilles a kidnappé les fils du maire et du commissaire de police – et malgré le fait que le GCPD refuse de faire signe à Batwoman (parce qu’elle est une lesbienne qui fait le travail?) – Kate part sur sa moto pour chasser une avance, mais obtient Michael Vaughn’d à une intersection par le van Wonderland. La prochaine chose qu’elle sait, elle est attachée par zip avec les «garçons dorés» kidnappés à l’intérieur d’une voiture que Mouse asperge d’essence. Les téléphones de souris menacent Sophie: relâchez Alice, ou bien. Sur le même téléphone, Kate glisse un message codé à Sophie, disant de ne pas faire comme le dit la souris. Pendant ce temps, Beth apprend que Kate a été A) kidnappée par B) elle – ce qui signifie, cette version sombre et sinueuse d’elle sur Terre. Connaissant les exigences de Mouse, Beth demande à Mary de la faire ressembler à Alice et de lui donner quelques conseils en cours de route (par exemple, en cas de doute, remarquez: “Curieuse et curieuse!”). Après que Luke ait suivi le vélo mutilé de Kate, Beth-as-Alice se présente pour annoncer sa «liberté» et dire à Mouse de libérer ainsi les victimes de l’enlèvement. Mais lorsque Beth ne parvient pas à répondre correctement: «Y a-t-il des tigres et des ours à proximité?», Mouse sent un rat et arrache la perruque de l’imposteur, avant de l’enfermer dans le coffre de la voiture qui sera bientôt incendiée.

Heureusement, Kate parvient à se libérer, baleine sur le gang des merveilles, empale non fatalement la souris sur une barre d’armature fidèle, puis libère les gars kidnappés. Extraire Beth du coffre est une affaire plus délicate, mais refusant de laisser sa sœur derrière cette fois, elle persévère et libère Beth avant que la voiture ne s’enflamme. Ensuite, Kate, Luke, Mary et Beth célèbrent l’anniversaire des jumeaux au bar, où une Mary ivre – ayant mordu sur une énorme thèse de quelque chose de la science de Beth – résonne d’une théorie multivers … avant d’accepter que c’est simplement la liqueur parlant. L’ambiance festive s’interrompt de manière alarmante, cependant, quand Beth se plie de douleur, serrant la tête – tout comme Alice, errant dans les rues, fait de même.

Souffrent-ils du même problème de deux endroits ne peuvent pas être au même endroit que Timeless ‘Two Lucys?

Ailleurs et également à noter dans l’épisode de cette semaine: Alice enfermée a partagé avec Sophie, via des flashbacks, comment Caterpillar (le père de la souris) a abattu son chaton secret, couplé avec lui, puis lui a demandé de reprendre la couture horrible des masques de la peau de la souris , l’a forcée à se retirer dans une réalité alternative où elle était «Alice». Après avoir raconté cette histoire «d’origine», Alice a utilisé la ligne de pêche qui retenait son livre en lambeaux Alice au pays des merveilles pour garroter puis abattre les gardes qui la regardaient, avant échapper à la garde de Crows.

