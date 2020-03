Récapitulation de «Good Girls»: Saison 3, épisode 7 – «Vegas, Baby»

HISTOIRES CONNEXES

C’est un pas en avant et trois pas en arrière pour Beth, Ruby et Annie sur Good Girls, et dans l’épisode de dimanche, Max n’aide certainement pas leur cause. Les femmes ont de la chance d’être en vie après la tentative de meurtre de Beth de leur chef de gang, mais de le faire rouler si vite après? C’est une pièce risquée. Voyons comment tout cela se déroule.

Comme nous l’avons vu la semaine dernière, Beth écarte de 10% le haut de l’argent de Rio. Ruby pense que c’est un stratagème dangereux, mais Beth en a assez que Rio appelle les coups de feu. Après tout, il les a d’abord volés, explique-t-elle. Il est juste beaucoup plus effrayant et, vous savez, armé et dangereux.

Nous vérifions avec Max, qui va tout le beau esprit, essayant de dépister le mystère derrière la disparition de Lucy. Le point mort sur son tableau d’affichage est une note qui se lit comme suit: «Mme Boland. ” (Bien que je ne sois pas sûr de ce que les astéroïdes, un lancement de satellite et un accident d’avion ont à voir avec cela, mais il les a également écrits.) D’après l’état de sa maison, l’apparence détruite sur son visage et son arme de poing il possède maintenant, il ne semble pas que Max soit bien placé.

Stan reçoit une liasse de billets de Krystal pour avoir travaillé avec elle en soirée privée. Il est choqué qu’elle ramasse autant de pâte jusqu’à ce qu’il assiste à une allumette hurlante dans laquelle elle se retrouve avec un homme riche qui l’accuse de vider la boîte à bijoux de sa femme. Louche, en effet, mais au moins partage-t-elle les profits (volés)?

Les dames rencontrent Max pour clarifier certaines choses, mais il a son arme dans un sac en papier, exigeant de savoir où est Lucy. Beth lui parle de Rio et du van. “Que faisons-nous de ce type?” demande-t-il, mais bien sûr, les femmes n’ont pas de réponse. Max ne veut pas aller voir les flics; il veut le tuer. “Je n’ai plus rien à perdre”, dit-il. Pauvre homme. Max mentionne ensuite un cousin qui est un ancien Navy SEAL et qui peut faire le travail pour 30 000 $. Euh, je suppose que c’est bien d’avoir des options?

Lors de la prochaine remise d’argent, Rio dit aux femmes qu’il sent qu’elles le volent aveugle. Beth joue cool, mais Rio est catégorique: il ne fait pas confiance à ses partenaires. Combien de temps encore Beth peut-elle s’en tirer?

Le trio va ensuite voir JT au bureau de prêt. Annie révèle que l’argent pour un tueur à gages est embauché, ce qui ruine leurs chances d’obtenir l’avance. Annie suggère alors de voler sa supérette, mais Beth et Ruby n’en veulent pas. JT, cependant, est intriguée par la facilité avec laquelle elle dit que ce serait (“Lionel Richie-easy!”), Donc il est tout à fait.

Le travail prend plus de temps que prévu, et quand Beth et Ruby entrent pour enquêter, un autre homme tient JT sous la menace d’une arme. Il demande aux femmes d’appeler les flics, mais après que Beth affirme n’avoir aucun service, JT décolle de courir et l’homme tire accidentellement Ruby au genou. Annie enveloppe la jambe avec un garrot, des éponges, des grattoirs à glace et d’autres bric et de broc. Cela a l’air super janky, comme si la jambe était enveloppée de déchets et de cellophane, mais selon un ambulancier, Annie a sauvé la jambe et peut-être même la vie de Ruby. Et tu sais quoi? Annie avait vraiment besoin d’une victoire!

Ruby et les femmes se dirigent ensuite vers le plan B: elles décident de laisser «tampon boy» tirer sur Rio, mais l’enfant peut à peine tenir son arme, et encore moins la tirer. Beth l’emmène à l’école, et après un peu de pratique, Max entre en contact avec son Rambo intérieur, ses cache-oreilles délicats et tout.

Beth présente Max à Rio comme «son mec à l’encre», mais toute cette réalité de John Nash / Sylvester Stallone part en fumée. Au lieu de cela, il s’excuse d’avoir augmenté ses prix d’encre (inexistants), vissant Beth dans le processus. Même après l’avoir inculqué, Max ne peut pas rassembler le chutzpah. “Cela ne vous aurait pas fait vous sentir mieux”, lui dit-elle par la suite. “Cela vous fait juste ne rien ressentir.”

Stan décide qu’il participe au jeu de Krystal. Il propose un plan sur la façon dont ils duperont les gars riches et excités de leurs biens les plus précieux. On dirait que Stan prépare lui-même quelques «rouleaux d’oeufs»…

Lorsque la famille Boland rentre chez elle plus tard dans la nuit, elle constate que chaque élément de sa maison a été détourné. Sur le comptoir est une note pour “Elizabeth”. Il dit: “Ne me vole plus jamais.”

Les dames auront-elles un coup de pouce à Rio? Et suis-je le seul à vouloir voir plus de JT? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!