Récapitulation de “Brooklyn Nine-Nine”: Saison 7, épisode 5 – “Debbie”

L’officier de Brooklyn Nine-Nine Debbie Fogle a fait sauter son haut et est devenu un démon de coke à part entière dans l’épisode de jeudi, ce qui a révélé pourquoi le partenaire de Holt s’était brisé en premier lieu.

Comme vous vous en souviendrez, l’épisode précédent s’est terminé avec une tournure assez différente: nous avons regardé le personnage de Vanessa Bayer voler 20 briques de cocaïne et des mitrailleuses dans les preuves. Cette semaine, elle est retournée au Nine-Nine au milieu d’une enquête à l’échelle de l’enceinte et a manifestement été coupable de toute l’équipe. Lorsque Terry l’a amenée dans la salle d’interrogatoire pour l’interroger, elle a révélé qu’elle travaillait pour le célèbre patron du crime Silvio Nucci, mais n’a pas dit pourquoi – pas tant que Jake n’a pas convaincu Rosa qu’ils devraient se faire passer pour des flics tordus et accompagner Fogle au transfert.

Terrée dans une chambre d’hôtel, Fogle a dit à Jake et Rosa qu’elle avait accepté de le faire pour Nucci en échange d’un million de dollars, dont une partie dont son père avait besoin pour une chirurgie expérimentale. (Elle a également laissé entendre que son cousin n’était autre que le porte-parole de Subway devenu un délinquant sexuel condamné, Jared Fogle. Oof.)

Bientôt, Fogle a commencé à renifler du coke et à se creuser dans un trou de plus en plus profond. Elle est finalement devenue Cruella de Vil Perdita à part entière et a fait attacher Jake, Rosa et sa mère désapprobatrice dans un manoir qu’elle avait loué sur AirBnB, où le transfert se ferait. Mais avant l’arrivée de Nucci et de ses hommes de main, Rosa a convaincu Fogle qu’elle était bien au-dessus de sa tête. Si elle ne les a pas déliés et que Nucci est arrivée et a tué ses collègues officiers, elle serait un complice du meurtre, ce qui n’a jamais été son intention. Rosa a également sympathisé avec Fogle, ayant eu affaire à des membres de sa famille qui la regardaient toujours avec mépris. (Plus tôt dans l’épisode, Rosa a révélé qu’elle était une ballerine adolescente pleine d’espoir qui a craqué sous la pression et s’est introduite par effraction dans un tas de maisons, avant de finalement finir en juvie. C’est un peu d’histoire à ne pas révéler avant maintenant!) La compassion de Rosa convaincu Fogle de les délier tous avant l’arrivée de Nucci, puis le reste des Neuf-Neuf se montra pour arrêter le gangster recherché.

Quant à Fogle, il a été révélé qu’elle passerait probablement 10 ans en prison (contre 30, si Rosa n’avait pas dit à la D.A. qu’elle coopérait avec eux).

Que pensez-vous de l’épisode centré sur Fogle de Brooklyn Nine-Nine? Et êtes-vous triste de voir le personnage de Vanessa Bayer envoyé en prison, sans doute pour ne plus jamais être revu? Sonnez dans les commentaires.