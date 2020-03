Récapitulation de «Good Girls»: saison 3, épisode 6 – «Frère Jacques»

L’équipe de Good Girls a réussi à déjouer les menaces endémiques de Rio jusqu’à présent, mais tout le monde n’a pas été aussi chanceux. Maintenant, Beth, Ruby et Annie doivent protéger Max, le petit ami de Lucy, du canon du pistolet de Rio, tout en évitant la police et en élaborant un nouveau plan pour imprimer de l’argent. Personne n’a jamais dit que la contrefaçon serait facile.

Au sommet de l’épisode de cette semaine, les femmes pleurent Lucy alors qu’elles parcourent le contenu de son sac à main. Ruby réfléchit à la façon dont cela aurait pu être l’un d’eux. Elle demande à ses partenaires dans le crime ce qu’ils vont faire, et Beth a une réponse en un mot: “Imprimer”.

Beth est aveugle au travail lorsque le petit ami de Lucy se présente avec Dorothy, la propriétaire du magasin et un policier. Beth se trouve être la dernière personne à avoir vu Lucy vivante. Dorothy jure maintenant de fermer la boutique plus tôt. Plus de nuits de travail, dit-elle. Eh bien, ça va jeter une clé dans leurs plans d’impression!

Stan dit à Ruby que sa suspension est en cours de révision. Il pourrait peut-être récupérer son badge, dit-il, mais Ruby s’inquiète de la façon dont ses… rouleaux d’œufs l’affecteront s’il est de retour dans la force.

Beth rencontre Rio et son équipe, mais elle n’a pas d’argent supplémentaire à flasher. Elle lui dit qu’il n’avait pas à tuer Lucy, mais il n’est pas d’accord. “C’est juste des affaires, chéri”, dit-il. Beth lui raconte que les flics et le magasin sont fermés. “Excellent travail, M. CFO!” crie-t-elle. Rio exige de connaître l’adresse de Max, mais elle refuse. “C’est de ta faute!” elle lui crie. «Toi, moi, nous… ce sont juste des affaires», répond-il. Beth lui dit qu’elle trouvera un moyen d’imprimer.

Plus tard, Beth, Ruby et Annie essaient toutes de deviner le mot de passe du téléphone de Lucy, en vain. Ruby remarque alors que le téléphone est «le nouveau». «Il y a une autre façon d’entrer», dit-elle, avec un regard horrifié sur son visage. En aucune façon. Vont-ils…? Non.

Beth demande de l’aide au gars de Rio, mais elle ne lui a toujours pas payé sa dernière faveur. Il lui dit qu’il veut quelque chose en retour, et son mari ne va pas aimer ça. “J’ai l’herpès!” crie-t-elle, un peu trop fort dans le restaurant. Il s’avère que le mec veut juste un bain à remous. Détends-toi, Beth!

Les femmes suivent le con à un cimetière et, oui, elles sont sur le point de déterrer un corps. Ils trouvent enfin Lucy, et après quelques minutes grossières et beaucoup de lingettes humides, ils ont accès au téléphone et sont enfin en mesure de renvoyer un message à Max. Ils mentent sur le fait que Lucy ne l’aime plus, se disant qu’ils lui sauvent la vie en le faisant. Il utilise ensuite Find My Phone et envoie des SMS disant qu’il sait que Lucy est chez Beth. Eh bien, c’est un cornichon.

À l’audience de Stan, Ruby dit aux enquêteurs qu’elle et Stan rêvent de voler des banques. Il semble qu’elle pourrait le saboter, mais elle dit ensuite à ses supérieurs toutes sortes de choses positives sur son personnage. Stan récupérer son travail va mettre Ruby dans une situation difficile, mais au moins elle ne se met pas sur son chemin. Stan obtient le poste, mais le rejette finalement. Après tout ce qu’ils ont vécu, mettre son uniforme le fait se sentir comme une fraude. “Vous ne pouvez pas résoudre ce problème”, dit-il.

Max se présente à Beth, mais elle lui dit qu’elle vient de conduire Lucy à l’aéroport. Le gars est écrasé. Il suit à nouveau le téléphone de Lucy en sortant. «Arizona», dit-il. Nous voyons ensuite le téléphone de Lucy sur un tapis roulant dans une usine de recyclage.

Beth se remet à imprimer, mais dit à Rio qu’elle ne peut pas en faire autant parce que le prix de l’encre a augmenté. Plus tard à la maison, elle vide un sac plein de sacs sur son lit. Qu’est-ce qu’elle a mis dans sa manche? Pendant ce temps, Dean amène Dorito, l’oiseau de Lucy, chez un vétérinaire, tout comme Max arrive pour faire don de sa graine d’oiseau restante. Les deux se retrouvent ensemble dans le même ascenseur, et Max, remarquant que l’oiseau ressemble à celui de Lucy, siffle une partie de «Frère Jacques». L’oiseau lui chante la ligne suivante, et les deux hommes se tournent pour échanger des regards confus.

Dorito et Dean sont-ils des âmes sœurs? Quel nouvel enfer pourrait être au coin de la rue pour Beth et les filles?