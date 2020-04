Récapitulation de «Chicago Fire»: Saison 8, épisode 19 – Cruz et Chloé se marient

HISTOIRES CONNEXES

Remarque à l’intention de Cruz Fire de Chicago: lorsque le chef vous propose un sous-marin flottant pour votre dernier quart de travail avant votre mariage, vous le prenez! N’écartez pas l’idée en expliquant comment un changement est exactement ce dont vous “avez besoin pour garder les nerfs du mariage à distance”. Parce que ces nerfs sont devenus le dernier des soucis de Cruz lors de l’épisode de mercredi après qu’un groupe de manifestants se soit attaché aux camions de la Firehouse 51 dans le but de rouvrir la caserne de pompiers de leur propre communauté.

Pour maintenir la paix, Boden ordonne à son équipage de se retirer et de laisser les manifestants être. Alors que Severide et Cruz travaillent sur un moyen de potentiellement couper les chaînes si la police demande leur aide, Herrmann tente de raisonner avec le meneur des manifestants, lui disant qu’ils ne sont pas non plus satisfaits des coupures. Il ajoute que laisser 51 personnes incapables de répondre à un appel et mettre des innocents en danger n’est pas le moyen de faire valoir un argument. Le chef dit qu’ils n’avaient pas le choix après que leurs appels soient restés sans réponse et les supérieurs ont refusé de les rencontrer. Il demande ensuite à Herrmann comment il a fait valoir son point de vue dans le passé, auquel Herrmann répond qu’il a allumé un canapé en feu. Touché.

Bien qu’il n’y ait pas de flammes, ce qui commence comme une manifestation pacifique s’intensifie lorsqu’un groupe de supporters prend d’assaut la caserne des pompiers et envahit les parties communes. Cruz, qui est déjà triste que son BFF Otis ne soit pas là pour son mariage, est particulièrement contrarié lorsque les spectateurs à l’extérieur commencent à grimper sur le mémorial d’Otis. Casey tente de dissiper la situation en faisant venir le conseiller municipal de la communauté aux manifestants, mais le politicien ne fait qu’esquiver les questions du groupe et offre de vagues promesses. Puis le meneur s’évanouit soudainement, forçant Severide et Cruz à le libérer, tandis que Brett et Foster travaillent pour lui sauver la vie. Cette dernière ambulancière effectue une procédure risquée sur le bras de l’homme, recueillant des accessoires de la volonté de Chicago Med, qui dit à Foster qu’elle a raté son appel.

Alors que les choses se réchauffent dans la caserne des pompiers, l’un des partisans met la main sur Séveride, déclenchant une bagarre, au cours de laquelle Cruz prend une méchante bosse à la tête. Il n’a pas de commotion cérébrale, mais il doit avoir des points de suture. Donc, si Chloé s’inquiétait du fait que le visage de Cruz soit bouffi dans leurs photos de mariage à cause de trop d’indulgence entre célibataires, il a vraiment un problème maintenant, non? Quand Chloé marche dans l’allée et repère les petits bandages au-dessus des sourcils de son futur mari, elle s’arrête sur ses traces. «Je suis vraiment désolée», dit Cruz, mais elle répond simplement «Je t’aime». Awww. Et en plus de bonnes nouvelles, le conseiller municipal change d’avis après que Ritter et Gallo aient fait une vidéo inspirante sur les réseaux sociaux soulignant comment «nous sommes tous dans le même bateau».

Pendant ce temps, Brett reçoit un choc lorsque le mari de sa mère biologique, Scott, lui dit qu’il ne peut pas s’occuper du bébé tout seul. Soit Brett doit emmener son nouveau demi-frère, soit il abandonne l’enfant pour adoption. Casey découvre une Brett émotionnelle dans son bureau, où elle cherchait un peu d’intimité. Elle lui parle de la bombe de Scott et Casey la rassure: “Quoi que vous décidiez, je suis là.” Brett trouve Scott en train de faire les cent pas à l’hôpital et le convainc qu’il se demandera toujours «et si?» s’il abandonne le bébé, et que ce dont l’enfant a vraiment besoin, c’est d’un père aimant comme lui.

