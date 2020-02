Récapitulation de “Brooklyn Nine-Nine”: Saison 7, épisode 2 – “Captain Kim”

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: Ce qui suit contient des spoilers sur Brooklyn Nine-Nine Season 7, Episode 2.

La première de la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine révèle que Holt est dans une semaine après un an comme officier en uniforme. Alors qu’il est de retour sur le rythme aux côtés de sa nouvelle partenaire Debbie Fogle (Vanessa Bayer de SNL), la nouvelle capitaine intérimaire Julie Kim (Nicole Bilderback de Bring It On) est installée pour superviser l’enceinte.

Avant son introduction, Jake et l’équipe discutent de la vitesse à laquelle ils s’attendent à ce que le dernier remplaçant de Holt s’enflamme, à quel point Rosa mentionne avec désinvolture qu’elle a le week-end et qu’elle ne sera pas là pour rencontrer le capitaine Kim. “Vous pensez que vous pouvez faire partir le nouveau capitaine lundi?”, Demande-t-elle. “Je suis un peu plus de rencontrer de nouvelles personnes.”

Après cela, le détective Diaz est parti pour le reste de l’épisode… ce qui est un peu étrange, n’est-ce pas? TVLine le pensait, nous avons donc demandé au co-créateur de la série Dan Goor quel était le portrait de Stephanie Beatriz.

«Nous la logions [shooting schedule on In the Heights]», A-t-il révélé. “Nous étions tellement excités qu’elle ait pu faire un film avec le frère d’Amy!

“Au moins, nous l’avons mise à l’air libre”, ajoute Goor, “et c’est le seul épisode qui a été touché”.

Heureusement pour Rosa, Kim est pratiquement chassée des Neuf-Neuf. La super-gentille capitaine essaie de se faire plaisir avec le reste de l’équipe en les faisant venir pour un dîner, que Jake et Holt continuent de détruire au milieu de leurs efforts pour découvrir un agenda sinistre inexistant. Au moment où lundi arrive, Kim a déjà demandé un transfert. En son absence, le lieutenant Terry Jeffords sera obligé de se mobiliser, comme il l’a fait lors de la chasse à l’homme dans l’épisode 1.

“Nous avons décidé de ne pas faire une porte tournante de nouveaux capitaines”, a déclaré les assistants de la Murphy Brown, a déclaré Goor. “Bien que ce soit une idée dont nous avons parlé, nous avons finalement décidé que ce serait [more] amusant d’explorer la dynamique de Terry en charge. “

Que pensez-vous du dernier capitaine à court terme de Brooklyn Nine-Nine? Notez la moitié arrière de la première de deux épisodes de la saison 7, puis sonnez dans les commentaires.