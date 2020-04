Récapitulation de la première de «Vida»: saison 3, épisode 1

HISTOIRES CONNEXES

N’ajustez pas votre téléviseur: bien que cela va à l’encontre de tout ce que nous savons d’elle, Emma est vraiment heureuse et détendue au début de la troisième et dernière saison de Vida. Et Lyn s’efforce à la fois d’être un propriétaire d’entreprise prospère et de rester loin de Johnny. Serait-ce un tournant?

Peut-être que nous ne devrions pas le faire. Mais c’est juste qu’Emma et Nico semblent si heureux au début de l’épisode, et que la légèreté continue même lorsque Zoe – l’ex de Nico – se présente au bar, boit beaucoup trop et doit être réalisée en fin de soirée . La vieille Emma aurait coupé et couru, mais ce nouvel Emmy lâche prend simplement les choses en main. À la fin de l’heure, Nico a emménagé quelques-unes de ses affaires dans la chambre d’Emma… tu sais, jusqu’à ce qu’elle trouve un nouvel endroit.

Lyn et Rudy se portent bien aussi. Elle monte haut après que la série musicale du bar ait été bien écrite dans la presse locale. «Je vais faire de Vida ce qui se passe et maintenant dans la culture Latinx», lui dit-elle, mais tout ce qui lui importe c’est de savoir si elle l’accompagnera à une fête que sa maman organise. Lyn accepte volontiers d’être présente et d’être présentée comme sa petite amie.

Mais elle manque le mémo sur la tenue (cocktail, même si elle porte une robe d’été) et ne parle pas couramment l’espagnol, ce que la mère de Rudy considère comme de graves fautes. Se sentant hors de propos, elle baisse le champagne et finit par fumer une cigarette avec – et presque embrasser – un serveur de traiteur polonais près de la piscine avant qu’elle ne se rende compte qu’elle peut gérer toute situation qui lui est lancée. «Je m’adapte. Je survis. C’est mon super pouvoir », réfléchit-elle, retournant à la fête et tenant la cour avec les amis de Rudy… à la grande consternation de sa mère.

Comme Mari n’est plus chez Emma et Lyn et qu’elle ne peut pas rentrer chez elle, elle vit dans le bureau du garage de Johnny. Johnny est obsédé par sa petite fille et déterminé à prendre un nouveau départ avec sa femme. «Un bébé vous change, mec. Cela change vos priorités », explique Johnny à sa sœur. “Karla et moi le faisons fonctionner.”

Les membres de Vigilantes ont peint des noix de coco sur les visages de la murale du bar et continuent de protester à l’extérieur; en interne, cependant, le groupe est en colère contre Mari pour ne pas avoir aidé davantage quand Yoli a été arrêté pour avoir jeté du savon sur Lyn. Mari se faufile vers Vida et demande à Emma de ne pas porter plainte, ce qui pourrait gâcher le statut de Yoli’s Deferred Action for Childhood Arrivals. Elle suggère ensuite que Lyn et Emma soutiennent davantage de groupes locaux pour montrer qu’ils sont réellement déterminés à améliorer le quartier. Un Emmy glacial dit à Mari qu’elle ne jouerait jamais avec le statut DACA d’une personne – son père n’était pas documenté, souligne-t-elle, et «cela n’a pas bien fini pour lui» – mais elle interdit également à Mari de retourner dans le bâtiment.

Le lendemain matin, Emma sort prendre du yaourt quand elle tombe sur Eddy, qui laisse une lettre sous sa porte. “Je sais juste que je l’ai vu de mes propres yeux”, dit la femme plus âgée avant de partir. Ensuite, Emma s’assoit sur un banc de trottoir et lit la lettre, qui dit aux sœurs que leur père est vivant et qu’il vit à proximité, pas mort comme elles l’avaient toujours cru. Emma remet le mot à Lyn quand elle rentre à la maison, et les deux femmes semblent choquées.

Maintenant c’est ton tour. Qu’avez-vous pensé de la première? Notez l’épisode via le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos pensées!

Répondez à notre sondage