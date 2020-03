Récapitulation de “Batwoman”: Saison 1 Episode 15 – [Spoiler] Est tué

Au moment où l’épisode de Batwoman de cette semaine touchait à sa fin, Kate et Alice avaient juste un peu plus en commun en tant que sœurs jumelles séparées.

Quand un KO’d Cartwright a été laissé sur le pas de la porte de Batwoman – avec la note «DEMANDER À MOMMY DEAREST» entre ses lèvres – Kate a appelé Jacob à The Hold Up, expliquant qu’Alice 1) est réellement en vie et 2) était tombée de son ancien ravisseur. Lorsque Cartwright est arrivé, il a expliqué qu’il avait conduit Alice là où la souris avait été enfermée, attachée à une boîte de toxine de peur de Jonathan “Scarecrow” Crane. Et maintenant, ce n’était plus qu’une question de temps avant que le «frère» d’Alice ne tourne la table à celle qu’il craint le plus et la raccorde au gaz.

Lorsque Mouse a fait exactement cela, la pire peur d’Alice attachée s’est manifestée sous la forme de la mère de Cartwright. Mabel, nous a-t-on appris via des flashbacks, était une vieille femme abrasive dépendante du réservoir d’oxygène qui, lorsqu’elle est venue en visite à la ferme, a abusé d’Alice à sa manière, comme se brûler les mains avec du thé servi trop chaud / sucré. De retour à The Hold Up, Cartwright a nargué Kate et Jacob que si Alice n’était pas trouvée à temps, la toxine de la peur la mènerait à un point de non-retour, la dépouillant de toute raison qu’elle avait laissée. Kate a échangé sa liberté contre Cartwright pour l’adresse, et Jacob est arrivé juste à temps pour injecter de l’adrénaline à Alice pour neutraliser la toxine.

Comme Jacob a calmé Alice immédiatement après, elle l’a corrigé que la «maman chérie» mentionnée sur la note susmentionnée n’était pas Mabel Cartwright. Non, elle faisait référence à elle et à la mère de Kate, Gabi. Pendant ce temps, Kate s’est retournée lorsque Cartwright, à la suite d’une tentative de suicide contrariée, a mentionné les boucles d’oreilles de Gabi Kane, qui correspondaient aux pierres de naissance de ses filles. Comment pouvait-il savoir? Coupure sur un flashback où une adolescente Alice (soudainement jouée par Rachel Skarsten) est devenue de plus en plus curieuse au sujet d’un congélateur cadenassé sur la propriété de Cartwright. Prenant la serrure, elle trouva l’intérieur de la tête coupée de sa mère!

La mère de Cartwright était apparemment obsédée par feu Gabi Kane et convoitait son apparence. Après sa sombre découverte dans le congélateur, Alice a rendu visite à Mabel, transformant son réservoir d’oxygène débouché en lance-flammes avec lequel la rôtir!

Kate a simultanément réalisé, via Luke et la propre enquête de Mary, que c’était Cartwright qui avait tué l’autre Beth, et elle a donc commencé à l’étrangler … au point qu’il est mort, marquant son premier meurtre. “Maintenant, vos deux filles sont des tueuses”, fit remarquer amusée Alice à Jacob, alors qu’elles arrivaient à The Hold Up. Choquée par ses actions, Kate aspira une bouteille d’alcool dans la ruelle et commença à envoyer un SMS à Sophie pour qu’elle vienne à ses côtés – mais s’arrêta, quand Alice sortit et la rejoignit. Prenant une gorgée d’elle-même, Alice a dit qu’elle et Kate ont une longue nuit devant eux, car son expérience a été que des cadavres comme celui à l’intérieur du bar ne s’enterrent pas!

Que pensez-vous de l’épisode “Off With Her Head”?