Récapitulation de «Good Girls»: saison 3, épisode 5 – Au Jus

Mettre votre propre vie en jeu pour travailler pour un voyou ombragé est une chose, mais il faut un vrai culot pour forcer votre doux et adorable patron à bord de votre navire en perdition. Pourtant, dans l’épisode de cette semaine, c’est exactement ce que les bonnes filles doivent faire pour rester en vie.

Être en haut de la liste des succès de Rio ne peut pas être un grand sentiment – je pense que pomper un gangster avec des balles est l’équivalent du crime de pousser un ours – mais Beth et les filles savent qu’elles doivent garder une longueur d’avance si elles veulent survivre à cela jeu de chat et de souris ultime. À l’heure du dimanche, Beth élabore un régime d’assurance, mais sera-t-il suffisant pour les protéger? Prenons-le par le haut.

Avec la nouvelle opération de Beth et Rio, un de ses laquais passe par la papeterie pour chercher sa «commande» (lire: une boîte pleine de faux billets). Il prend tout un éclat à l’imprimerie du magasin et pose quelques questions de trop pour le confort. L’équipage de Rio envisage-t-il un cambriolage, ou cherche-t-il simplement les hommes intermédiaires?

Le sens de l’araignée de Beth picotements, alors elle élabore un plan pour protéger son groupe. Elle apporte les plaques d’impression à Ruby et Annie et leur dit à chacun d’en cacher une. Vous savez, au cas où l’un d’eux “disparaîtrait”. N’importe qui peut faire fonctionner une presse à imprimer, mais sans les plaques, les filles ne peuvent pas être remplacées… ni tuées. C’est du moins la théorie de la course à pied.

Annie fait face au rejet de la semaine dernière de la meilleure façon qu’elle sait: en se connectant avec un sans-abri, ou plutôt, un gars qui «vit l’itinérance». Ensuite, il demande de prendre une douche au dépanneur. Une fois qu’il se dirige vers la salle de bain pour se laver, le regard sur le visage d’Annie est un abattement absolu.

Après avoir rincé le poisson mort de leurs enfants, Dean trouve la plaque d’argent de Beth et il n’est pas content. “Il va me tuer!” Beth flanche. Dean fait une pause. “Vous ne tuez pas quelque chose que vous aimez”, dit-il avant SNAP! L’assiette est foutue.

Les dames approchent Lucy de la création de nouveaux designs, mentant sur l’organisation d’une autre soirée casino de charité. À leur insu, Lucy a découvert la fausse monnaie et ne veut rien savoir de ce qu’ils font. Les dames envisagent un nouveau plan. Annie s’introduit dans la maison de Lucy et vole l’oiseau de compagnie de la fille. Mi-hold-up, Ruby dit à Beth qu’elle pense que Stan va la quitter, principalement à cause de ce qu’ils font. «C’est ce qu’il pense que je suis maintenant», dit-elle.

Rio rend visite à Lucy au magasin. Elle pose des questions sur son tatouage, et les deux commencent à discuter d’art. Elle lui dit qu’elle dessine et conçoit tout ce qui se trouve dans le magasin, et s’il a besoin d’aide pour le lui faire savoir. “C’est bien parce que j’aimerais vraiment me débarrasser de la personne que j’utilise maintenant”, dit-il.

Avant que les femmes ne puissent faire chanter Lucy avec une menace d’oiseau, elles constatent que Rio et son équipage les ont battus au poing. Lorsqu’un client entre, Beth a une chance de supplier Lucy en privé de ne pas terminer le travail. Lucy lui demande, «en tant qu’ami», comment elle pourrait jamais voler son animal de compagnie. Beth promet qu’elle ne lui aurait jamais fait de mal, mais Lucy a perdu toute confiance en Beth à ce stade. Elle termine le projet et le remet à Rio sur une clé USB.

Rio dit aux femmes qu’elles vont faire un tour, et nous savons tous que cela ne peut pas être bon. Lucy monte dans la camionnette, tandis que Beth soutient que ce n’est pas parce qu’il a le livre de cuisine qu’il peut faire des plats cinq étoiles. Il y a une science pour obtenir du papier et des colorants contrefaits. Il en a besoin. «Pas tous,» dit-il. Son gars tire alors Lucy à bout portant, et juste comme ça, l’équipage de Rio est outtie.

Après leur expérience traumatisante, Ruby réveille Stan au milieu de la nuit pour lui dire de ne pas l’abandonner (awww), et Beth adopte l’oiseau de Lucy comme nouvel animal de compagnie de la famille. Dean dit à Beth qu’il n’essayait pas d’aggraver les choses avant, il déteste juste qu’elle soit de nouveau à Rio. «Moi aussi», dit-elle solennellement.

L’épisode se termine avec le petit ami de Lucy essayant de la retrouver. Elle n’est pas rentrée la veille (duh), et il est inquiet au-delà de toute croyance. “Peut-être qu’elle est avec des amis”, propose Beth. “Elle n’avait pas vraiment d’amis, sauf toi”, répond-il. Sur tout le visage de Beth, nous pouvons réellement voir la culpabilité la dévorer vivante.

Pauvre Lucy! Elle n’a jamais mérité ça. Beth, Annie et Ruby pourront-elles jamais vivre avec elles-mêmes? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous!