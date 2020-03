Récapitulation de “Grey’s Anatomy”: Saison 16, épisode 17 – “La vie sur Mars?”

HISTOIRES CONNEXES

Les promos de Grey’s Anatomy de jeudi ont promis que vous obtiendriez «les résultats de paternité que vous attendiez». Mais la série a une telle habitude de nous tromper que je – et peut-être vous aussi – suis entré dans l’épisode en me demandant si on nous dirait vraiment si Owen ou Link est le père du bébé d’Amelia. Et… avons-nous découvert lequel des gars finirait par distribuer des cigares? Amelia a-t-elle au moins appris dont le nom devrait figurer dans la section «papa» de l’acte de naissance? Continuer à lire…

«OBTENEZ UN DORM, DES VISAGE-MANGEURS» | Comme “La vie sur Mars?” commença Link et Jo en grognant à la vue d’un couple amoureux (et en train de sortir) à la gare. À Gray Sloan, Amelia a appris de Mer qu’Alex était parti et parti pour de bon. Mais Gray ne voulait pas vraiment en parler. À proximité, Owen et Teddy ont discuté des plans de mariage, la future mariée un peu moins avec enthousiasme que son marié. Plan: les portes de l’ascenseur s’ouvrent, révélant, bien sûr, Koracick, l’ex qu’elle a embrassée si récemment dans la panique. Oh s—, elle était allée jusqu’à coucher avec Tom. Son oreiller sentait toujours ses cheveux, lui dit-il. Pourtant, cela ne voulait rien dire, a-t-elle insisté. Elle venait de paniquer à l’idée qu’Amelia ait le bébé d’Owen. Hors de leur échange, Teddy a laissé échapper à Maggie qu’elle avait couché avec son ex. De toutes les personnes à ne pas révéler de secret, Teddy! Au chariot de café, Vic s’est excusé auprès de Jackson d’avoir emménagé chez lui sans le lui demander. Elle a aussi rapidement dit qu’elle avait trouvé un nouvel endroit – elle emménageait avec le nouveau papa Dean. “C’est certainement une nouvelle”, a déclaré Jackson, ayant clairement remarqué l’immensité des biceps de Dean. De retour à l’intérieur, Richard recula à l’arrivée de son mobilier de bureau de Pac-North; il ne l’avait pas commandé et ne le voulait pas. Dans la fosse, Mer et Levi ont traité une diabétique nommée Noelle, qui était tombée d’une échelle en peignant une maison. Des fumées, devina-t-elle.

Peu de temps, Koracick a pris une réunion avec le riche inventeur Griffin Ford (Jonathan Cake), qui était responsable de la fusée qui a explosé la semaine dernière sur la station 19. Il craignait d’avoir une tumeur au cerveau, un cancer, quelque chose, qui lui avait fait mal calculer désastreusement. Dans la baie de l’ambulance, Link et Jo ont été surpris qu’en roulant un gars nommé Brad, qui avait sauté sur la voie ferrée. Il n’avait pas sauté, a dit sa petite amie, il était tombé quand ils se disaient au revoir. Merde, s’exclama Jo (enfin, peut-être pas «Merde», mais tout près) – les deux étaient les mangeurs de visage qu’elle et Link avaient grommelés. Dans un traumatisme, Amelia a rejoint Link, Jo et Blake pour essayer de sauver les membres de Brad. Amelia a tenu à fermer les stores pour que la petite amie de Brad ne voie pas la procédure macabre. Heureusement, le fait qu’il soit tombé sur sa guitare lui avait probablement sauvé la vie, ont déclaré les docs à la petite amie de Brad après sa sortie des bois. Surtout, Link et Jo étaient stupéfaits que le couple n’ait pas entendu le train arriver. “Même pas le bruit de la porte?”

“SI DES MILLIARDS ESSAYENT ET S’ENTRAÎNENT À VOTRE MANIÈRE, POUSSEZ-LES À CÔTÉ” | Alors que Noelle s’inquiétait de sa note en baisse sur Yelp, Mer et Levi ont réalisé que la patiente ne prenait pas son insuline régulièrement. Ses parents étant désormais en aide à la vie, Noelle a été contrainte de rationner ses médicaments pour joindre les deux bouts. Lorsque Gray a été paginé par Koracick, elle a été naturellement contente de découvrir que Griffin avait reçu un étage entier de Grey Sloan – de vrais patients devaient être là, a-t-elle soutenu, pas un Richie Rich indulgent. Pendant qu’elle l’examinait, il l’a félicitée pour son infâme article de «liste» et elle l’a mis au défi sur les résultats de sa demande de faveur à Catherine. Dès que possible, Gray l’a mis en gage sur Jackson. “Ta maman, ton bordel”, dit-elle. Mer était sur le point d’envoyer Noelle en chirurgie lorsque le patient a commencé à s’écraser. Elle se dirigeait donc toujours vers les urgences, juste plus vite maintenant, et de façon plus urgente.

Plus tard, Vic a été surpris de constater que Jackson était bouleversée d’avoir emménagé avec Dean. Que devait-elle faire? Jackson était cochée quand elle a emménagé avec lui, cochée quand elle a déménagé, et il était jaloux de quelqu’un qui n’avait frappé Maggie qu’une fois parce qu’il ne savait pas qu’elle avait un petit ami . Vic avait des amis – un grand whoop. Elle ne supportait pas les conneries de Jackson. De retour dans l’étage de Griffin, le un pour cent n’accepterait pas un diagnostic de “rien ne va pas avec toi”. Si rien ne clochait avec lui, il pourrait aller en prison pour avoir écrasé cette fusée. Cependant, si Koracick pouvait trouver quelque chose qui clochait avec lui, quelque chose pour, disons, le sortir du crochet, le doc pourrait (indice, indice) faire des merveilles (indice, indice) avec la fortune du zillionnaire. Bien que Mer était de mauvaise humeur compréhensible après le décès inutile de Noelle, Koracick a demandé à Gray ce qu’elle ferait si elle avait le genre d’argent de Griffin. (À venir la semaine prochaine: journée bénévole!) Il voulait également savoir comment elle avait décidé quand enfreindre les règles. Elle a écouté ses tripes, a-t-elle dit, et espérait que ce qu’elle faisait «améliorait un peu ce gâchis d’un monde».

«LE BÉBÉ D’AMÉLIA POURRAIT ÊTRE À VOUS» | Repérant Teddy se dépêchant loin de lui, Owen la confronta dans l’escalier, et elle l’informa qu’il pourrait être le babydaddy d’Amelia. S’il l’est, “qu’est-ce que cela signifie pour nous?” elle a demandé. Quand il a hésité à répondre, ne serait-ce qu’une nanoseconde, elle l’a pris… disons mal. “Wow,” souffla-t-elle avant de s’éloigner. Lorsque Teddy a disséminé Amelia à Maggie, Maggie lui a rappelé combien de temps elle avait attendu pour dire à Owen qu’elle était enceinte. Ne plaisante pas avec les sœurs de Pierce! Après avoir appris que la petite amie de Brad ne lui était pas aussi dévouée qu’on le pensait à l’origine, Link a convenu avec Jo que “tout amour finit par sucer”. Mais ce n’est pas le cas, a-t-elle soutenu. En raison de la façon dont Alex l’aimait, elle se sentait digne d’amour. “C’est à moi de garder.” De plus, elle a suggéré – fortement – que Link ne le fasse pas exploser avec Amelia. Elle lui avait donné le choix… un choix que Jo n’avait pas eu avec Alex.

“DITES-MOI QUE VOUS FAITES VOTRE EMPLOI NE FAIT PAS PARTIE DE FAIRE VOTRE EMPLOI” | Dans le conseil mandaté par Bailey, DeLuca… eh bien, il s’est principalement plaint à son thérapeute. Il n’aimait pas être obligé de faire fonctionner un psy de nouveau, et il n’avait pas d’incidents maniaques, a-t-il insisté. Ce que les gens percevaient comme de la manie n’était qu’une passion pour le travail. Cela dit, il avait eu quelques semaines stressantes. Mais c’était tout. Hors de la colère de Richard, Bailey a fait installer son bureau comme avant. Bien sûr, il n’avait pas voulu ces meubles Pac-North. “Vous êtes comme elle”, a déclaré Catherine, a crié Richard. Bailey a proposé de remettre son bureau comme il l’avait été, mais il ne le voulait pas. Il le déchirerait lui-même – et il a commencé à faire exactement cela. Plus tard, Bailey a été surpris d’apprendre que Webber avait remis l’ensemble de ses services à DeLuca pour la journée. Plus tard encore, Richard s’est excusé auprès de Bailey, et il a annoncé qu’il avait décidé de s’éloigner indéfiniment de la chirurgie. Il voulait se concentrer sur son stylo de cheminement et d’autres innovations. Si elle voulait vraiment l’aider, elle pourrait le soutenir dans sa prochaine aventure, a-t-il dit. “Je veux regarder vers l’avenir.” Elle a soutenu que Gray Sloan avait besoin de lui. “Et c’est comme ça que je veux m’éloigner, au sommet de mon jeu”, a-t-il répondu.

“JE NE SAIS PAS SI JE SAIS COMMENT FAIRE SANS LUI … OU SI JE VEUX” | Alors que l’épisode touchait à sa fin, Koracick a déclaré à Griffin qu’il avait un anévrisme mineur, qui pourrait se résoudre tout seul ou nécessiter une intervention chirurgicale. “Quand saurons-nous?” Demanda Griffin. “Quand nous voyons la taille du chèque,” répondit Tom. Rencontrant Vic après le travail, Jackson a expliqué qu’il n’était pas un adolescent et ne pouvait pas simplement faire des choses sur un coup de tête à ce stade de sa vie. Il voulait être ami pendant un certain temps, apprendre à se connaître… «Au revoir, Jackson», dit-elle. (Et elle pourrait bien être mon personnage préféré dans le vers de Grey ces jours-ci. Hughes pour la victoire!) Seule avec Bailey, Mer a déploré que par un jour comme ça avait été, Alex aurait été celui qui la faisait rire . Bailey, à son tour, a partagé que Richard s’éloignait de la chirurgie. Dans le bureau de Koracick, Teddy a tenté de lui présenter de meilleures excuses qu’elle n’avait initialement donné. Mais il ne voulait pas entendre quel grand gars il était. Et comme pour prouver qu’il n’était pas un grand gars, il l’a embrassée. Passionnément. Chez Joe, DeLuca a brutalement frappé Jo. Elle a répondu en lui jetant un verre au visage et en lui disant: «Obtenez de l’aide avant qu’il ne soit trop tard.» Chez Owen et Teddy, Hunt a assuré à sa fiancée qu’elle n’avait rien fait de mal. Ha – si seulement il savait. “Si vous avez besoin de me dire quoi que ce soit, ma réponse est” Je t’aime, et nous allons le découvrir. “C’est toujours ma réponse.” Enfin, Link a amené sa guitare chez Mer’s et s’est tenu dehors sous la pluie jusqu’à ce qu’Amelia le remarque et ouvre la porte. «Je voulais t’écrire une chanson», lui a-t-il dit. Ce n’était pas le cas, mais au moins ce qu’il avait à dire était de la musique à ses oreilles. “Je ne veux pas vivre sans toi”, a-t-il admis. «Tu me donnes envie d’écrire des chansons d’amour sous la pluie. Je ne donne pas une merde dont c’est le bébé. Je suis tombée amoureuse de toi, Amelia, et je suis tombée amoureuse de ce bébé. » Il voulait donc être avec eux quoi qu’il arrive? “Oui”, a-t-il dit. «J’avais vraiment besoin d’entendre ça», a-t-elle répondu. Parce qu’elle avait obtenu les résultats du test et que le bébé était le sien! Hourra!

Alors, que pensez-vous de “La vie sur Mars?” L’infidélité de Teddy? La paternité du bébé d’Amelia? Appuyez sur les commentaires.