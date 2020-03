Récapitulation de “Grey’s Anatomy”: Saison 16, épisode 19 – Is [Spoiler] Mourant?

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour jeudi L’anatomie de Grey. Si vous souhaitez regarder en premier, lecteur plus tard, nettoyez maintenant.

Et vous pensiez que les conventions médicales étaient ennuyeuses! Quand Grey’s Anatomy de jeudi a envoyé une poignée de ses meilleurs atouts à LA pour soutenir Richard alors qu’il présentait son stylo PATH lors d’une conférence sur l’innovation chirurgicale, Maggie est tombée au lit (et peut-être aime) avec un ancien résident sexy, Teddy a tenté de faire amende honorable pour être l’autre femme dans un triangle amoureux lesbien il y a longtemps, et Richard… Oh, Richard. En l’espace d’une heure, il nous a fait passer de penser qu’il se remettait avec Catherine à se désagréger totalement. Continuez à lire et nous passerons en revue tous les grands rebondissements de “Love of My Life”.

«VENEZ ICI ET BAISEZ-MOI, CLEOPATRA» | Au début de l’épisode, un Richard excité mais épuisé est arrivé à l’hôtel et a entendu Maggie (probablement plus à notre avantage que le sien) à quel point Meredith était désolée de ne pas pouvoir être là pour son discours; sa baby-sitter était tombée malade (n’est-ce pas à ça que servent les résidents?). Le prochain à arriver était Cormac, qui a immédiatement flashé vers une entrée précédente, sur laquelle il avait d’abord vu sa belle femme. (À noter: Cormac chauve> Cormac avec des cheveux.) Après que Richard se soit retiré dans sa chambre pour travailler sur son discours, Catherine l’a choqué – et, franchement, nous – en se présentant à sa porte. «Je suis ici pour arrêter la folie», a-t-elle déclaré avant de se lancer dans des excuses. Pour sa part, il a proposé qu’il n’y ait rien entre lui et Gemma, bien que, euh, elle l’ait embrassé. “Nous pouvons résoudre ce problème”, a déclaré Catherine. Et il semblait qu’elle avait raison. Ils ont même, comme l’avait prédit Jackson, ri de son achat de Pac-North, un investissement terrible, a-t-elle noté. Le conseil d’administration a pensé qu’elle le faisait était un signe de démence précoce! Une fois qu’ils ont convenu qu’ils avaient eu le combat le plus cher depuis Antony et Cléopâtre, ils se sont réunis horizontalement.

“POUR LA PREMIÈRE FOIS QUE JE ME SOUVIENS, PERSONNE DANS UN RAYON DE 50 MILLES NE DÉPEND DE MES POITRINES POUR LA SURVIE” | Lors d’un happy hour avec Teddy, Maggie a imaginé que la conférence était comme un camp d’été… ou le village olympique. Vous voulez dire des professionnels le jour, des branchements fous la nuit? Demanda Teddy. Innocent Maggie ne savait pas à quoi ressemblait le village olympique. Mais elle s’est réchauffée au concept quand elle a aperçu un de ses anciens résidents de Tufts, un salon de fumée total nommé Winston. Trois fois, il avait assisté à cette conférence et il ne l’avait jamais vue là-bas. “Qu’est-ce que tu me traque?” plaisanta-t-elle. “Ne pas traquer”, répondit-il, “cherchant”. Il s’est avéré qu’il avait eu le béguin pour elle depuis son premier jour à Tufts, mais elle avait été son chef, donc il ne pouvait pas lui demander de sortir. (Ha – comme si cela arrêterait quelqu’un à Grey Sloan!) Puis elle avait déménagé à Seattle juste avant qu’il devienne un participant, donc il n’a jamais eu la chance de lui demander de sortir. Maintenant, évidemment, il n’allait pas le laisser passer. La prochaine chose que nous savions, ils faisaient l’amour dans sa chambre d’hôtel. (Jackson qui?) Ensuite, ils ont fait un rapide tour de rencontre, se sont liés de perdre leurs mamans et ont admis qu’ils n’étaient jamais tombés si durement pour quelqu’un en une seule nuit.

“NE SOYEZ PAS FORT, SOYEZ UN MESS” | Au cours d’un verre avec Teddy, Cormac a partagé qu’il détestait les conférences et n’était venu que parce que Bailey lui avait demandé de représenter les peds. Cela ne semblait pas être une bonne idée pour le nouveau mec de dire non. Alors que son compagnon parlait à un représentant des ventes, il s’est éloigné, se remémorant ses premières interactions avec sa future épouse Abigail, une artiste multimédias affamée qui gagnait rapidement 500 $ lors d’une conférence précédente en distribuant des stylos … qu’elle n’a pas fait réalisez que vous veniez d’une entreprise qui fabriquait des médicaments contre la dysfonction Charmé, il lui ôta tous ses stylos des mains. De là, nous avons avancé rapidement vers Abigail pour subir une hystérectomie à 33 ans. Quand elle craignait de saigner et de mourir, il a rassuré que si elle le faisait, lui et les garçons continueraient. “Ne vous méprenez pas”, a-t-il ajouté, “ce sera une journée difficile pour le couple.” De là, nous avons flashé quelques années de plus et avons trouvé Mme Hayes mourant d’un cancer et donnant des instructions à Cormac sur la façon de le gérer avec leurs fils. “Faites-leur savoir que c’est OK de s’effondrer”, lui a-t-elle dit alors qu’il faisait exactement cela. Tout en poursuivant sa liste de choses à faire, elle a tenu à dire qu’il pouvait et devait redevenir amoureux. Il ne voulait pas – ce qui, a-t-elle noté, était exactement la raison pour laquelle il avait besoin de l’entendre le dire. De retour dans le présent, Cormac a raillé contre le représentant des ventes, dont le dispositif «magique» avait fait de lui un veuf. “Vous avez de la chance”, a conclu Hayes, “Je n’ai pas mis ce stylo dans votre gorge.”

“LA DERNIÈRE CHOSE QUE J’AI ATTENDU A ÉTÉ QUE VOUS AVEZ RENCONTRÉ ENSEMBLE” | Restée seule au bar, Teddy est tombé sur Claire, un médecin avec qui elle avait travaillé à New York et qui était parti après le 11 septembre a coûté la vie à son proche, la femme du nom d’Allison. (Hé, c’est Sherri Saum!) Après un bref rattrapage, nous avons flashé en arrière sur les trois cohabitant à New York. Lorsque Claire a été appelée à l’hôpital, nous avons découvert qu’Allison était également impliquée avec Teddy. Dans le présent, Claire a été surprise d’apprendre que Teddy avait nommé sa fille d’après… «Ma meilleure amie», a déclaré Teddy. Mais ça allait, insista Claire. Vingt ans plus tard, Teddy pouvait admettre qu’elle avait eu une histoire d’amour avec Allison. Dans le passé, Teddy et Allison, comme vous l’espérez, se sentaient coupables de se faufiler et de mentir à Claire. “Je l’aime”, a déclaré Allison. “Mais je t’aime plus.” Beaucoup plus, semblait-il. “Cela m’a déchiré”, a déclaré Teddy à Claire dans le présent. Uh-huh, mais pas assez pour arrêter. En fait, alors que les tours jumelles tombaient autour d’Allison, elle avait essayé d’appeler Teddy, pas Claire. Les enregistrements téléphoniques… c’est ainsi qu’elle l’avait découvert. A cause du nième. (Pour en savoir plus sur cette tournure, cliquez ici pour lire le point de vue de Kim Raver sur la révélation.)

“EST-IL GONNA BEIRD SI JE RENCONTRE CET HOMME SUR QUELS MONTANTS POUR NOTRE PREMIÈRE DATE?” | Alors que l’heure tournait au coin et se dirigeait vers la ligne d’arrivée, une remarque aléatoire de Catherine a incité Richard à avoir une idée de percée médicale, Maggie s’est émerveillée qu’elle ne savait pas qu’il était possible d’aimer tellement quelqu’un quand elle savait si peu à son sujet, et Teddy s’approcha de Claire pour s’excuser. Teddy n’avait pas vraiment cru qu’il était possible pour Allison, ou n’importe qui, d’aimer deux personnes en même temps. “Mais maintenant” – merci à Tom et Owen – “Oui”. Heureusement pour Teddy, Claire ne pourrait jamais rester en colère contre quiconque pour aimer Allison. Elle était, après tout, Sherri Saum Allison. Juste avant le début de la présentation de Richard, Winston a demandé à Maggie de retourner à Boston. Ou il déménagerait à Seattle, de toute façon. Quand elle a dit qu’elle avait besoin de temps pour prendre une décision – également des feuilles de calcul – il a compris. “Réunissez un groupe de discussion”, a-t-il plaisanté. «Je ne pense tout simplement pas que je vais me sentir différemment à ce sujet dans quelques heures ou quelques mois. Mais vous vous. “

Quand enfin Richard a continué, il a annoncé qu’avec l’aide de Catherine, il aurait trouvé un moyen de guérir le cancer. Répète? Oh non. Quelque chose n’allait vraiment pas avec Richard. Les données projetées à l’écran n’étaient pas des données médicales, mais ce qui ressemblait à des gribouillis d’enfant, même un visage souriant. “Cher Seigneur, il est ivre”, chuchota Catherine à Jackson, regardant à Seattle. (Attendez, Seattle?!?) Oh, mec. C’était difficile à regarder. Quand finalement Maggie est intervenue, il ne savait même pas qui elle était. Et, grâce aux plans de coupe, nous avons appris qu’il avait imaginé toute sa réunion avec Catherine. (Bon sang.) Maggie craignait que Richard fasse un accident vasculaire cérébral, mais à la fin de l’épisode, ni elle ni nous ne savions ce qui n’allait pas avec son père.

Alors, que pensez-vous qu’il soit arrivé à Richard? Est-il en train de mourir? Aimez-vous le nouveau prétendant de Maggie? Avez-vous été stupéfait d’apprendre la longue histoire d’amour de Teddy? (Lisez les pensées de Kim Raver ici.) Appuyez sur les commentaires.