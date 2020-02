Récapitulation de la première de la saison 2 de “Kidding” – Jeff Comes Clean

HISTOIRES CONNEXES

Vous vous souvenez quand Jeff a écrasé un gars lors de la finale Kidding de l’année dernière? Ouais, c’est arrivé. Bien qu’il ne soit peut-être pas le présentateur d’enfants le plus mal intentionné du quartier, la santé mentale de Jeff se défait lentement au-delà de sa responsabilité pour lui-même et ceux à portée de main – en particulier Peter, le petit-ami fauché de Jill. Comment Jeff va-t-il réussir à sortir de celui-ci? Jill découvrira-t-elle la vérité? Récapitulons cette première et découvrons.

L’épisode commence par un flash-back sur le mariage de Jeff et Jill. Une fois que le couple heureux a brisé la flûte de cérémonie, nous avons immédiatement sauté sur le pare-brise décimé de Jeff quelques secondes seulement après qu’il ait renversé Big P. Il est stupéfait en silence jusqu’à ce que son téléphone sonne. C’est le peloton de Pickles qui l’appelle pour lui faire une sérénade la veille de Noël. Tandis qu’il se tient au-dessus du corps, il demande à l’enfant au téléphone s’il est un bon garçon. Le visage de Jim Carrey dans cette scène est absolument effrayant, élevant la tension de la scène horrible vers de nouveaux sommets.

Jeff frappe à la porte de Jill et après un échec de la veille de Noël au 911, les deux chargent Peter dans la voiture de Jeff et le conduisent à l’hôpital. Jeff frappe quelqu’un d’autre, mais, ouf, ce n’est qu’un Père Noël en plastique; au moins cette fois c’était accidentel! Après avoir sorti le pare-brise et beaucoup de panique, ils arrivent en toute sécurité, mais Peter – et Jeff – ne sont pas encore sortis du bois.

DeeDee et Scott essaient d’annoncer des nouvelles difficiles à leur fille, mais ils tournent autour du pot pendant qu’elle ouvre des cadeaux de Noël. Après que Jeff ait appelé pour dire qu’il a peut-être tué Peter, DeeDee déclare sans ambages: «Nous allons divorcer», et la fille qui criait comme une banshee la saison dernière semble assez indifférente.

À l’hôpital, Jeff admet ce qu’il a fait à DeeDee et dit qu’il va tout raconter à Jill. «Tu dois mentir maintenant», lui dit sa sœur. “En aucun cas, tu ne devrais lui dire ce que tu as fait, ou qui que ce soit.” Jeff ne sait pas mentir, alors elle lui dit de penser à ça comme un secret. De plus, si Peter meurt, il ne sert à rien d’avouer. (Whoa, c’est sauvage, Dee.)

Will, qui faisait la fête dans la maison vide de Jeff à côté, est toujours sous le choc. «Ma mère va lui donner un coup de poing dans le d – k quand je lui dirai que son s – t était dans le placard d’à côté», dit-il à ses amis. On dirait que Will a le pouvoir de détruire chaque centimètre d’intimité que Jeff et Jill ont travaillé si dur pour récupérer. Honnêtement, je ne mettrais pas ça devant l’enfant.

Jill dit à Jeff qu’elle est désolée que cela lui soit arrivé et que cela ait ruiné son Noël. Jeff la serre dans ses bras et bloque ses aveux. Un médecin leur dit que Peter est stable et ils en sauront plus le matin. Jeff, Jill et Will quitteront l’hôpital, bras dessus bras dessous. Jeff a enfin ce qu’il voulait… et il n’a eu qu’à commettre un assaut de véhicule pour l’obtenir! Petites pommes de terre.

À la maison, Jeff essaie encore une fois de parler à Jill de la maison d’à côté, mais elle l’interrompt en lui demandant de rester. Jeff demande à Will s’il a parlé à sa mère de la maison d’à côté, mais le secret est sûr avec Will. «J’aime plus vous voir ensemble que je ne vous aime tous les deux», dit Will. J’ai tellement de réserves à propos de cet enfant, mais il semble sincère en ce moment. Est-ce à dire qu’il ne changera pas d’avis et ne mettra tout en feu? Le jury est sorti.

Jill se réveille pour découvrir que Jeff a préparé un beau matin de Noël rempli de cadeaux et de crêpes. Ils partagent un délicieux petit déjeuner rempli de rires et de sourires, jusqu’à ce que le téléphone de Jill sonne interrompant leur moment Hallmark. À l’hôpital, la famille mormone de Peter arrive et le médecin leur dit qu’il a besoin d’un nouveau foie dans les deux jours ou qu’il est kaput.

Après réflexion, Jeff admet à Jill que Peter n’est pas entré dans la circulation. «Je me suis foutu», dit-il à sa famille. La caméra se déploie tandis que nous regardons Jeff dévoiler son âme de l’extérieur des portes de la salle d’attente. En l’absence d’autres correspondances possibles, Jeff se porte volontaire pour donner une partie de son orgue à Peter. Alors qu’il se prépare pour la chirurgie, son téléphone sonne à nouveau et c’est un autre chapitre du peloton Pickles qui l’appelle. Il demande à l’enfant s’il a été un bon garçon cette année et le tyke répond: “Avez-vous été un bon garçon cette année?”

Est-ce que Jill va se retourner, ou quoi? Jeff sauvera-t-il la face en aidant à sauver Peter? Notez la première, puis déposez vos commentaires ci-dessous!