Récapitulation de «Good Girls»: saison 3, épisode 8 – «Nana»

Avec sa maison complètement vidée grâce aux représailles de Rio, Beth connaît maintenant le danger de duper un fou. Mais cela ne veut pas dire qu’elle va rester soumise pour toujours. Un slimeball de leur passé aide involontairement à réparer leur relation avec leur patron du crime, mais ces bonnes filles jouent un long match. Ils se font du bien avant de se venger.

Trois mois dans le passé, nous trouvons Boomer en train de manger un dernier repas indulgent (ou 10) dans un restaurant. Il agit sûrement bizarrement (même pour Boomer), inhalant des crêpes et se faisant tatouer le visage avant de se diriger vers le slammer pour faire un peu de temps. On dirait que cette extrémité lâche continuera d’être une épine dans les côtés des dames.

C’est l’anniversaire de Ruby et Stan, et les deux cires poétiques à propos de la célébration de leurs rêves. Bien qu’ils ne puissent pas se permettre de louer une Bentley et de rester dans une suite présidentielle, ils savent qu’ils le méritent. Au lieu de cela, ils se contentent de diviser le coût d’un nouveau chauffe-eau, ce qui est légèrement moins romantique que de se balancer comme le couple puissant qu’ils sont.

Alors qu’elles étaient assises autour d’une table pliante carrée en diamants dans la demeure vide de Beth, les femmes ont élaboré un plan pour regagner la confiance de Rio. Ils gagneront une part équitable de l’argent, sans écrémage, puis utiliseront les bénéfices pour embaucher un tueur à gages et faire sortir Rio. “C’est tout ce que j’ai pu trouver à 4 heures du matin sur un matelas pneumatique”, s’exclame Beth. Elle se gonfle et rencontre Rio pour discuter. Elle lui demande s’ils peuvent «revenir en arrière», et il dit qu’elle doit gagner cela. “Je ferai n’importe quoi”, dit-elle, alors qu’il la regarde avec les yeux de sa chambre. (C’est drôle comme ses yeux dans sa chambre sont presque identiques à ses yeux “Je pourrais te tuer dans ton sommeil ce soir”.) Rio sait qu’elle est précieuse, alors il lui demande si elle a toujours sa camionnette…

Alors que les femmes sont assises près d’un champ au milieu de nulle part, un homme sort d’une grille d’égout derrière elles. Il est vêtu d’orange, ruisselant de boue et… c’est Boomer! Avec l’ancien patron d’Annie, ils sont arrêtés lors d’un arrêt de police; les flics recherchent quelques gars qui ont peut-être sauté un mur de prison. C’est un moment tendu alors que l’officier jette un coup d’œil dans la camionnette, mais l’ex-prisonnier est caché dans un sac de hockey. Lorsque la côte est dégagée, Boomer dit qu’on lui a promis de passer au Canada s’il a mis le feu à l’établissement correctionnel, mais il a une demande: il veut voir Nana avant de partir. Annie convainc les autres de lui laisser une heure avec Grams.

Il se trouve qu’ils sont en retard de quelques jours: Nana est morte dans son sommeil une semaine auparavant. Boomer veut ensuite que les dames le conduisent à un lac pour disperser ses cendres, mais Beth manque de temps et de patience. Elle menace de jeter les cendres dans une benne à ordures s’il ne revient pas dans le sac de hockey. “Si nous n’avions pas suffisamment de raisons d’aller en enfer …”, ironise Ruby.

Les femmes se rendent en voiture à la rencontre de Rio, qui prend ensuite possession du sac de hockey. L’équipage de Beth est officiellement de retour sur la liste de paie, mais comme pour Boomer, Rio a des plans différents pour lui.

Lorsque Ruby rentre à la maison, Stan a préparé une machine de karaoké avec des lumières et des banderoles, et les deux se rendent à Salt-N-Pepa. Il lui donne une toute nouvelle bague en diamant, ce qu’elle refuse. Elle pense qu’il est au-dessus de sa tête avec les soirées privées où il travaille, mais Stan essaie plus de faire la bonne chose. Un match hurlant nous montre ce que nous savions déjà: ce mariage est toujours en désaccord.

Après avoir subi des pressions de Ben concernant sa relation non professionnelle avec son patient, le Dr Cohen se rend compte qu’il ne devrait pas étudier avec Annie pendant leurs rendez-vous de thérapie. Pour approfondir sa préparation au GED, il la présente ensuite à un tuteur qui se trouve être également sa petite amie. L’air blessé est partout sur son visage. Ensuite, elle emmène les cendres de Nana au lac, se décomposant en les éparpillant, puis pleurant de rire alors qu’une rafale de vent les souffle sur son visage.

Dans le montage de clôture, les dames sont de retour au travail, imprimant de l’argent et buvant de l’alcool. Le produit a l’air primo, mais comme nous admirons leurs factures nettes, il en va de même pour un nouveau duo d’agents. Ils savent que c’est de Détroit, et sur la base des produits chimiques utilisés, ils savent qu’il a été fabriqué par une femme.

Les femmes tueront-elles Rio d’ici la fin de la saison, ou les nouveaux enquêteurs les élimineront-ils tous avant que cela ne se produise? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous!