Récapitulation de “Grey’s Anatomy”: Saison 16, épisode 20 – “Sing It Again”

Jeudi, Grey’s Anatomy a été difficile. D’une part, nous avions Richard, ses facultés se fanant sous nos yeux – et ceux de ses proches -. De l’autre, nous avons demandé à Tom de sauver la vie du fils de son ex-femme – une sonnerie morte pour le garçon qu’ils ont perdu. Au moins, pour éclaircir les choses, le spectacle nous a donné un patient qui est sorti de l’anesthésie avec une chanson sur ses lèvres ainsi que dans son cœur, et Amelia ayant des contractions qui étaient si intenses, elle les a décrites hilarantes comme étant «quand les gars se faire botter les gars », pire encore. Continuez à lire, et nous allons passer en revue mes notes, musicales et autres, de “Sing It Again”.

“FONDONS LES TROUPES” | Alors que l’heure commençait, Bailey assembla une salle de guerre des meilleurs et des plus brillants de Gray Sloan pour tenter de diagnostiquer Richard. “Préparez-vous”, a averti Maggie. “Il n’est pas lui-même.” Et il est devenu progressivement moins comme lui, ou du moins moins comme le Webber de 2020. Il croyait toujours que Catherine avait été avec lui à Los Angeles et que lui et sa Cléopâtre s’étaient réunis. Il a même pensé que son discours avait été un succès, pas une inspiration pour des mèmes Internet mesquins. Lorsque Bailey a plus tard surpris DeLuca rendre visite à Richard, elle a expulsé le résident suspendu – mais, euh, voulait voir la liste des symptômes pour lesquels le Dr Riley avait suggéré de garder un œil. Pour sa part, Catherine n’est pas impressionnée par les progrès réalisés par les protégés de son ex-mari. “Tu ressembles à un tas de stagiaires sans fioritures,” siffla-t-elle. “Vous devez travailler plus dur.”

Ensuite, pendant un moment seul avec Jackson, Catherine a augmenté le volume de son attaque. “Vous le laissez tomber”, a-t-elle dit à son fils. “Sais-tu cela?” Mais, bien sûr, elle ne faisait que dévier, car elle se sentait tellement coupable du fait qu’elle laisserait sa fierté faire obstacle à leur réconciliation. Si elle avait été là, elle aurait remarqué que Richard s’éloignait. En parlant de cela, il l’a fait littéralement depuis sa chambre d’hôpital et s’est retrouvé dans l’O.R. sur le point de porter un scalpel à son propre ventre. Bien que Meredith ait pu lui parler, le pauvre gars avait encore du mal à couler. “Ellis,” lui dit-il, “quelque chose ne va pas avec moi.” Je vous ai dit que c’était un épisode brutal! À la fin, Richard pensa qu’il était à Seattle Grace et craignait qu’Adèle soit énervée s’il était encore en retard pour le dîner. Lorsqu’un Meredith désespéré a par la suite trouvé DeLuca dans la bibliothèque médicale, plutôt que de le renvoyer chez lui pour le reste dont tout le monde lui disait qu’il avait besoin, elle a demandé son aide pour le cas de Richard.

“JE VOUS ESPÈRE ET LE SHORTCAKE AUX FRAISES VIVENT HEUREUX JAMAIS APRÈS” | Ailleurs à l’hôpital, l’ex-remariée de Koracick, Dana, s’est présentée avec son nouveau fils, Guthrie – qui non seulement avait l’air mais ressemblait à un pauvre David malheureux. Le garçon avait une tumeur au cerveau qui s’était propagée à sa colonne vertébrale, et sa mère voulait que Tom l’enlève. Sentant à quel point cette visite surprise, sans parler de la ressemblance de Guthrie avec David, avait secoué le monde de Tom, Teddy a paginé Amelia. Comprenant parfaitement, elle était heureuse de se frotter… mais a commencé à avoir des contractions pendant la chirurgie! Obtenez Tom maintenant, Amelia a crié à Taryn. Même s’il ne pouvait pas être près de Guthrie sans avoir l’impression de se noyer, Tom a tenté d’effectuer l’opération… puis, lorsque le gamin a commencé à s’écraser, il s’est figé.

En regardant depuis la galerie, Teddy est passé à l’action, parlant à Tom par l’interphone et ramenant miraculeusement son attention sur la tâche à accomplir. Après avoir stabilisé Guthrie et l’avoir envoyé sur la voie du rétablissement, Koracick a remercié la femme qu’il aimait, qui à son tour s’est excusée de lui avoir causé de la douleur; il en avait plus qu’assez pour une vie. “Vous en avez emporté plus que vous n’en avez causé”, la rassura-t-il. Hors de ce moment tendre, Teddy est tombé sur Owen, qui l’a tirée dans un placard pour un quickie. “Foutons le plan”, a-t-elle dit à son fiancé. «Je veux te marier le plus tôt possible. Faisons-le ce week-end. ” Et, étant donné qu’ils ont continué à s’arracher les vêtements les uns des autres, je pense qu’il est prudent de supposer qu’ils étaient d’accord pour accélérer le mariage.

«CES MÉDECINS ONT BRISÉ MA FEMME» | Du côté plus léger, après qu’Owen et Link aient traité une femme avec un pied cassé, elle s’est réveillée en chantant chaque mot qu’elle avait dit. “Alors elle est comme ça maintenant?” a demandé à son mari comme s’il se demandait s’il avait gardé le reçu et pourrait peut-être l’échanger. Mais il a changé son air après un moment où il est apparu qu’il pourrait la perdre. Après cela, il était même prêt à chanter avec elle. Dans d’autres développements, Levi est rapidement passé de si vantard à propos de sa nouvelle situation de logement que Taryn a hurlé: “Vous vous écrasez avec un participant, nous l’avons!” d’être prêt à déménager parce que Jo lui a cassé la tête dans la fosse. Mais elle ne voulait pas qu’il fasse ça; elle n’allait tout simplement pas changer sa façon de travailler juste parce qu’ils étaient colocataires. Enfin, lorsque Link a rejoint Amelia, ses contractions devenant de plus en plus fortes, ils ont partagé un joli moment de panique devant le fait qu’une fois le bébé sorti, il ne serait plus jamais aussi sûr qu’il était juste à ce moment-là. Et le deuxième après… et celui après ça. Parce qu’il s’est avéré qu’Amelia était en faux travail. C’était un… cas de contractions de Braxton Hicks. “Tout à coup,” dit Amelia, impassible, “ils font moins mal.” Amelia et Link FTW, toujours.

Alors, qu’avez-vous pensé de “Sing It Again”? Avez-vous des suppositions sur ce qui ne va pas avec Richard? Mer était-il irresponsable de mettre DeLuca au travail? Et l’ex de Koracick pensait-il vraiment qu’il pouvait traiter le sosie de leur fils? Appuyez sur les commentaires.