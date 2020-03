Récapitulation de “Grey’s Anatomy”: Saison 16, épisode 16 – “Laisser une lumière allumée”

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour l’épisode Alex-Centric de jeudi L’anatomie de Grey. Si vous préférez regarder en premier, lisez plus tard, frottez (et récupérez les mouchoirs).

Dès le début, le jeu a été empilé contre l’épisode pivot de jeudi de Grey’s Anatomy. Comment, nous nous sommes-nous demandé, la série pourrait-elle créer un envoi satisfaisant pour Alex Karev, le membre de la distribution originale, alors qu’il n’avait pas d’acteur à bord pour le jouer? Cela pourrait-il même se faire sans scènes dans lesquelles nous avons vu le médecin bien-aimé dire au revoir à son épouse, Jo, et à sa personne, Meredith? Eh bien, nous avons maintenant notre réponse – le drame ABC pourrait essayer avec des voix off. Les voix off à gogo, en fait. Mais avant de noter la note envoyée par Alex dans le sondage ci-dessous, passons en revue les révélations – et la version de notre compte à rebours Best of Karev – de «Leave a Light On».

«ELLE AVAIT NOS ENFANTS» | Alors que l’heure commençait, nous avons remonté la saison 1 de Grey’s – et ce n’était que le premier d’un million de moments OMG TBT dans l’épisode. Dans le présent, Richard a jeté une lettre d’Alex à la poubelle lors d’une réunion des AA. Link a livré un paquet de courrier à Jo – y compris une missive de son mari disparu. Miranda a reçu une lettre, tout comme Mer – de «Evil Spawn». En voix off, nous avons entendu de Karev qu’il ne reviendrait pas et était en fait déjà parti. «Ce n’est pas comme ça que je voulais faire», a-t-il écrit à sa personne. “Mais tu me connais – toute chance de prendre la sortie facile.” Il ne pouvait pas revenir à Seattle, a-t-il poursuivi, car s’il le faisait, Gray lui crierait dessus et revisserait sa tête en ligne droite. Et “la seule chose parfaite n’est pas [there] – Plus maintenant.” Son départ ne concernait pas le travail, Mer ou Jo… Il était avec Izzie maintenant! Quoi?!? (Sa femme pourrait soutenir que cela avait quelque chose à voir avec elle.)

Alex a poursuivi en disant qu’il ne pouvait pas rentrer à la maison parce qu’il n’était plus à la maison. Il avait tendu la main à Izzie lorsqu’il avait rassemblé des lettres pour aider Mer à conserver son permis médical. Vraiment, cependant, il cherchait une excuse pour contacter sa vieille flamme “pour voir où elle a atterri”. (Cue les flashbacks Alex / Izzie.) Quand elle avait décroché le téléphone, il avait entendu des enfants en arrière-plan – ses enfants, a-t-elle finalement admis. Eli et Alexis. “J’aurais dû le dire à Jo ou te le dire”, a-t-il dit. Mais au lieu de cela, il était allé au Kansas et avait rencontré les enfants de 5 ans, qui l’avaient aimé tout de suite et lui avaient demandé s’ils pouvaient l’appeler papa. “Maintenant, je vis dans une ferme effrayante à Nowhere, Kansas.” Izzie se débrouillait très bien, a-t-il déclaré, et il ne pouvait même pas être fou qu’elle ait eu leurs enfants sans le lui dire. Il les aimait et aimait pouvoir les laisser se réveiller avec deux parents alors qu’il se réveillait si rarement avec un seul. “Vous avez toujours dit que Cristina était votre personne, alors j’étais votre personne”, a-t-il dit à Mer. “Mais vous n’avez jamais eu besoin que de vous.” Elle était la bienvenue pour le ramener à Seattle; cependant, il préfère qu’elle visite simplement et laisse les moppets l’appeler tante Mer. Jusque-là, «essayez de ne pas trop me haïr».

«JE T’AIME, JO» | Alors que Jo lisait sa lettre, Alex a admis en voix off qu’elle méritait plus que des mots sur le papier. “Cette lâcheté, cette lettre … c’est officiellement la pire chose que j’aie jamais faite.” Après avoir insisté sur le fait qu’il aimait Jo, il a reconnu qu’il n’était probablement pas juste qu’il dise cela, car il aimait aussi Izzie. Et quand il s’était reconnecté avec elle, “c’était comme si le temps ne s’était pas écoulé.” Et il aurait pu se détourner de ça, s’il avait juste été un cas où il lui manquait. Elle avait eu ses enfants. «Je dois donner à ces enfants la famille que vous et moi n’avons jamais eue», a-t-il dit à Jo. (Coupure sur un plan des enfants qui montent dans le lit avec un double corps Chambers.) “Quand je vous ai dit que je vous aimais, je le pensais, mais Izzie a nos enfants.” Et étant donné la chance d’être leur père, il a dû le saisir. “Je souhaite que tout ce que je voulais ne soit pas obligé de vous blesser dans le processus. Peut-être que «je t’aime» n’est pas la bonne chose à dire »- peut-être que« merci »avait raison, a suggéré Alex. Quoi qu’il en soit, il avait déjà vu un avocat et avait laissé à Jo tout le kit et le cabriolet, y compris ses parts de Grey Sloan. «Tu mérites tout ce qui est bon dans cette vie, Jo. J’espère que vous trouverez tellement mieux que moi. Je suis désolé. Je ne sais pas comment y mettre fin. Je ne veux pas », a-t-il conclu. “Au revoir.”

“J’ÉCRIS JUSTE POUR DIRE ADIEU … ET MERCI” | Dans sa lettre à Bailey, Alex a reconnu qu’ils ne s’aimaient pas beaucoup au début. Il pensait qu’elle avait décidé qu’il était une poubelle, comme tous ses autres professeurs avant elle. Mais contrairement à eux, elle le laisserait grandir. Donc, «ça aurait été plutôt bien si je restais là et que je te remboursais tout», a-t-il dit. Ils savaient tous les deux, cependant, que ce n’était pas possible. «Il m’a fallu beaucoup de temps pour le dire, mais je suis un bon chirurgien pédiatrique. Vous m’avez donné des coups de pied dans le cul et demandé plus de moi que quiconque »- et embauché des gens qui faisaient de même (salut, Arizona!). Il était même devenu la personne en qui Bailey avait confiance pour diriger l’hôpital. Maintenant, il avait une chance d’être chef à l’hôpital Shawnee (bien qu’il n’allait pas lui demander de le recommander à ce moment-là). Il savait que le fait qu’il avait maintenant deux enfants avec Izzie faisait probablement exploser la tête de Bailey, et comme ils voulaient des pizzas sushi, ce qui n’est pas une chose, il allait couper sa lettre, lui disant simplement au revoir et merci … et “Je t’aime, Dr Bailey.”

«VOIR UN, FAIRE UN, ENSEIGNER UN» | Lors de sa réunion avec les AA, Richard a commencé par parler de son amour d’être médecin – et de son amour pour ses étudiants. Ce jour-là, a-t-il poursuivi, il avait reçu une lettre d’un ancien, et non celle sur laquelle il aurait mis de l’argent pour réussir. Au lieu de continuer à travailler avec les meilleurs des meilleurs, cet étudiant – Alex – avait choisi de tout abandonner pour la femme qu’il dit aimer et leurs enfants. Richard voulait lui crier dessus – il était là où était Alex, amoureux de deux personnes en même temps. “Mais j’ai raté ma propre chance de voir mon propre enfant devenir un adulte … alors je suppose que je voulais juste lui dire au revoir.” Au lieu de cela, Richard s’est retrouvé avec une note et des excuses. «J’ai vu des gens partir… j’ai fait le départ… Dernièrement, il semble que toutes les personnes que j’aime disparaissent, et je n’arrive pas à trouver un moyen de l’arrêter» – pas plus qu’il n’a pu arrêter sa main tremblement. (Argh. Combien de fois cet épisode va-t-il me faire pleurer? Il est difficile de récapituler les yeux brumeux!)

«JE SUIS EN BAS… POUR TOUT» | Alors que l’épisode approchait de sa fin, nous sommes revenus à une scène dans laquelle Jo a encouragé Alex à vérifier Izzie s’il était curieux de savoir comment elle allait. Au lieu de le faire, il a dit à Jo à quoi il imaginait la merveilleuse vie d’Izzie. «Quand je la représente, elle sourit toujours», a-t-il déclaré. “Elle est aussi heureuse que moi avec toi.” À partir de là, nous avons flashé encore plus loin pour revisiter la romance d’Alex et Izzie de telle manière que le spectacle était un argument assez convaincant pour qu’ils soient ensemble. De là, nous sommes rentrés chez Bailey et Ben dans le présent. Elle a rapporté à son mari qu’Alex avait quitté sa femme, son travail, tout et élevait une famille avec Izzie. Il serait également bientôt le chef de Shawnee si l’hôpital suivait ses conseils. (Oh, elle allait le recommander.) Qu’est-ce que cela a à voir avec Joey? Demanda Ben. Alex a survécu à sa terrible éducation par la chance, par hasard, répondit Bailey. “L’avenir de Joey ne devrait pas être une question de hasard.” D’accord, dit Ben. Il aurait voulu parler de l’accueil du garçon, mais sa réponse était néanmoins OK. Joey devrait avoir une famille. «Mais cette famille devrait d’abord apprendre à parler ensemble.» Sur ce, Bailey s’est excusé. “Félicitations, Miranda”, sourit Ben. “C’est un garçon.” À Gray Sloan, Jo a dit à Link qu’il pouvait arrêter de planer. Il ne planait pas, il décidait simplement de la prendre à boire toute la journée. Avant qu’il ne le puisse, elle a obtenu une page pour aller travailler. “Tu es mon héros”, a-t-il dit. “La mienne aussi,” répondit-elle. À Mer’s, Zola a dit à sa mère qu’elle devait montrer à Alex son projet scientifique quand elle aurait fini. Le pourraient-ils? Euh… non, Gray a commencé à expliquer.

Alors, que pensez-vous de la façon dont Grey’s a géré le départ de Chambers et la sortie d’Alex? Pesez dans le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos critiques.