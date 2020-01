Récapitulation de “Grey’s Anatomy”: Saison 16, épisode 11 – “Pilule dure à avaler”

Les mauvaises nouvelles ont voyagé lentement dans Grey’s Anatomy de jeudi. Deux mois après que Maggie a quitté Gray Sloan (je plaisante – je sais que ça ne fait que des jours dans le temps de Grey!), Richard a appris que sa fille avait troqué la salle d’opération pour la ligne de chômage. Dans d’autres développements, Amelia a expliqué à Link qu’il y avait une chance que leur bébé ne soit pas réellement le sien, et malgré le scintillement dans les yeux de Cormac chaque fois qu’il parlait avec Meredith, elle a commencé à se demander si elle avait fait une erreur en se déclarant abandonné par DeLuca quand tout ce qu’il lui avait réellement demandé de faire était de prendre une minute chaude et de réfléchir à leur relation. Mais, bien sûr, ce ne sont que les gros titres. Si vous continuez à lire, nous approfondirons les choses aussi sérieusement que les documents de Gray Sloan font la cavité thoracique d’un patient pendant une opération à cœur ouvert!

«SEATTLE EST KINDA BIEN CONNUE POUR SON CAFÉ» | Au début de «Une pilule dure à avaler», Meredith a envoyé un texto à Cristina, qui jouait timidement à propos de son «cadeau». en aidant Amelia à attacher sa chaussure et en offrant du café Mer. (Je sais que cela semble simple, mais le scintillement dans ses yeux quand il l’a fait – comme il fait presque tout – l’a vraiment vendu.) “C’est un cadeau très bien emballé”, craqua Amelia après avoir quitté le salon. Semblant déterminée à fermer les yeux sur l’attrait de McWidow, Mer retoucha grinçeusement la chaussure d’Amelia. (S’ils disent que la romance est morte, c’est pourquoi!) Ensuite, Mer a grommelé à DeLuca qu’elle n’avait pas aimé qu’on lui dise de prendre un peu de temps, mais – en italien, a-t-elle ajouté – il lui a manqué. Elle n’était pas obligée, a-t-il noté; il ne l’avait pas larguée. En dehors de l’hôpital, Amelia a dit à Link qu’elle était plus enceinte qu’elle ne le pensait, ce qui signifiait qu’il n’était peut-être pas le père. «Je n’ai pas besoin d’un test de paternité pour savoir que je veux être avec toi, lui assura-t-elle. «Vous devez encore me faire pleurer. Je suis amoureux de toi, Link. “Même si Owen s’est avéré être le père, cela n’allait pas changer.

De retour au travail après avoir pris un certain temps pour traiter sa récente fausse couche, Bailey s’est associée à DeLuca pour traiter une mère de deux enfants nommée Suzanne (Suits ‘Sarah Rafferty), qui ne se remettait pas de son appendicectomie comme prévu. Elle a continué à faire de la fièvre tous les soirs, donc elle ne pouvait pas être renvoyée à la maison… c’était là qu’elle avait désespérément besoin puisque le père de ses filles était mort il y a seulement un an. Dans la fosse, Cormac, qui ne semblait même pas savoir qui était Cristina, s’est associée à Mer pour soigner une jeune de 17 ans qui crachait du sang. Après quelques tests, les documents sont restés mystifiés. Ailleurs, Teddy a pleuré à Owen qu’elle avait perdu sa bague de fiançailles. Bien qu’il ait permis à sa mère de tuer sa fiancée, ce serait bien – ils le trouveraient. Ailleurs, Link, Jo et Jackson ont traité un idiot qui a couronné une nuit de boisson dans un bar local en avalant un poisson rouge qui ne s’est pas avéré être un poisson rouge. Pendant que tout cela se passait, Richard s’est présenté au Mer’s et a suggéré à Maggie de le rejoindre pour le petit-déjeuner. Mais en voyant son état ébouriffé, il a décidé, euh, peut-être qu’ils mangeraient – il cuisinerait. Ce qu’il pouvait faire, a-t-il ajouté. Un gâchis, Maggie ne voulait pas accepter son pardon pour avoir «tué» Sabi. “Je suis inutile et méchante et horrible”, a-t-elle pleuré. Elle a préféré revenir vers lui sans pouvoir la regarder.

“VOUS POUVEZ L’aimer et être folle d’elle en même temps” | Plus tard, Bailey et DeLuca ont effrayé les enfants de Suzanne – pas les fans de l’hôpital après avoir perdu leur père – en insistant pour faire un CT et la garder pour une autre nuit. Avant d’opérer sur le mec qui avait avalé le poisson toxique, Link a assuré à Jo qu’il était cool avec Amelia n’ayant pas de test de paternité; il aimait Owen, et le bébé aurait, comme, huit parents. Jo a été stupéfait que Link puisse être – ou insister sur le fait – si froid, et lui a dit qu’il pouvait être amoureux et exaspéré d’Amelia en même temps. «Les deux choses peuvent être vraies.» Traitant l’adolescent cracheur de sang, Cormac a avoué à Mer qu’il était toujours houleux à cette période de l’année. “C’est quand j’ai perdu [my boys’] maman – cancer. J’espère donc que nous pourrons recommencer. »Certainement, elle a compris. Et bientôt, ils ont compris pourquoi le jeune jock avait les poumons d’un homme de 60 ans: il vapotait. Après avoir informé le père et les amis du garçon, Cormac s’est reporté à Mer quand elle a recommandé un traitement différent de lui. Peu à peu, Teddy et Owen ont découvert que Leo avait avalé sa bague. Hé, au moins, il n’était pas un adulte qui avait avalé un poisson empoisonné.

De retour chez Mer, Richard a admis qu’il n’avait pas pu regarder Maggie après la mort de Sabi non pas parce qu’elle avait «tué» sa nièce mais parce qu’il l’avait poussée à opérer. Mais ce n’était pas de sa faute – du tout, répliqua Maggie. Elle n’avait pas posé les bonnes questions, et parce que le protocole de Pac-North était différent de celui de Gray Sloan, son cousin était mort. «J’étais arrogante et aveuglée par l’émotion», a-t-elle déclaré. Et quand elle a supplié de rester seule, son père a obéi. En O.R., le traitement de Mer n’a pas fonctionné, alors Cormac a sauté avec le sien. Il avait été dans une situation similaire avec son patron suisse, un Dr Yang – ne connaissait-il vraiment pas son prénom? Ou mieux que de dire à sa personne qu’elle était un véritable cauchemar? Bailey et DeLuca ont eu encore plus de problèmes avec Suzanne. Pendant qu’elle recevait une IRM, elle a commencé à coder. Une fois qu’elle fut stable, elle rassura ses enfants pétrifiés qu’elle n’était pas malade comme leur père l’avait été, et ces médecins allaient comprendre ce qui n’allait pas. «Créez une salle de guerre», ordonna Bailey à DeLuca. “Nous ne laisserons pas cette mère mourir.” Après que le gars du poisson soit sorti de la chirurgie, sa fiancée est venue rugir et l’a largué pour sa stupidité. “Quand quelqu’un vous montre qui ils sont encore et encore”, a-t-elle crié devant Link, “vous les croyez.”

“LA FAMILLE NE FONCTIONNE PAS SUR LA FAMILLE” | Maggie pensait qu’elle s’était débarrassée de son père, mais il est revenu avec plus de nourriture. “S’il vous plaît, criez juste – soyez en colère contre moi”, le supplia-t-elle. Elle voulait toute la punition qui lui arrivait. Au lieu de confirmer oui à sa fête de pitié, Richard a rappelé que lorsqu’il était capricieux quand il était enfant, sa mère leur proposait de manger, puis en parlait. C’était donc ce qu’il faisait avec elle. Une fois qu’ils avaient eu au moins une petite bouchée, Richard a dit à Maggie définitivement que c’était de sa faute. Il connaissait les règles, et il les avait enfreintes par tous, mais en forçant sa fille à opérer son cousin. Elle s’installerait avec son frère, lui faisant sentir que Sabi avait rendu justice, et elle ne ferait plus jamais la même erreur. Cela est arrivé à tous les médecins à un moment ou à un autre. De retour à Gray Sloan, Owen a suggéré à Teddy de garder la bague dans un coffre-fort pour des occasions spéciales, et à la place, elle porterait un collier avec les initiales de la famille dessus.

Alors que Cormac décrivait le long chemin de récupération auquel l’adolescent était confronté, il a rassuré le père de l’enfant qu’il n’était pas stupide, les cigarettes électroniques sont juste mauvaises. Après avoir chevauché Bailey toute la journée, Koracick a finalement eu une oreille attentive d’elle: elle a fait une fausse couche, bon sang, et elle a pris soin d’elle-même. En réponse, il lui a suggéré d’allumer une bougie. Lui et son ex avaient aussi une certaine expérience avec ça. Il a encore allumé une bougie pour les enfants qu’ils n’avaient pas sur ce qui aurait été leur anniversaire. (C’est le Tom que nous connaissons et aimons.) Appelée par Link dans la salle des plantes, Amelia était inquiète. Et à juste titre. Il aurait dû savoir dès le début s’il y avait eu le moindre doute sur la paternité du bébé, a-t-il dit. Maintenant, il méritait de savoir. Toutes les personnes impliquées l’ont fait. Il voulait être le gars à qui la paternité n’avait pas d’importance mais, plutôt que de lui tirer la bouche, il leur a suggéré de recueillir des informations et de les comprendre. Enfin, Mer a répondu au texte de DeLuca, mais il ne cherchait pas de date, il voulait l’aide de Grey dans le cas de confusion de Suzanne. Et quand Richard est rentré à la maison, Catherine a exprimé son scepticisme que sa discussion avec Maggie avait pris toute la journée. Elle devait lui faire confiance si ça allait marcher. “Qui a dit que cela fonctionnait?”, A-t-elle répondu avant d’admettre, “Richard, je pense qu’il est temps pour nous d’avoir une conversation beaucoup plus importante.”

Alors, qu’avez-vous pensé de «Une pilule dure à avaler»? Avez-vous été soulagé qu’Amelia n’ait pas gardé Link dans le noir? Êtes-vous enraciné pour MerLuca ou CorMer? Appuyez sur les commentaires.