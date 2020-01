Récapitulation de la première de «Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector»: Saison 1

HISTOIRES CONNEXES

Lincoln Rhyme était un profileur criminel génial avant qu’un des méchants qu’il traquait ne décide de le retirer. Il a survécu, mais l’ancien policier en colère (à juste titre) ne peut pas utiliser ses jambes, et il est déterminé à ne plus jamais être impliqué dans des tueurs en série … jusqu’à ce que celui qui l’a frappé de force refait surface.

Et c’est là que les choses se situent au début de Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector, qui a été présenté vendredi sur NBC et met en vedette Russell Hornsby de Grimm en tant que détective titulaire. Dans un instant, nous voudrons savoir ce que vous avez pensé du thriller basé sur le roman de Jeffrey Deaver, The Bone Collector. Mais d’abord, un bref résumé:

Trois ans après l’incident de Lincoln, un officier de police de la ville de New York, Amelia Sachs (Midnight, Texas ‘Arielle Kebbel), répond à un appel pour trouver un homme pendu dans un tunnel de métro. Elle remarque un morceau de tissu sur la piste près de lui et est presque heurtée par un train venant en sens inverse essayant de l’attraper, mais elle finit par ne pas se blesser. «J’essayais de préserver l’intégrité de la scène du crime», explique-t-elle.

Dét. Michael Sellitto (Michael Imperioli des Sopranos) amène Amelia à rencontrer Lincoln, expliquant qu’elle sera en mesure d’offrir une perspective spéciale parce qu’elle a été la première sur la scène du crime. Le policier à la retraite est cloué au lit mais dispose de plusieurs avancées technologiques pour l’aider à découvrir le monde qui l’entoure, y compris un grand écran qui s’abaisse sur son lit. Sachs sait déjà ce que Rhyme va dire: “C’est lui, n’est-ce pas?” Lincoln confirme que l’homme qui a assassiné la victime du métro est le Bone Collector, alias le même tueur qui l’a paralysé.

Nous apprenons que Lincoln a tellement mémorisé la ville de New York – d’une manière similaire à Sherlock Holmes et Londres – qu’il est devenu l’un des plus grands détectives de la ville. Il décide qu’Amelia sera ses yeux et ses oreilles dans le monde, grâce à une caméra corporelle qui lui donne une vue à 360 degrés de tout ce qu’elle rencontre. Ils travaillent ensemble – aidés par l’équipe technique interne de Lincoln – pour discerner que le meurtre dans le métro a été fait par un copieur de Bone Collector. Malheureusement, le copieur a également accès à toutes les caméras en circuit fermé de la ville. Alors, quand il remarque Amelia, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne la traque, elle et sa sœur cadette, puis kidnappe le frère de Sachs.

Finalement, Rhyme et Sachs découvrent que sa sœur est détenue dans un château d’eau au-dessus d’un bâtiment qui abritait le plus ancien grand magasin de la ville. Amelia sauve sa sœur et tout va bien. Et lorsque le chef de la police – qui était l’instructeur de Rhyme 10 ans auparavant – lui propose un emploi pour travailler comme consultant civil, il est d’accord … avec la stipulation qu’Amelia soit son interlocuteur permanent.

Plus tard, nous voyons Lincoln filmer avec un garçon qui s’avère être son fils. L’enfant et la femme de Rhyme sont “à des milliers de kilomètres”, le rassure-t-elle. “Nous ne pourrions pas être plus sûrs.” Le moment chaud est encore meilleur quand Lincoln se rend compte plus tard qu’il peut se tortiller les orteils après des années de ne pas pouvoir le faire.

Mais il ne sait pas ce que nous faisons: que le collecteur d’os original (Brian F. O’Byrne du Verseau) est en train de faire semblant d’être un homme à tout faire doux marié à une femme aux manières douces (Grimm’s Claire Café). Et un flashback nous montre que le tueur en série et Rhyme étaient dans la même classe d’application de la loi une décennie auparavant (quand Lincoln était une sorte de connard pour lui). À la fin de l’épisode, le meurtrier a une nouvelle victime enchaînée et mourante dans sa cave à vin … et une boîte, avec le nom de Lincoln, prête à partir.

Qu'avez-vous pensé de la première?