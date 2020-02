Récapitulation de “Batwoman”: Saison 1 Episode 12 – [Spoiler] Meurt

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine sur The CW’s Batwoman, la spéculation rampante a été confirmée – Earth Prime n’est tout simplement pas assez grand pour deux Beths – et donc l’un d’eux a dû partir. Mais lequel, et comment, et à qui la main?

Hors de la grande victoire de l’épisode précédent, dans laquelle Beth se faisait passer pour Alice pour sauver Kate de la souris et du gang des merveilles, Kate et Cie avaient célébré le moment où Beth avait doublé d’un mal de tête aveuglant – tout comme, à leur insu, Alice elle-même, ailleurs à Gotham. Cet épisode a repris peu de temps après, à Wayne Enterprises, le médecin Mary examinant les globules rouges de Beth qui se détérioraient rapidement. Beth elle-même est intervenue en tant que majeure en astrophysique familière avec MWI, pour soutenir la théorie selon laquelle les deux Beths ne peuvent pas coexister sur une Terre – et que pour que l’un vive, l’autre doit mourir.

Alice, elle aussi, s’est attelée à la bombe multiverse effondrée lorsqu’elle s’est présentée à la recherche de Kate, mais a également rencontré son autre moi – et à son tour a appris la vérité déchirante sur les raisons pour lesquelles cette Beth a survécu à l’accident de voiture de la bat mitzvah. Alice était prête à remédier au “lequel vivra?” dilemme en jetant son couteau papillon à Beth, mais Kate l’a arraché. Alice s’est enfuie et s’est ensuite présentée à la clinique secrète de Mary à la recherche d’aide pour les maux de tête et les saignements d’oreille. Mais en se querellant avec Mary, qui a évoqué la mort de sa mère, Alice a supposé que l’antidote qu’elle avait donné à Mary pour le champagne empoisonné cette nuit fatidique persistait toujours dans ses veines. Alice a rapidement mis KO Mary et a prélevé un peu de son sang, pensant que cela pourrait la sauver. Mais Mary est venue et a attrapé Alice, la menottant finalement à un lit. Mary s’est alors précipitée pour rencontrer Kate et lui livrer la seringue de Beth qui pourrait sauver Beth.

À ce stade, Kate avait amené Beth à la sécurité à l’intérieur de la Batcave, après qu’Alice ait informé les Crows que leur fugitif le plus recherché avait été repéré à Wayne Enterprises – et le commandant par intérim Sophie avait donné à son équipe l’autorisation de tirer pour tuer. Après que Kate ait rencontré Mary, nous l’avons vue rendre visite à une Alice mourante à la clinique, ainsi que se précipiter du côté de Beth malade dans la Batcave. Beth a théorisé que Kate n’était pas sur le point de ne pas sauver Alice une deuxième fois et a donc choisi de lui donner le sérum. Mais à travers un montage confus / “intelligent”, nous avons réalisé que Kate avait en fait rendu visite à Alice pour lui dire au revoir, après avoir injecté à Beth le sang de Mary. Et comme une douleur Alice expirait, Kate pleura sur le corps du supervillain.

Mais vous savez ce qu’ils disent sur les plans de Beth….

Avec les Crows grouillant de Wayne Tower, Kate avait dit à Luke d’accélérer Beth à la sécurité, à travers les tunnels du Batcycle. Une fois que Luke et Beth se sont arrêtés à l’extérieur dans un motel, nous avons vu que ce dernier était dans la ligne de mire de Sophie. Sophie, cependant, n’a pas pu se résoudre à prendre le coup de feu et a plutôt ordonné à son équipe de se rapprocher pour une arrestation. Mais à ce moment-là, quelqu’un d’autre a abattu Beth de loin! C’était le chirurgien plasticien renommé, le Dr Campbell, que nous et Mouse avions appris plus tôt était vraiment August Cartwright alias le ravisseur d’Alice. (Après avoir simulé sa mort il y a longtemps, August a investi une décennie pour se réinventer, tout en portant l’un de ses masques en peau faits à la main. Il voulait la mort d’Alice, a-t-il dit à son fils, car elle avait trahi leur famille en s’échappant.)

Avec Beth abattue, Alice est revenue à la vie, bercée dans les bras effrayés de Kate. Mais le regard sur le visage d’Alice n’était pas un soulagement heureux mais une vengeance revitalisée, contre la sœur qui avait décidé quelques instants plus tôt de la laisser périr. «Vous pensiez que je suis mort. Eh bien, non, »souffla Alice, avant de tapoter Kate avec un plateau chirurgical.

Qu’avez-vous pensé de l’épisode “Take Your Choice” et à quoi devait ressembler la décision inévitable de tuer l’autre Beth de la Terre?