Récapitulation de la première de la série «October Faction» – Grade It!

Que feriez-vous si vous découvriez que vos parents étaient des chasseurs de monstres aux identités secrètes? Geoff (Gabriel Darku) et Viv (Aurora Burghart), 17 ans, sont sur le point de le découvrir. Mais vous savez ce qu’ils disent: la famille qui tue ensemble reste ensemble.

Adapté d’une série de bandes dessinées, la faction d’octobre de 10 épisodes de Netflix (qui a été lancée jeudi) met en vedette Tamara Taylor (Bones) et J.C.MacKenzie (Vinyle) dans le rôle de Deloris et Fred, les parents vivant à Osaka, au Japon, des jumeaux adolescents Geoff et Viv. Nous ouvrons avec un Fred découragé disant à sa femme que son père est mort. Les plans de voyage doivent être arrangés, les enfants doivent être récupérés. “Parlez de sh-t effrayant”, dit Fred au moment où Deloris tire une arme automatique sur une créature qui ressemble à quelque chose de Resident Evil. Ils étaient juste chillin ‘avec cette chose dans la salle tout ce temps!?

Nous allons à la maison de grand-père, car nous apprenons que la famille a souvent déménagé en raison du travail de papa dans l’évaluation des risques (ou du moins les enfants le pensent). Geoff est un gai gay confiant et grégaire qui se fait des amis rapides, tandis que Viv est, à bien des égards, son opposé polaire. Ses parents veulent qu’elle fasse plus d’efforts pour se connecter avec les gens, mais elle préfère se concentrer sur ses études.

La famille arrive au manoir, qui semble tout droit sorti de… enfin, encore une fois Resident Evil. En cherchant autour, Viv trouve des entailles dans les murs qui ressemblent à un loup-garou qui a fait de la décoration intérieure. Pendant ce temps, Deloris a un flash-back d’une dispute que Fred a eue avec ses parents, Samuel et Maggie, qui n’ont jamais accepté leur relation. Flashback Sam mentionne que «rejoindre Presidio est une étape énorme pour quiconque» et qu’elle a existé plus longtemps que le pays lui-même. Syndicat secret ombragé? Vérifier!

Fred et Deloris, dans des pièces séparées, passent leurs poignets sur des scanners pour déverrouiller des arsenaux cachés dans les murs. Bonjour, armes! Fred reçoit un message de la patronne Edith Mooreland qui dit à Fred qu’ils sont réaffectés en Norvège parce que les données de suivi sat indiquent un «octobre très actif». «Les octobre» se sont améliorés au fil des ans, mais pas cette année, déclare Edith , sinistrement.

Au milieu de la nuit, Fred entre dans une chambre qui ressemble à celle d’un adolescent des années 70. Il revient sur une nuit où il est tombé sur un garçon ensanglanté et mourant qui se révèle plus tard être son frère. Flashback Fred et l’actuel Fred s’effondrent au sol en larmes.

Le lendemain, le sillage est à court de prosecco, alors Maw et Paw partent en renfort. Fred crie par la fenêtre dans une gloire ivre avant de retirer quelques, euh, provisions de la boîte à gants, en particulier un pistolet et un joint. Les deux se garent dans une épicerie et s’enflamment. Ils parlent de la façon dont leur vie est un mensonge, comme le passé de Fred, parce que leurs enfants ne savent même pas qui ils sont. Deloris veut leur dire la vérité, mais Fred pense qu’ils peuvent les protéger. Il est aussi super sur le convo parce que ça ruine son high. (Quelqu’un d’autre reçoit des vibrations de Richard Jenkins de MacKenzie? Peut-être que ce sont les lunettes, peut-être que c’est la mauvaise herbe.)

Dans le magasin, ils sentent le soufre et le cuivre, ce qui signifie apparemment… quelque chose. Ils sortent un téléphone spécial qui scanne les corps autour d’eux. L’appareil indique: «Xenoform détecté». Deloris sort l’arme de poing et attrape Fred un couteau. “Pourquoi obtenez-vous cela et je l’obtiens?”, Demande Fred. “Parce que tu es ivre, bébé”, répond-elle. Pointe, Deloris!

Fred a une conversation amicale avec le mâle… monstre?… Qui lui demande si sa femme et lui peuvent simplement y aller. “Nous ne faisons pas vraiment de capture et de libération”, explique Fred. Deloris coupe le bavardage avec deux balles sur la tête du gars alors que quatre grands crocs pointus comme des rasoirs dépassent de sa bouche. Elle a déjà du sang sur elle, ce qui signifie que maman a mis les deux méchants en sac. Ils couvrent leurs traces en faisant ressembler la scène au sous-sol d’un tueur en série. Tout en un jour de travail!

Fred dit à Deloris qu’ils ont été réaffectés et elle ne le prend pas bien. «Presidio nous donne une mission, nous l’assumons, c’est ainsi que cela fonctionne», lui dit-il. «Vingt-cinq ans sans arrêt, nous sommes épuisés», rétorque-t-elle. Deloris réitère qu’elle veut parler à Geoff et Viv de Presidio… de tout.

De retour au manoir, Viv commence une séance à la demande de Geoff, principalement à titre de diversion afin qu’il puisse se faufiler pour un branchement. Le groupe d’adolescents veut parler à Sam mort pour qu’ils puissent trouver ses millions. Alors que Viv se moquait, tout le monde commençait à saigner. Nous voyons des éclairs d’une figure maintenue sous l’eau par des chaînes et des blocs de béton. Viv semble saisir, ses yeux devenant rouge sang. La silhouette échappe à ses entraves et sort de l’eau, ressemblant à toutes sortes de néfastes avec les mêmes yeux ultra-rouges effrayants.

Dans l'enfer littéral, qu'est-ce que Viv vient d'invoquer?