Récapitulation de «Good Girls»: saison 3, épisode 1 – [Spoiler] Vivant en première

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers sur Bonnes filles’ Première de la saison 3.

Beth de Good Girls apprendra peut-être bientôt que tenter de tuer un chef de crime ne va pas sans conséquences.

Comme vous vous en souviendrez, Beth a tiré sur Rio afin de sauver la vie de l’agent Turner, et même si l’acte pourrait la sauver de prison, Turner a alors fait miroiter une carotte devant un Rio mourant pour conclure un accord pour aider à clouer les dames . Un nouvel enfer attend sûrement les femmes dans la saison 3, alors allons-y et décomposons la première.

La culpabilité de Beth est au premier plan lorsque nous reprenons. “C’est un choc quand quelqu’un meurt”, dit-elle dans les premières secondes. “Les lumières s’éteignent, un dernier souffle, c’est tout. La fin. Tellement rapide.” Elle se promène maladroitement avec un client à son nouveau travail en tant que commis de magasin de cartes de voeux. Mais soyons réalistes, Beth: Nous savons tous que Rio ne va nulle part, peu importe le nombre de fois où vous lui avez tiré dessus.

Les autres «bonnes filles» travaillent dans des commerces de détail ou des services, qui seront probablement utilisées pour aider leur prochain con. Ruby travaille dans un salon de manucure, tandis qu’Annie est valet de chambre. De retour au magasin de cartes, cependant, Beth mélange sa nouvelle patronne Lucy (House’s Charlyne Yi) et ouvre la porte arrière pour qu’Annie et Ruby se faufilent. Oui, c’est parti. Le trio se met au travail, déversant des produits chimiques sur des sacs de papier qui seront bientôt des dollars contrefaits. Ils apportent leur œuvre d’art au gars du magasin de prêt de Ruby qui semble impressionné jusqu’à ce qu’il trouve quelques incohérences microscopiques. Il le passe par son comptoir et les factures sont refusées. Trois semaines de travail dans les égouts.

Au parc, Beth fait la connaissance d’un nouveau meilleur ami, Rhea (Orange Is the New Black’s Jackie Cruz). Nous apprenons que le fils de Rhea vit sans son papa, et par le regard sur le visage de Beth, nous savons exactement qui est Rhea.

L’épisode ne perd pas de temps à nous montrer que Rio est bel et bien vivant, et est caché dans une chambre d’hôtel. L’agent Turner arrive pour parler des projets de disparition de Rio, avant que Rio ne lui glisse un morceau de papier. «Un nom de famille est apparu», dit-il.

Stan travaille un nouveau travail en tant que sécurité pour certains strip-teaseuses, bien que Ruby et lui disent aux enfants qu’il détaille le maire. (Leur fils note qu’il sent comme Sweetarts.) Son nouveau concert, qui rend certainement Ruby mal à l’aise, aide à financer les besoins médicaux de leur fille, donc Ruby va devoir faire face … même si Stan rentre à la maison avec des taches de rouge à lèvres occasionnelles sur la joue. (Risque professionnel? Euh, bien sûr, appelons ça ainsi.)

Beth emmène le gang à la rencontre de Lucy, qui est l’as d’un graphiste. Ils ont besoin d’aide pour perfectionner la conception de leur argent, alors ils simulent une histoire de «soirée casino» pour lancer le travail. Lucy les avertit que si elle tombait entre de mauvaises mains, elle pourrait être considérée comme une contrefaçon, ce qui est un crime. Les dames font semblant d’être étonnées. Ils acceptent de tout imprimer sur du papier de couleur différente, ce qui suffit pour apaiser Lucy. Armées du nouveau design de Lucy, les femmes commencent leur prochain lot de “cash”. Ils rapportent les nouvelles factures au prêteur et passent l’inspection. But!

Annie et Ruby arrivent à Beth pour la trouver accrochée avec Rhea et son fils. Ils ne sont pas d’accord avec Beth courtisant la famille de leur ancien patron du crime, mais la culpabilité hyperactive de Beth ne lui laisse pas le choix. Pendant ce temps, Turner se présente au magasin fixe pour vérifier Beth. Il l’interroge sur son horaire de travail – «Ce n’est pas facile de gagner sa vie honnêtement», dit-il – et lui rappelle «d’être bien» avant de partir. Elle parle aux autres du rendez-vous et ils sont tous effrayés, les faisant brûler leur argent contrefait dans la cheminée. Tout ce travail, en fumée.

Lorsque Beth dit à Rhea qu’elle est en retard dans ses versements hypothécaires, Rhea sort son chéquier. Depuis que Beth l’a beaucoup aidée, elle veut redonner et son bébé-papa les a mis en place avec beaucoup d’argent à revendre. Beth prend le chèque, mais ça fait boule de neige sa culpabilité.

Alors que l’épisode touche à sa fin, Turner et son équipe enquêtent sur l’adresse qui leur a été donnée par Rio, mais il n’y a rien dans l’unité de stockage. Alors que Turner et son équipe se préparent à partir, une camionnette noire roule lentement. Lorsque nous avons réduit les agents, ils ont tous été abattus, Turner inclus. Rio, quant à lui, quitte son hôtel en tant qu’homme nouvellement libre – et il a un score à régler.

Selon vous, que va-t-il se passer lorsque Rio et Beth se retrouveront enfin face à face? Notez la première des Good Girls via le sondage suivant, puis laissez vos commentaires ci-dessous!