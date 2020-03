Récapitulation de “Grey’s Anatomy”: Saison 16, épisode 18 – “Give a Little Bit”

“Vous obtenez une chirurgie … et vous obtenez une chirurgie … et vous obtenez une chirurgie!” Oui, Meredith de Grey’s Anatomy est allé à fond à Oprah lors de la journée bénévole à Grey Sloan. Et, même si parfois ses patients pouvaient ressembler à une émeute, l’épisode de jeudi s’est terminé avec une seule victime: une relation (qui, honnêtement, était sous assistance vitale depuis des semaines). Qui s’est retrouvé soudainement célibataire? Continuez à lire et découvrez.

“ELLE EST UNE TELLE LÉGENDE” | Alors que “Give a Little Bit” commençait, Mer a téléphoné à Jo, la réveillant à 5 heures du matin. Gray avait 25 patients alignés et seulement quatre chirurgiens à l’écoute – bon sang, elle avait besoin de Karev. Très bien, grommela Jo. Mais “ce n’est plus Karev.” À une heure plus raisonnable, Richard et Maggie se sont croisés à l’hôpital et ont partagé qu’ils avaient tous les deux entendu des avocats. L’oncle de Maggie avait réglé son procès, comme Webber l’avait prédit. Et Catherine avait déposé des papiers de séparation. (Dans un mouvement totalement Catherine, elle «laissait» Richard garder sa maison.) Quand Amelia est arrivée, elle a annoncé avec enthousiasme à Owen, Teddy et Jo que Link était son babydaddy. Mais Jo savait déjà de Link, et Owen et Teddy étaient super maladroits à propos de tout cela. Reléguée à la clinique, DeLuca a soigné une adolescente nommée Cindy qui serait venue avec sa tante Opal. Compte tenu de la réticence de Cindy à parler, Andrew a demandé à une infirmière de consulter Bailey: Cindy correspondait au profil de la traite des êtres humains! Ou… était-ce juste un cas de manie de DeLuca rendant son imagination hyperactive? Il ressemblait – ou devait paraître – à ce dernier.

Lorsque Bailey a vérifié la fille, elle a tiré une conclusion différente de celle de DeLuca et, craignant qu’il ne soit au bord d’un épisode, lui a ordonné de rentrer chez elle et de se reposer, puis de se présenter à son bureau le matin. commissaire-priseur, il a dit à Cindy et Opal que Gray allait effectuer la chirurgie de l’adolescent gratuitement. Ouais, ça allait bien se passer. Mer et son équipe – Owen, Cormac, Jo, Hannah et Helm – étaient déjà à la hauteur de leurs masques chirurgicaux chez les patients! De plus, la journée bénévole se désorganisait rapidement, une situation qui s’aggravait lorsque DeLuca avait Helm se déplacer dans les opérations et les salles d’opération. “Dites à DeLuca de ne pas suivre mon horaire”, a demandé Mer à Taryn, “et à mon étage!” Finalement, bien que Cindy ait dit en privé à DeLuca qu’elle voulait juste rentrer chez elle, il l’a éloignée de sa tante pour la préopératoire. Oh, DeLuca! Dans la fosse, Koracick, sentant à quel point les patients étaient grincheux et agités, a dit à Mer de le réparer, et il paierait les heures supplémentaires. En fait, Griffin avait fait un don assez important à l’hôpital pour organiser une journée bénévole deux fois par an. En environ une demi-seconde, Mer a déduit pourquoi l’inventeur avait été si généreusement généreux. “Wow,” dit-elle à Tom, “Je ne savais pas que tu étais si sale.” (D’accord, car seul Mer peut enfreindre les règles pour une bonne cause!)

“VOUS DÉTESTEZ LE BESOIN?” | Ailleurs dans la fosse, Teddy a soigné Kyle, le vétérinaire en difficulté de la station 19, qui a été menotté à son lit et accompagné d’une escorte policière. “Si vous travaillez avec moi, je vous promets que je vais vous aider”, lui a-t-elle dit. Après que Kyle soit allé un peu aux yeux morts, Altman a paginé Tom… mais a obtenu Amelia. “Est-ce que les gens le préfèrent vraiment”, a-t-elle demandé, “car cela me concerne à plusieurs niveaux.” En peu de temps, l’arrivée de la petite amie de Kyle, Ashley – son contact d’urgence – a allumé son court fusible, ce qui a en quelque sorte donné à ses médecins une meilleure idée de ce à quoi ils avaient affaire. Dans une scène ultérieure déchirante, il a expliqué qu’il avait repoussé Ashley parce qu’il avait tendance à exploser de cette façon tous les jours; elle ne le méritait pas. “Vous non plus”, répondit Amelia. Lorsqu’elle n’a pas traité Kyle, elle a appris que les Mariners avaient courtisé Link pour reprendre son ancien emploi à deux fois le salaire, mais comme il allait être père et ne voulait pas s’absenter autant, il les refusait . De plus, Link avait recommandé Nico pour le poste, qu’il a décrit à un Levi concerné comme “un travail que je prends à moins que je ne sois idiot.” Cela n’a fait que prouver le point de Helm à Schmitt: que son petit ami ne le considérait pas, encore moins le traitait comme un égal. Mais nous reviendrons à Schmico dans un instant. En attendant les résultats de l’IRM de Kyle, Teddy a informé Tom que le bébé d’Amelia était Link. Et… avec cette suspension en l’air, elle s’enfuit pour regarder les scans de Kyle. Oh, Teddy! (Il y avait beaucoup de «Oh, [insert name here]! ” cette semaine.)

Quand soudain, un code violet a été appelé, ce qui signifie que quelqu’un devenait violent avec le personnel de l’hôpital, les médecins se sont tous précipités dans une salle d’attente, où ils ont découvert que la cause de l’alarme était… une DeLuca hors de contrôle, qui avait une Cindy en pleurs le coin. Il a aboyé à la sécurité pour arrêter Opal et a supplié tout le monde de suivre le protocole. Ils savaient quoi faire quand quelqu’un était en danger, alors venez, joignez-vous les mains (c’était l’époque!) Et formez un cercle humain autour d’elle. Au lieu de cela, tout le monde a formé un cercle autour de DeLuca. Incrédule, il pleura qu’ils devaient sauver Cindy. (Giacomo Gianniotti était incroyablement brut dans cette scène, n’est-ce pas?) Enfin, Bailey a demandé à DeLuca de descendre de la chaise sur laquelle il avait sauté et de partir en toute sécurité. Mais après son pow-wow ultérieur avec le chef, il a fait irruption devant Meredith, annonçant qu’il allait démissionner. Quand Gray a essayé de l’arrêter, il a grommelé: «Je ne suis plus ton affaire. Je ne travaille pas pour toi et je ne t’aime pas. ” Dur, mec. En réponse, elle a dit: «Mais je t’aime. Vous êtes allé en prison pour moi. ” Il l’avait sauvée, maintenant elle voulait lui rendre la pareille. Elle l’a donc supplié d’accepter la suspension de Bailey plutôt que de marcher. Il a accepté – à une condition: Mer a dû convaincre Bailey d’appeler la hotline nationale contre la traite pour enquêter sur Cindy.

«JE PENSE QUE JE ME SUIS JUMPÉ» | En chirurgie avec Link, Levi a découvert qu’il avait refusé les Mariners pour qu’il ne soit pas tellement loin d’Amelia et de leur bébé. En d’autres termes, “vous avez sacrifié le travail pour la personne que vous aimez.” Ceci étant, comme une idée nouvelle pour Schmitt – que les gens considèrent leurs partenaires et leurs sentiments de temps en temps – il a essayé d’en discuter avec Nico, qui était aussi intéressé par l’idée de compromis que par le développement de poignées d’amour. “Je suis fatigué de vous dire que je veux plus”, a déclaré Levi. Whelp, “J’espère que vous trouverez quelqu’un qui vous le donnera”, a répondu Nico. Collez-y un scalpel, c’est fait. Pendant ce temps, Amelia a approché Mer pour opérer sur Kyle pendant la journée bénévole plutôt que de le laisser rebuter par la VA. Lorsque d’autres patients ont entendu que quelqu’un pouvait couper, ils étaient prêts à se mutiner. Alors Mer a annoncé: “Vous allez tous vous faire opérer.” Grâce à un riche bienfaiteur, la journée bénévole était prolongée… et il y en aurait désormais une chaque mois… ce qui était plus que je pense que Tom avait négocié et fait plus pour le statut légendaire de Grey que pour son statut de paria. Mais au moins Kyle allait se faire opérer et redevenir le type décrit par Ashley, celui qui avait l’habitude de danser sur “Brown-Eyed Girl” dans les allées de l’épicerie.

Alors que l’heure touchait à sa fin, la façon furieuse avec laquelle Opal a conduit Cindy hors de l’hôpital a suggéré que le saint … DeLuca n’était pas seulement maniaque, il avait raison. Opal était un trafiquant de sexe! (La hotline de la traite a même demandé à Bailey – trop tard – de ne pas effrayer le suspect.) Après la longue journée de Jackson à voir son ticket supplémentaire pour un gros match de basket-ball refusé par tout le monde, d’Owen à Tom – ha! Blague. Il ne pouvait pas se résoudre à demander à Tom. Mais après avoir appris de Maggie que Richard avait démissionné de la chirurgie, il a demandé à son futur beau-père déprimé et a obtenu non seulement un oui mais un enfer au oui. Hors de sa précédente non-conversation avec Teddy, Tom lui a dit que, ayant été trompé sur lui-même, il n’avait jamais couché avec des femmes mariées, dont l’une serait bientôt. Traduction: «Je t’aime et je veux te faciliter la tâche. Rentrez chez vous, planifiez votre mariage, ça va aller. ” Lorsqu’Owen a trouvé Teddy plus tard en train de pleurer dehors, elle a partagé que «j’ai… eu un patient vraiment dur» aujourd’hui. (Oh, Teddy!)

“NOUS POUVONS ÊTRE TRÈS TRÈS ENSEMBLES” | Au lit avec Link, Amelia a suggéré que si les Mariners étaient son emploi de rêve, peut-être qu’il ne devrait pas le sacrifier. Ils devraient toujours se battre pour leurs rêves. C’est 81 matchs à l’extérieur par saison, a-t-il expliqué. “D’accord,” répondit-elle, “mais le prochain rêve.” Chez Joe, Jo a invité un Levi nouvellement sans-abri à emménager avec elle. “Jo,” répondit-il hilarant, “cette fois dans le sous-sol de ma mère était une chose unique. Je suis gay. ” Duh – c’était pourquoi il recevait l’invitation. Cela, et elle ne voulait pas avoir à abandonner sa maison juste parce qu’Alex n’y était plus; elle voulait plutôt le changer. Et dans les dernières secondes de «Give a Little Bit», nous avons vu DeLuca courir le long d’une autoroute vide sur sa moto à une vitesse équivalente à la rapidité de son discours lors d’un épisode maniaque. Cela ne semblait pas de bon augure pour lui. Qu’est-ce que tu penses? DeLuca se retrouvera-t-il à l’USI? Êtes-vous surpris que Teddy ne soit pas venu au clair? Et combien de fois Grey va-t-elle la laisser briser le cœur de Tom? Appuyez sur les commentaires.