Récapitulation de “Grey’s Anatomy”: Saison 16, épisode 10 – [Spoiler] Propose

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers de la première mi-saison de jeudi L’anatomie de Grey. Si vous préférez regarder en premier, lisez plus tard, nettoyez maintenant.

Jeudi, tout le monde a quitté Joe’s Bar lors de la première de la saison 3 de Station 19. Mais en auraient-ils encore un à la fin de la première mi-saison de Grey’s Anatomy? Telle était la question alors que nous nous dirigions vers «Aidez-moi à travers la nuit». Et la réponse? Continuer à lire…

«JO STOLE A BABY» | Au début de l’épisode, Meredith s’est présentée chez Jolex pour parler à Alex de son remplacement, seulement pour trouver Jo et Link préoccupés par le bébé qu’elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas été enlevée, qu’elle n’avait tout simplement pas encore amenée à Grey Sloan. Lorsque les médecins ont reçu des SMS sur plusieurs traumatismes entrants, ils l’ont tous transmis à l’hôpital – même Jo. Même si elle avait bu deux verres de vin et ne pouvait donc pas travailler, elle allait suivre les conseils de Link et introduire le bébé dans la garderie. À Gray Sloan, Tom a ordonné à DeLuca de garder Elliot jusqu’à ce que son cœur redémarre – un mouvement d-k, semblait-il à Andrew. Mais vraiment, Koracick ne voulait tout simplement pas qu’il ait à voir l’état dans lequel ses concitoyens se trouvaient après Joe. (Plus de Tom, s’il vous plaît.)

Peu de temps après l’arrivée de Mer avec Link et Jo, Richard et Owen se sont présentés – Gray avait appelé des renforts, à qui Bailey avait rapidement accordé des privilèges. (Very Wild West, n’est-ce pas, la façon dont les chefs accordent toujours des privilèges aux médecins? Comme les shérifs qui députent bon gré mal gré les gens du village.) traiter sa fausse couche; Warren voulait que Webber soit avec Miranda dans l’O.R. À proximité, Amelia et Teddy ont découvert que Casey avait une contusion dans le lobe temporal, c’est pourquoi son ESPT avait été exacerbé. Pendant qu’ils découvraient cela, Parker disparut à l’hôpital.

“JE VOUS AIME, MEREDITH GREY” | Alors que Tom revenait à une forme odieuse, se demandant si Jackson était à la hauteur de la tâche de reconstruire le visage de Blake, Koracick a également fait allusion à son côté plus doux, révélant que son protégé avait une grand-mère qui était locale et devait être appelée. En dehors de cette scène, Teddy a défendu son ex à Owen, qui a suggéré qu’elle et Amelia cherchent Casey dans l’équivalent de l’hôpital d’un abri anti-bombes. Au milieu de tout le brouhaha, Cormac a trouvé Jo avec le bébé dans la pépinière, et non seulement a donné au tot son bilan de santé, s’est fait aimer en sentant son attachement au bébé. Le père de deux «hellions» adolescents a même admis que, s’il était à la place de Jo, il aurait peut-être volé le bébé. (Attendez, McWidow est-il réellement positionné comme un intérêt amoureux post-Alex pour Jo? Trop tôt, Grey. Beaucoup. Trop. Bientôt.)

Avant qu’un Taryn délirant ne se fasse opérer, elle a raconté comment Levi «a fait virer l’amour de ma vie, qui est vous», a-t-elle dit à Mer. “Surprise.” Helm s’en remettrait, cependant, elle était sûre, si jamais elle rencontrait quelqu’un d’autre. À ce moment, Schmitt s’est effondré. Quand il est venu, souffrant de symptômes d’une crise cardiaque, il a dit à Gray qu’il n’y avait personne à appeler. Sa mère allait juste avoir une crise cardiaque, son meilleur ami séparé était en chirurgie, et son petit ami opérait sur son meilleur ami! Ailleurs, alors qu’elle travaillait sur Blake avec Owen et Jackson, la résidente Hannah (qui semblait gagner plus de temps à la suite des tirs de Dahlia, non?) S’est émerveillée que Teddy puisse faire beaucoup mieux que Tom. Euh, quoi? Ouais, elle ne se rendait pas compte qu’Altman était avec Hunt. À son tour, Jackson a été surpris d’apprendre que le couple n’était pas fiancé. “J’ai pensé [you were] Parce que vous avez deux enfants ensemble, vous vivez ensemble, vous épousez tout le monde… “Bien, Avery.

«PRÉPARONS LA SCIE» | Lorsque soudainement les signes vitaux de Taryn se sont effondrés pendant l’opération, Bailey a été appelé avec Richard sur ses talons. Pour sauver la vie de la patiente, ils devraient lui ouvrir la poitrine, un travail que Bailey, secoué comme elle l’était, a sagement confié à Webber. Bien que ce fut un peu délicat pendant une minute – et Bailey paniqua en pleurant: «Tu vas la perdre!» – Richard arrêta le saignement et Taryn s’en sortit. Par la suite, Webber a informé Miranda de ses résidents, l’incitant à réfléchir au fait que tout le monde qu’elle avait touché, ou que quelqu’un avait touché, avait vécu ce jour-là. Pourtant, elle ne pouvait pas sauver sa fille. “Elle l’était, et maintenant elle ne l’est plus”, a-t-elle dit, se brisant dans les bras de Richard. (Chandra Wilson a écrasé la scène – et beaucoup d’entre nous avec elle, je suppose.) Dans une autre salle d’opération, Jackson a informé Owen que si Teddy est «quelqu’un avec qui vous vous sentez comme si vous vouliez être pour toujours, cela devrait inclure maintenant.» En d’autres termes , éloignez-vous de la pression de ne jamais avoir proposé et faites-le!

Juste au moment où la chirurgie d’Avery et Hunt sur Simms se terminait, Owen a remarqué que le patient fuyait, faute d’un meilleur terme, des cerveaux. Tom a donc sauté pour garder la tête de son protégé dans son crâne, pour ainsi dire. Avant de localiser Casey dans la chambre hyperbare, Teddy s’est demandé à haute voix à Amelia si Owen avait été déclenchée par la montagne d’obligations avec laquelle elle était arrivée à Seattle. Doucement, Amelia a suggéré que s’il se sentait pris au piège, il l’aurait déjà proposé; il essayait juste de faire les choses différemment cette fois. Ailleurs, DeLuca était en train d’envoyer un SMS à Mer pour lui demander s’ils pouvaient parler plus tard lorsque le cœur d’Elliott a repris son rythme. Gray n’a pas pu répondre, cependant, car elle vérifiait Schmitt avec Teddy, qui a découvert que son état général d’anxiété élevée lui avait donné un syndrome du cœur brisé, qui se présente comme une crise cardiaque, mais ce n’est pas le cas. Au moins, Mer lui pardonna de l’avoir fait sortir – une chose de moins sur laquelle Levi devait insister.

«MARRY ME, TEDDY» | Le lendemain, lorsque Levi se réveilla, Nico était à son chevet, disant gentiment que son cœur avait aussi été brisé, quand son petit-ami semblait en danger. Après s’être blotti dans le lit d’hôpital de Schmitt, Nico l’a emmené voir Taryn, qui lui a pardonné d’avoir causé des ennuis à Mer. Les résidents ont également ri de la confession de Helm à Gray. “Elle ne l’a pas dit, n’est-ce pas?”, A demandé Taryn. Ouais non. Lorsque la grand-mère de Simms est arrivée, Jackson et Owen ont été stupéfaits d’entendre à quel point elle était «émotive». Tommy “était, et encore plus stupéfait d’apprendre que puisque Blake n’avait pas voulu la quitter, Koracick avait pris des dispositions pour qu’elle se déplace avec lui. Mais le plus grand choc est venu quand Tom a sincèrement remercié Owen d’avoir attrapé la fuite du cerveau et a serré la main de son ennemi juré. Hors de cette torsion, Hunt a attiré Teddy dans une pièce voisine et a proposé. “Il n’y a pas de moment parfait” pour faire cela, a-t-il dit, “et je ne suis pas un homme parfait, mais la seule chose dont je suis sûr, c’est que vous êtes la femme parfaite pour moi.”

Au début, Teddy hésita de peur qu’Owen se sente obligé et répète un schéma. Mais après l’avoir assurée qu’il commençait un nouveau modèle – l’aimer ainsi que leur famille – elle a dit oui avec un baiser. À proximité, Amelia était sur le point de dire à Link ce qu’elle avait découvert lors de son échographie lorsque Owen et Teddy sont sortis avec leur joyeuse nouvelle. Au lieu de cela, Amelia a dit que ce qu’elle voulait dire à Link, c’était qu’ils avaient un garçon. Ravi, il a demandé: «Que pensez-vous du nom Scout comme Atticus et Scout?» En même temps, Richard et Mer ont approché Bailey avec des mouchoirs, des beignets et des épaules pour pleurer. Enfin, Maggie a été réveillée d’une sieste sur le canapé de sa sœur par DeLuca, qui voulait qu’elle sache que le cœur d’Elliott avait redémarré. Il était sur le point de demander conseil à son ex sur sa situation avec Mer lorsque Maggie a reçu des documents juridiques indiquant qu’elle était poursuivie pour la mort injustifiée de son cousin, Sabi. Donc je suppose que nous ne retrouverons pas Fun Maggie de si tôt.

Qu’avez-vous pensé de la première d’hiver? L’absence continue d’Alex? Le côté sucré de McWidow? “Dr. Tommy »? La proposition d’Owen? Cliquez sur les commentaires après avoir noté l’épisode ci-dessous.