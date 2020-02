Récapitulation de “Grey’s Anatomy”: Saison 16, épisode 15 – “Snowblind”

C’est froid, Grey’s Anatomy. Littéralement froid. “Snowblind” de jeudi n’a pas seulement frappé Seattle avec un blizzard tout droit sorti de The Day After Tomorrow, il a menacé de transformer DeLuca en un Olaf avec de meilleurs cheveux. Poursuivez votre lecture – si vous pensez que vous pouvez supporter la chair de poule – et découvrez à quel point Andrew est vraiment arrivé à être glacé.

«NOUS LAISSONS HABITUELLEMENT LES PARENTS FAIRE LE SCREAMING SUR CET ÉTAGE» | Lorsque «Snowblind» a commencé, la tempête qui a fait rage dans la station 19 était toujours aussi forte. Levi courait Grey Sloan à la recherche d’un patient de Jo nommé Mme Anderson (qu’il avait égaré!), Jackson a été déconcerté par son premier tiff avec Vic lors d’un appel téléphonique, et Meredith a envoyé un texto à Alex pour lui dire qu’elle ne savait pas qu’il n’était pas vraiment dans l’Iowa. Alors où était-il? À Peds, à peine Cormac avait-il dit aux parents de son patient de 6 ans que hourra, Seattle Pres avait un nouveau foie pour le jeune qu’il avait découvert qu’il ne pouvait pas obtenir ce foie car la plupart des routes de Seattle étaient fermées. Immédiatement, DeLuca s’est portée volontaire pour récupérer l’organe – à pied. Bien que Meredith s’inquiétait à haute voix qu’il faisait huit degrés à l’extérieur avec un refroidissement éolien de moins 15, il lui a assuré qu’il était habitué aux températures froides – il avait été une skieuse de fond. Quand elle a en outre suggéré qu’il ne pensait peut-être pas correctement, il a souligné que Cormac venait de crier au téléphone dans Peds. Hayes ressemblait-elle aussi à l’aînée DeLuca maintenant?

Pendant que Cormac et Meredith opéraient la petite fille, dont l’état était à la recherche, ahem, meurt du foie, Gray l’informa des circonstances entourant son licenciement et le trouva favorable. Ils ont également discuté un peu de Cristina et Alex (son co-chef du MIA), et au milieu de la chirurgie, ils ont appris que DeLuca était parvenue à Seattle Pres et venait de partir pour Gray Sloan avec le McGuffin. Le temps passant, Mer et Cormac ont parlé de perdre leur conjoint; après avoir été veuf, il avait couru en Suisse; elle courrait à San Francisco. Putain de merde, à ce moment-là, DeLuca est venu du froid avec le foie – l’idiot n’avait pas porté de gants pour sa performance en solo de The Iceman Cometh! Et à en juger par ses chiffres, il pourrait perdre quelques doigts – pas une bonne chose pour un chirurgien! Bien qu’Andrew ait insisté sur le fait que ce n’était pas grave, Jackson a averti que s’il ne suivait pas ses ordres dès le début, il pourrait perdre une ou les deux mains.

“DOIS-JE AVOIR SON EMPLOI, PERDRE DES PERSONNES?” | Entrant dans le salon des médecins, Teddy et Maggie ont essayé de se taire pour Link, qui après s’être réveillé sur le canapé a rapporté qu’Amelia ne venait pas au travail, encore moins en retournant ses appels ou ses SMS. (Fondamentalement, un remix de DeLuca après avoir été largué par Sam.) Rapidement, Maggie a fait taire Link, de peur qu’il ne laisse entendre que le fiancé de Teddy pourrait être le babydaddy d’Amelia. Alors bien sûr, à ce moment-là, Tom est venu, qui a involontairement dit juste assez sur la permission d’Amelia pour rendre Teddy suspect. Plus tard, Teddy et Maggie se sont associés à Owen pour soigner une femme enceinte dont la femme l’avait accidentellement frappée avec sa voiture. Pendant ce temps, l’intérêt de Bailey pour Joey était toujours aussi élevé, elle était bouleversée d’apprendre que Link avait renvoyé le jeune homme et encore plus bouleversée d’apprendre qu’il avait refusé une chance de parler à un travailleur social de ses options. Il avait 18 ans, a-t-il souligné. Par conséquent, il n’était pas obligé.

Plutôt que de laisser Joey prendre un travail au bureau de burger local, Bailey a insisté pour qu’il vienne avec elle – ils lui trouveraient quelque chose chez Gray Sloan. Au cours de sa version d’un salon de l’emploi, Joey a observé le traumatisme qui s’est produit alors qu’Owen a pris la décision d’effectuer une césarienne dans l’espoir de sauver la future maman et son bébé. Elle allait aussi avoir besoin d’une chirurgie cardiaque! (Sheesh!) Miraculeusement, la mère et l’enfant ont tous les deux réussi. En voyant cela, Joey a été profondément impressionné. Après l’opération, Teddy a admis à Tom qu’elle craignait que Owen ne soit le babydaddy d’Amelia. Doucement, Koracick a rassuré la femme qu’il aime que Hunt l’aimait et seulement elle; elle n’avait pas à se soucier d’Amelia. Il a ensuite admis qu’il savait que les gens ne l’aimaient pas, et il détestait secrètement. Elle n’a pas – “Je t’aime beaucoup …”, a-t-elle dit. (Oh, vous pouviez simplement sentir son cœur se briser à nouveau. Ou peut-être que c’était juste le mien.)

“MONTRONS À VOS COLLÈGUES DE QUOI VOUS ÊTES FAIT” | Dans le laboratoire des résidents, Richard a finalement trouvé un médecin en formation auquel il pouvait s’intéresser: Tess Desmond, qui détestait la façon dont ses pairs traitaient leur travail comme s’ils s’effondraient, travaillant dans le commerce de détail. Elle l’a même impressionné par son traitement compatissant envers une patiente qui s’inquiétait pour ses animaux de compagnie – au point qu’il est passé par-dessus un casque vexé pour lui laisser faire un tour de main. Tess était sur le point de faire une incision lorsque Levi l’a repérée et a couru dedans – elle n’était pas du tout résidente, elle était sa patiente disparue, Mme Anderson. Par la suite, Jo et Richard ont rassuré Tess que son type de cancer était très traitable. Mais c’était son quatrième type de cancer – les gens se désintéressaient, a-t-elle déclaré. La vie de tout le monde a continué, mais la sienne s’est effondrée. Le médecin en herbe avait donc saisi l’opportunité de vivre son rêve pendant la tempête. Plus tard, Richard a encouragé Tess à ne pas abandonner son rêve de terminer ses études de médecine. Si elle pouvait survivre à quatre cancers, elle pourrait certainement le faire. Il a également admis qu’il avait des problèmes avec ses mains – cela pourrait signifier la fin de sa carrière médicale. Il semblait penser que c’était le cas, c’était certain. Il a donné à Tess son stéthoscope et a dit: “Je n’en ai plus besoin.”

“QUI AURAIT ÉTÉ LA CHOSE LA PLUS FRAICHE QUE J’AI JAMAIS VU” | Dans d’autres développements, les choses sont restées tendues entre Levi et Nico – du moins du côté de Levi. Nico, en revanche, avait hâte de mettre de côté le fait qu’il n’était pas en contact avec ses parents. Alors que l’heure touchait à sa fin, Jackson a déclaré à DeLuca que les 12 heures suivantes étaient critiques; ils décideraient s’il a perdu une main, des chiffres… ou rien. Malgré sa situation désastreuse, il a crié sur Carina et Meredith lorsqu’ils ont exprimé leur inquiétude concernant son état mental. Il n’a pas suggéré que Gray avait la maladie d’Alzheimer à chaque fois qu’elle oubliait quelque chose, a-t-il souligné. Bailey a finalement suggéré que Joey rentre avec elle pendant qu’il terminait ses études secondaires. Elle avait une chambre supplémentaire, de la nourriture supplémentaire, un amour supplémentaire et «un mari qui comprendra… finalement». Heureusement, il a accepté. Après avoir entendu la femme de la nouvelle maman dire qu’elle avait vu le bébé et «elle est tellement toi», a demandé Teddy à Maggie, «Suis-je fou? Suis-je en train de voir des choses qui n’existent pas »dans cette situation d’Amelia. “Vous n’êtes pas fou”, a répondu Maggie. (A-t-elle déjà réussi à garder un secret?!?)

Jackson et Maggie s’embrassèrent et se réconcilièrent après leur crachat, mais Levi était impatient d’en avoir un avec Nico. Il n’avait pas l’impression que leur relation était réelle, étant donné la façon dont son petit ami essayait de le faire taire avec le sexe. En réponse, Nico a dit qu’il en avait marre que Levi essaie de le changer. S’il n’était pas assez comme ça, alors… OK, OK, a dit Schmitt. Vous en avez assez. Alors, attendez… whaaaaat? Teddy est apparu chez Tom et il l’a embrassé. Oh, Teddy, pas cool! Lorsque Ben est rentré chez lui, il a été surpris de voir Joey jouer à des jeux vidéo avec Tuck. Et Jo a ouvert sa porte en espérant voir Alex. C’était juste Link, apportant des beignets et du désespoir. «Il m’a quitté», s’est exclamé Jo. «Je pense qu’il s’est réveillé un jour et a ressenti le besoin d’échapper à sa vie et à moi… J’ai appelé sa maman. Il n’était pas là. Il n’y était jamais allé. Il m’a quitté… et je ne peux pas… respirer. » Merde, ça a été une saison difficile pour Jo. Et Cormac a demandé à Mer ce que DeLuca était pour lui. «C’est l’un de mes premiers», a-t-elle admis – la première personne à qui elle avait dit «Je t’aime» après Derek. “J’ai été seul”, a-t-il avoué. Il n’avait jamais rencontré quelqu’un comme elle, qui était aussi veuve si jeune. “Elle a parlé d’avoir une sœur tordue”, a-t-il ajouté à propos de Cristina. “Je suppose que c’est toi.”

Alors, que pensez-vous de «Snowblind»? Une fois que vous avez cessé de trembler, appuyez sur les commentaires avec vos critiques / observations / critiques.