Récapitulation de «Good Girls»: saison 3, épisode 9 – «Incentive»

Un complice entre deux, un meurtre à louer et un vol dans un salon de manucure! L’épisode de Good Girls de dimanche avait certainement quelque chose pour tout le monde. L’heure bien remplie a clairement préparé le terrain pour la seconde moitié de la saison, y compris celle du nouvel agent à la mode de la ville qui souhaite flairer nos héroïnes (anti-héros?). Voyons ce que les dames ont bousculé cette semaine, d’accord?

Grâce à une connexion avec la police, l’agent Donnegan a rappelé la couleur de vernis à ongles spécifique aux femmes. Elle pense que quiconque contrefaite l’argent finira par manquer, et un criminel désespéré pourrait être plus facile à attraper. Dans la scène suivante, les dames pleurent la perte de leur “couleur laide cul” (inventée par Annie, bien sûr), mais Beth ne bronche pas. Les femmes ont assez d’argent pour embaucher le cousin de Max, il est donc temps pour le plan B: commander le coup sur Rio. Après cela, leurs problèmes devraient disparaître, non? (Grosse chance. Je suppose que les femmes rencontreront bientôt l’agent Donnegan Veeery.)

De retour à Hill House, Stan est déçu que Ruby ne garde pas la bague qu’il lui a achetée. La dynamique push-and-pull entre les deux est en train de s’accumuler et, finalement, elle est appelée à exploser. Ruby veut s’assurer que quelqu’un dans sa famille est “bon”, mais Stan est ennuyé que Ruby n’accepte pas son side-gig lucratif (quoique illégal).

Les femmes rencontrent le cousin de Max à un dîner, mais le gars est un double amputé. Plus précisément, il n’a pas d’armes, qui semblent être des appendices nécessaires au meurtre, non? Il leur dit qu’il est spécialisé dans les voitures piégées, mais comme Rio est difficile à approcher, ils ont besoin d’un tireur d’élite et il a un gars. Le cousin ne sait pas comment contacter cet homme mystérieux, mais dit que le gars les trouvera. D’accord.

Avec leur teinte encore MIA (c’est Creamsicle Sunset, pour mémoire), les femmes testent d’autres couleurs pour trouver la coupe la plus proche. Ils espèrent que leur nouveau mélange sera passable, mais lorsque Beth livrera les marchandises, Rio les récupérera immédiatement. Après lui avoir dit de le changer à nouveau, il dit qu’il ne sait plus comment l’inciter. Il lui offre un pistolet et lui dit de simplement l’achever. Il l’oblige à le ramasser, mais elle le place sur la table et le glisse vers lui. Toujours un pas en avant, il lui dit que c’est l’arme qu’il a utilisée pour tuer Lucy, et maintenant, il a une nouvelle preuve accablante à tenir au-dessus de sa tête.

“Pourquoi l’ai-je touché?” Beth demande à Ruby et Annie. “Je suis, comme, tellement habitué à cet homme qui me tend des fusils que je n’y pense même pas!” Annie suggère qu’ils volent un peu plus de produits dans le salon voisin, mais Beth dit qu’ils ne peuvent pas parce que la femme a vu leurs visages. “Elle n’a pas vu le mien”, propose Ruby.

Grâce à un programme à l’église, Ruby emmène les femmes d’un refuge local au salon pour se faire gonfler. Elle utilise sa fille comme complice pour finagle un jeu de clés d’un employé et faire le grab. Une fois le travail terminé, Sara demande à savoir ce que Ruby a volé, la traitant d’hypocrite. Ruby lance ensuite une bombe de vérité sur la Sara aigre. “Quoi, vous pensiez que les reins poussent sur les arbres?” Demande Ruby. «J’ai fait un choix, d’accord? Pour faire quelque chose que je pensais ne jamais faire. Ce n’était pas pour le plaisir ou pour avoir de belles choses. Je t’ai acheté une seconde chance. Je l’ai volé. Et je serai damné si je jetais mon âme pour que tu puisses devenir comme ça. » (Obtenez-la, Rube!)

Le gars du cousin lui envoie un texto et veut se rencontrer face à face avant d’accepter le travail. Il s’avère que le travail coûtera 60 000 $, le double de ce à quoi elle s’attendait. Mais ça va, dit-il. Il la facturera. (Qui savait que vous pouviez mettre un meurtre de côté?)

Dean dit à Beth qu’il a quitté son emploi et se dit qu’il embrasse son patron. Beth verse un verre tout en traitant les nouvelles. Il dit que son patron a tenté de défaire son pantalon, mais il l’a arrêtée. Pourquoi, demande-t-elle. “Parce que je ne la veux pas. Je te veux. Mais je n’ai pas vraiment le meilleur bilan, donc je ne m’attends pas à ce que vous me croyiez », dit-il. “Beth, je veux vraiment rester.” Elle le croit et lui dit de ne pas partir.

Dans les derniers instants, Beth livre le dernier retour à Rio, qui lui demande comment elle se sent. «Incitée», répond-elle avec un sourire sournois.

Le coup va-t-il baisser comme prévu? Ce spectacle pourrait-il survivre sans la chimie torride de Rio et Beth? Frappez les commentaires et faites-nous part de vos réflexions!