Récapitulation de “Council of Dads”: Saison 1, épisode 1 sur NBC

NBC a convoqué son Council of Dads ce mardi soir, avec un aperçu en avant-première diffusé plus d’un mois avant sa première du jeudi à 8/7c. Allez-vous (n’oubliez pas) suivre le drame familial jusqu’à son domicile habituel?

Inspiré par le livre du même nom de Bruce Feiler, le pilote de table verrrrry du Council of Dads ouvre ses portes en été, où nous rencontrons Scott et Robin Perry (joué par Tom Everett Scott et Sarah Wayne Callies de Prison Break) et leurs déjà grande famille de Georgia: Luly (Love Is___ ‘Michele Weaver), la fille de Scott par une autre femme, qui attend pour entendre parler d’un stage à New York; Theo (Emjay Anthony), qui est rare d’obtenir son permis de conduire; Anne Frank, obsédée par Charlotte (Thalia Tran), que Scott et Robin ont adoptée; et JJ (Blue Chapman), qui espère braver une balançoire dans le lac avant de braver la première année.

Et puis le téléphone sonne.

Scott a un cancer agressif dans une de ses jambes. Il subit une intervention chirurgicale, aux mains de son ami de longue date / collègue de Robin OBGYN, Oliver (agents de J. August Richards du SHIELD), après quoi il boitille sur des béquilles. Au fil des saisons, une par une, nous en apprenons un peu plus sur les enfants – mais surtout Luly, qui passe de «retrouver mignon» avec un ancien camarade de lycée, Evan (13 Reasons Why’s Steven Silver), qu’elle finit par finir travailler avec à la cabane de crabe que son père possède. Sur le chemin, nous rencontrons également d’autres amis de Scott: Anthony (Taken’s Clive Standen), qui après le collège est allé à l’école culinaire à l’étranger tandis que Scott est resté aux États-Unis pour élever Luly, et Larry (tout est Michael O’Neill), que Scott rencontré et parrainé chez AA (et qui à un moment donné conseille à Theo de laisser aller sa colère refoulée avant de prendre le volant du pick-up familial).

Autour de la maison, nous voyons Scott travailler pour transmettre aux enfants de grosses cuillerées de sagesse, ce qui irrite un peu Robin; cependant, il reconnaît simplement que son avenir est incertain. En fait, à cette fin, il veut assembler un «conseil de papas» pour hypothétiquement aider Robin si le cancer réapparaît. Robin se moque de cette idée, mais en renouant avec l’un des premiers candidats de Scott se nomme accidentellement le chef dudit «conseil»!

Les Perrys découvrent ensuite que tout conseil potentiel aura pas moins de cinq enfants à surveiller, vu que Robin est enceinte par le biais de relations sexuelles très affirmatives qu’elle et Scott ont eues après son diagnostic / chirurgie initial. Alors qu’une autre saison passe, elle donne naissance à une fille, Hope – littéralement juste avant qu’Oliver ne lâche une bombe: le cancer de Scott est de retour.

Et cette fois, ça gagnerait.

Nous nous sommes rendus au domicile de Perry après les funérailles de Scott, où Robin confie aux membres du «conseil» Oliver, Anthony et Larry certaines de leurs premières tâches. Cela comprend égayer Charlotte cachée et redresser une grand-mère, qui – alerte de point d’intrigue contemporaine mais quelque peu aléatoire – insiste pour appeler / habiller JJ une fille, même si la première année identifie comme un garçon.

Une autre saison passe et Luly épouse Evan (tellement de complots brûlent!), Avec ses «papas» à tour de rôle en la promenant dans l’allée. À la fête dans l’arrière-cour après, Robin s’inquiète à haute voix de remplacer Scott comme le parent «amusant», mais Oliver la rassure qu’elle ira très bien.

Que pensez-vous du Conseil des papas? Le suivrez-vous le jeudi [checks calendar] 30 avril?