Récapitulation de “Grey’s Anatomy”: Saison 16, épisode 14 – Break-Up Times Two

Grey’s Anatomy’s Maggie avait toujours raison: camper est une mauvaise idée. Dans l’épisode de jeudi, Jackson et Jo ont eu l’occasion de travailler sur quelques patients qui ont été mutilés par un ours et secourus lorsque les pompiers de la Station 19 ont passé la nuit dans les bois. Et, dans des situations périlleuses qui ont attiré au moins un peu moins de sang, DeLuca a été mise (chemin!) Lorsque Meredith a repris le cas embarrassant de Suzanne, et comme vous en étiez prévenu, Levi a appris que Nico ne voulait pas que ses parents rencontrent son petit ami . Sans surprise, à la fin de l’heure, deux couples s’étaient séparés – mais pas nécessairement les deux auxquels vous vous attendiez. Qui a appelé ça et pourquoi? Continuer à lire…

“JE PENSE QUE LA NATURE SERAIT CONFORME” | Alors que «Un diagnostic» commençait, les campeurs malheureux Rachel et son pauvre mari sans nez Scott ont été amenés à Grey Sloan lorsque Maya est arrivée avec son schnoz et a attiré l’attention de Carina (ce qui a entraîné leur flirt à la fin de S19). Alors que la nouvelle du cas de grizzli se répandait dans tout l’hôpital, Jo se demanda à haute voix à Link si elle et Alex vivaient une situation d’ours surprise. (Manière de parler de toi, Jo!) Elle a également réussi à faire se demander à Link si la tumeur au cerveau d’Amelia était de retour. À proximité, Scott a appris que son nez avait été – attendez, whaaaat? – implanté dans son bras pour garder le sang qui le traverse jusqu’à ce que Jackson puisse le rattacher à sa, euh, place habituelle. Comme si ce n’était pas assez fou, à quelques pièces de là, Rachel était réunie avec son… amant inquiet Brian?!? (Ouais, Grey a eu le fou jusqu’à 11 jeudi!) Il s’est avéré qu’elle avait l’intention de dire à Scott qu’elle était amoureuse de Brian lors de leur voyage de camping. Mais alors son mari était parti et avait sauté devant un ours pour elle.

Hors de cette révélation, Jo s’est efforcé d’aider à garder Scott dans le noir. Ni lui ni Rachel n’avaient besoin de plus de stress pour le moment – sans doute surtout lui, car il était sur le point de se faire remplacer le nez sur le visage. Pendant que Jo opérait Rachel avec Owen, elle a demandé ce qu’il ferait si le bébé d’Amelia se révélait être le sien. Elle ne racontait pas d’histoires, remarquez-vous, elle ne faisait que parcourir les pires scénarios en ce qui concerne Alex. Avait-il renoué avec une vieille petite amie? elle craignait. (Izzie, c’est toi?) Pendant que Rachel récupérait, Brian se défendit contre Jo. Ce n’était pas une personne terrible, juste une personne terriblement amoureuse. Il ne jugeait donc plus les «détracteurs». En même temps, Scott prenait un virage majeur pour le pire.

«LA SOUFFRANCE EST MIEUX QUE LA MORT» | Ailleurs à Grey Sloan, Suzanne, comme prévu, a continué à devenir de plus en plus malade maintenant qu’elle avait cessé tous ses médicaments. «Nous ne supprimons plus ses symptômes», a rappelé le Dr Riley à DeLuca. «Nous les étudions» – peu importe la douleur du patient. Plus tard, Mer a noté à quel point DeLuca était fou depuis qu’il avait sauté le sommeil dans l’espoir d’arriver à un diagnostic. Il est «une machine», a assuré Riley à Gray; elle n’a pas à s’inquiéter. “C’est un résident”, rétorqua Gray. Néanmoins, Riley ne souhaitait pas travailler par équipes. Au moment où elle a mis quelqu’un d’autre au courant, Suzanne était déjà morte. Bientôt, on aurait dit qu’elle pourrait être morte, de toute façon. Alors que DeLuca devenait de plus en plus éreintée – d’une manière qui rappelait à sa sœur le développement de la manie de leur père – Suzanne a commencé à saigner de la bouche. Pendant que ce développement était en cours de résolution, hors de sa conversation avec Carina, Mer a approché une Bailey très périménopausée avec ses nouvelles inquiétudes à propos de DeLuca.

En même temps, Riley a demandé si Andrew s’il sortait toujours avec son patron. Qu’il était logique pour Riley; cela expliquait le soin que Gray lui avait montré. La prochaine chose que nous savions, Bailey informait DeLuca que Mer prenait en charge son cas, lui disant qu’il devrait être reconnaissant et lui ordonnant de rentrer chez lui et de se reposer. Inutile de dire que cela ne s’est pas bien passé. De plus, Riley partait – elle n’allait pas rester et consulter Gray sur ce qui avait été son propre cas. Heureusement, juste à temps, Riley et DeLuca ont obtenu des résultats de test qui leur ont donné [insert episode title here] pour Suzanne: Ses globules blancs mangeaient ses autres globules! Mais ils devraient agir rapidement pour la sauver avant que ses organes ne se ferment.

“VOUS AVEZ GRANDI DANS UN PACK LOUP” | Cachée à la maison pour la journée, Amelia a reçu un message de Link lui demandant si elle allait bien et du thé et de la sympathie de Maggie, qui avait besoin de rappeler que lorsqu’elle était faible, sa sœur lui avait donné l’espace qu’elle voulait. Mais Maggie avait grandi comme enfant unique; Amelia, dans le cadre d’une meute de loups. Et un loup ne fait qu’isoler, Pierce le savait, quand il se recroquevillait pour mourir. Elle prenait donc une journée de congé pour la passer avec Amelia. Avec le temps, la future maman a confié à Maggie que son bébé pourrait être Owen, et elle était terrifiée, car elle et Link n’étaient pas seulement bons, ils étaient presque “douloureusement bons”. Maintenant, il n’était pas sûr s’il voulait être avec Amelia si le bébé n’était pas le sien (ce qui la faisait se demander si elle voulait vraiment être avec lui). “La biologie n’a pas d’importance”, a expliqué Amelia. “L’amour compte.” Après tout, elle aimait Maggie comme une sœur malgré le fait qu’ils ne partageaient pas l’ADN. Maggie a suggéré que la peur de Link avait peut-être plus à voir avec les inquiétudes à propos de quelque chose qui se rallumait entre Amelia et Owen qu’avec un manque d’amour pour Amelia. Doucement, Maggie a également rassuré Amelia que, quoi qu’il arrive, elle ne serait pas seule.

“J’AI TELLEMENT peur pour eux, je tremble” | Dans d’autres rebondissements, Levi a été surpris lorsque Nico a supplié d’aller chercher un appartement potentiel pour son petit ami parce que ses parents étaient en ville – et il ne voulait pas non plus que Schmitt rencontre ses parents. Au moins, Levi a été distrait pendant un certain temps en traitant Joey avec Cormac. Ailleurs, Bailey s’est occupé de Richard plus qu’il ne s’en souciait à la suite de la rupture de son mariage. Il avait également ce qui ne semblait pas intéresser les résidents boiteux qu’il était chargé d’enseigner. Lorsque Hayes a discuté de Joey avec Bailey, elle est devenue si passionnée qu’elle ressemblait à un futur parent adoptif. Remarquez, tout ce que Cormac avait voulu faire était de trouver un moyen de laisser Joey parler à ses frères et sœurs. Plus tard, Richard s’est plaint à Bailey que ce groupe terne de résidents n’avait pas été du matériel de Gray Sloan, donc on avait l’impression que Catherine avait gagné. (Pensait-il à la retraite ou était-il simplement déprimé?)

“VOUS ÊTES TOUT QUE JE NE SAVAIS PAS AVOIR BESOIN” | Alors que l’heure touchait à sa fin, Jo signala à Rachel que Scott était mort. En réponse, elle recula de Brian et lui demanda en larmes de partir. Immédiatement, Jo a pleuré Alex, laissant un message dans lequel elle l’a supplié de lui dire ce qui se passait, parce que “je sauterais devant un ours pour toi.” Cormac a amené les frères et sœurs de Joey pour le voir, grâce à Bailey, et ils ont eu des retrouvailles terriblement douces. Un DeLuca frénétique a injecté à Suzanne des stéroïdes sans autant de discussion avec Gray. Lorsque Mer a touché le toit, Riley est venu à la défense d’Andrew. Une pause commerciale plus tard, Suzanne faisait un million de fois mieux. Elle allait bien, a rapporté Mer. DeLuca était tellement énervé, cependant, il ne voulait même pas laisser Suzanne et sa sœur le remercier. Mer avait repris l’affaire, a-t-il soutenu, alors elle pourrait tout aussi bien s’en attribuer le mérite. Alors qu’elle le défiait sur son comportement, il a complètement déraillé. “Je n’ai pas besoin de ça, et je n’ai pas besoin de toi”, a-t-il dit. “Avaient fini.” (Coïncidence qu’il l’a fait devant Cormac?)

Levi a dit à Nico qu’il voulait vraiment, vraiment rencontrer sa famille. “Ils sont critiques”, a déclaré Nico – à son sujet. À tel point qu’il ne leur avait jamais dit qu’il était gay. Naturellement, Levi a été choqué. Nico l’avait traité de «bébé gay», mais il n’était même pas sorti avec ses parents?!? Aaand Link est allé chez Mer et a appris qu’Amelia n’allait pas récupérer les résultats du test de paternité – jamais. Elle voulait élever son bébé avec quelqu’un qui l’aimait – et elle – quoi qu’il arrive. En d’autres termes, ses sœurs. “Rentre chez toi, Link”, lui dit Amelia. “C’est fini.” À ce moment, Jackson est venu frapper pour s’excuser d’avoir laissé Maggie seule dans les bois la saison dernière. “De plus, vous aviez raison”, a-t-il ajouté. “Il y avait des ours.” Enfin, Mer a envoyé un texto à Alex, lui demandant où il était, car elle avait besoin de lui. Nous avons vu des bulles indiquant qu’il répondait, mais hélas, aucune réponse n’est venue.

Alors, qu’avez-vous pensé de «Un diagnostic»? La rupture de MerLuca? La décision d’Amelia de vider Link? Et qu’est-ce qui, selon vous, éloigne Alex? C’est une autre femme? Appuyez sur les commentaires.