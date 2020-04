Récapitulation de «Good Girls» – Saison 3, épisode 10, «Opportunité»

HISTOIRES CONNEXES

Il est difficile de croire qu’une émission aussi jeune que Good Girls de NBC envisagerait de se défaire de son antagoniste n ° 1, en particulier lorsque l’acteur Manny Montana ajoute autant de chimie juteuse au mélange. À la fin de l’heure, nous apprenons que Rio vit, en fait, pour voir un autre jour – mais Beth prouve qu’elle a le courage de vaincre son patron de chantage pour de bon.

L’épisode commence seulement quatre minutes avant que le coup ne soit censé tomber, et les femmes aspirent à ce que tout soit fini. Ruby rêve de redevenir une bonne personne. “Juste quelques mères normales avec leur activité lucrative”, ajoute Beth. “Moins le psychopathe extorsionniste tueur en série.” Si seulement.

L’agent Donnegan examine une liste de femmes qui étaient dans le salon le jour du vol. Son collègue Henry mentionne le voyage au salon du groupe religieux, et la tenace Donnegan veut savoir qui l’a planifiée.

Beth danse son chemin à travers sa porte d’entrée et ouvre une bouteille de champagne, mais une voix en plein essor tue son bourdonnement. “Que célébrons-nous?” C’est Rio, et bien sûr il veut faire un tour. Ils se garent dans un lave-auto, et comme la voiture est enveloppée dans l’obscurité, il tend la main dans la boîte à gants et en sort… une liasse de billets. Il le met dans un sac en papier brun et le glisse à quelqu’un à l’extérieur de la voiture. Il lui dit qu’elle a besoin d’un système si elle veut continuer à travailler avec lui, mais quand elle refuse de lui dire où va sa part, il dit qu’il ne peut plus la couper.

Les femmes vont voir James Fitzpatrick (alias l’homme qui était censé tuer Rio); au lieu de cela, l’un de ses employés leur remet une liste de dépenses totalisant 11 000 $ d’équipements bizarres, y compris omakase. Ils le suivent, et une fois qu’ils ont été faits, James leur dit que le contrat a été résilié parce qu’ils n’étaient pas honnêtes au sujet de leur relation avec la cible. Il veut savoir qui a eu une aventure avec Rio parce qu’il ne fait pas les amoureux coupables. Une fois qu’ils disent qu’ils ne paient pas pour ses faux frais, il les menace avec une photo de la langue enlevée de quelqu’un, ce que, heureusement, nous ne voyons pas.

Pendant ce temps, Ruby et Stan organisent un dîner pour la famille qui a fait don du rein de Sara. Stan est mal à l’aise, mais Ruby refuse de l’annuler parce que «nos âmes pourraient utiliser un peu de ménage». Ils découvrent que la famille des donateurs n’a littéralement rien; ils ont vendu leur voiture et ne sont arrivés à la colline que grâce à la gentillesse des étrangers et à l’auto-stop. Ruby et Stan réfléchissent à la façon dont leurs invités sont de bonnes personnes. “Comment pouvons-nous y revenir?” Demande Ruby, mais il n’y a pas de réponse claire. Juste plus d’agitation et de culpabilité.

Dean est aux prises avec son nouvel emploi en tant que chauffeur pour le service de livraison de nourriture, alors Beth soumet une idée à Rio: ils peuvent gérer l’argent par le biais d’un concessionnaire spa. Les lave-autos, dit-elle, figurent en bonne place sur la liste des grands succès du gouvernement pour les factures blanchies. Concessionnaires de spas? Pas tellement. Il est silencieux au début, ce qui est très sur la marque, mais dit ensuite à son mec de la payer. De retour sur la paie? Vérifier. Nouveau système pour laver les espèces contrefaites? Revérifier.

Forte d’une victoire, elle rend de nouveau visite à James et il détaille toutes les fois où Rio est seul et vulnérable. L’homme a clairement fait ses recherches. Lorsque Beth lui remet une enveloppe d’argent, il demande à quoi cela sert. «Des opportunités manquées», lui dit-elle. Alors qu’elle sort, il lui donne un moment et lui dit de lui envoyer une adresse par SMS.

En admirant le magnifique petit-déjeuner préparé par Ruby, son invité à plat lui demande une voiture. Ruby explique comment elle et Stan effectuent des quarts de travail et maximisent les cartes de crédit pour s’en sortir, mais ensuite la femme sort les gros pistolets: “Votre fille dort en sécurité dans son lit.” Parlez d’un voyage de culpabilité.

Beth rencontre James dans un appartement abandonné en face d’une rue animée. Il met en place un fusil de sniper et Rio est en plein dans son viseur. «Dis quand», dit-il. Beth est surprise et réfléchit une seconde avant de dire: «Faites-le. Maintenant.” Le pistolet tire, mais lorsqu’elle regarde au microscope, elle voit un paintball éclaboussé contre une vitre de voiture. Une voiture qui n’est pas celle de Rio. “Vous êtes prêt”, dit James. “Je vais vous remettre sur le calendrier.”

Après qu’Annie échoue malheureusement à son test GED, le Dr Josh vient la remonter le moral. Les deux se dirigent vers un bar pour se détendre, où elle déplore le temps perdu qu’elle a passé à étudier. Les deux se rapprochent, se touchent physiquement après quelques rires, mais ensuite il lâche une bombe: il le propose à sa copine. (Est-ce que quelqu’un là-bas se soucie de cette volonté-ils-ils-ne sitch pas? Peut-on simplement dire qu’ils ne le feront pas et continuer, déjà?)

Nous terminons avec Donnegan et Henry examinant un suspect qui est un membre de longue date de l’église et qui n’a rien dans son compte bancaire. Donnegan n’est pas convaincue, mais Henry découvre qu’elle vient d’acheter une voiture… avec tout l’argent. “Devine où elle travaille?” demande-t-il, jetant une bouteille de vernis à ongles Creamsicle Sunset à travers la pièce.

Est-ce que Ruby va prendre l'automne? Le spectacle va-t-il réellement appuyer sur la détente de Rio?