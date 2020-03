Récapitulation de «Good Girls»: saison 3, épisode 3 – «Egg Roll»

HISTOIRES CONNEXES

Beth l’a peut-être appris de la manière la plus difficile possible: lorsque vous essayez de vaincre un méchant chef de gang, assurez-vous qu’il est bien mort.

Nous allons sortir sur une branche et supposer que Christina Hendricks ne quittera pas Good Girls de si tôt, alors comment Beth va-t-elle rester en vie quand Rio veut se venger? L’épisode de dimanche a marqué l’étape 1 de son plan de survie, mais elle n’est pas encore sortie des bois. Pas même près.

Nous reprenons avec Rio surprenant Beth au bar. Elle est stupéfaite en silence alors qu’il sort toutes les balles qu’elle a tirées dans son poumon, sa rate et son épaule. Il porte un toast «à son objectif» alors qu’elle essaie de se lever pour partir, mais il l’arrête. “Tu es ma copine, donc je vais te calmer. Je le ferai moi-même », dit-il. Beth laisse entendre qu’elle est enceinte (elle doit faire semblant, non?) Et nous avons coupé à Beth et Dean dans le sac, où elle lui dit: “Encore une fois.” Essaie-t-elle réellement de tomber enceinte pour éviter d’être tuée? C’est une stratégie défensive!

Ruby et Stan créent un mot sûr pour quand Ruby fait des affaires avec ses filles. «Rouleau d’oeufs», répète-t-il. (D’accord, techniquement, c’est deux mots.) Ils sont d’accord que la seule façon dont leur nouveau travail normal est s’il sait s’accroupir.

Lorsque le déménageur d’argent est arrêté, ils se font passer pour des avocats pour passer du temps avec leur nouveau détenu préféré. Leur argent est coincé dans sa camionnette, qui est maintenant saisie. Ruby demande à nouveau de l’aide à Stan. Qu’y a-t-il dans le van, demande-t-il? «Rouleau d’oeufs», dit-elle.

Beth passe un test de grossesse et son résultat est négatif, ce qui peut être une bénédiction déguisée puisque cette famille a quatre enfants et de graves problèmes financiers, en l’état. Dean trouve les tests utilisés par Beth et est irrité de ne pas avoir eu de discussion. «Nous avons un milliard d’enfants, Beth. C’est complètement fou », dit-il, et honnêtement, l’homme a raison. Il l’accuse de l’avoir utilisé pour une crise de mi-vie. «Tu sais ce qui est vraiment nul? Pendant une seconde, nous nous sommes sentis à nouveau comme nous », lui dit-il, déclarant catégoriquement qu’il ne veut pas d’un autre bébé. Cela va à l’encontre de mon instinct de ne jamais me sentir mal pour Dean… mais je me sens mal pour lui. (Nous avons parcouru un long chemin, n’est-ce pas, fans de Good Girls?)

Lors d’un match de football, Beth s’excuse auprès de Rhea, lui disant la vérité sur sa «grossesse», seule Rhea ne veut rien entendre. «Il me tuera quand il le découvrira», dit Beth en retournant l’argent que Rhea lui a prêté. Rhea s’éloigne sans dire un mot. Puisque nous savons tous que la saison 3 ne sera pas la dernière de Beth, Rhea pourrait-elle être le sauveur dont elle a désespérément besoin?

Les femmes dépensent leur argent supplémentaire pour renflouer leur blanchisseuse, seule Beth leur dit qu’elles doivent suspendre l’opération. Annie ne prend pas ces nouvelles à la légère; elle est fatiguée de sa sœur qui appelle toujours les coups de feu. Beth leur dit finalement que Rio est en vie, mais elle s’inquiète que s’ils se rendent à la police, ils finiront tous en prison et elle se fera encore défoncer. Cela amène Annie à leur expliquer la différence entre les tiges et les ciseaux. Son côté est à la fois comique et totalement inutile, mais cela se termine par une commande de frites de Postmates, le remède à tout blues «les membres d’un gang essaient de me tuer».

Rio se présente à la maison de Beth en insistant pour qu’ils partent en voiture. Prouvant que rien ne passe devant lui, il l’amène au cabinet d’un médecin pour une prise de sang et une échographie. Il est sur son BS, et la joie et la méchanceté sont écrites sur son visage smarmy. Étonnamment, l’infirmière lui dit qu’elle est enceinte. Rio veut un test de paternité, mais cela devra attendre un mois. Après sa sortie, Beth soupire et remercie l’infirmière. “Merci votre ami”, répond le pratiquant. On dirait que le travail de Beth va lui acheter du temps, après tout.

Beth rencontre de nouveau Rhea et demande pourquoi elle l’a aidée. “Vous êtes une maman”, répond Rhea. “Mais il n’est pas stupide.” (Nous n’avons jamais pensé qu’il l’était. Terrifiant, oui, mais certainement pas stupide.) Quand Beth rentre à la maison, elle trouve Dean regardant dehors dans l’arrière-cour. Un gangster est assis sur leur banc de pique-nique sur ordre de son patron. “Qui est son patron, Beth?” Demande Dean. «Il y a quelque chose que je dois vous dire», répond-elle.

Combien de temps Beth pourra-t-elle simuler cela et vous sentiez-vous mal pour Dean… même juste un peu? Faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous!