Récapitulation de la réunion «Love Is Blind»: Saison 1 sur Netflix, où sont-ils maintenant

La grande expérience de Love Is Blind est terminée… mais a-t-elle entraîné des relations durables?

Le casting de la saison 1 de l’émission de rencontres animée de Netflix – qui a vu des couples se rencontrer et se fiancer sans jamais se voir en personne – s’est réuni jeudi pour une réunion spéciale et nous a fait le point sur leur statut relationnel. Quels couples sont toujours heureusement mariés? Lequel s’est reconstitué après s’être séparé de l’autel? Et qui est encore un peu amer de la façon dont les choses se sont passées dans les pods? Vérifions chaque couplage:

AMBRE ET BARNETT | Amber est peut-être blonde depuis peu, mais ces deux jokers sont toujours mariés. («Je ne l’ai pas encore tué!», Dit-elle en gloussant.) Ils ont dû déménager, note-t-elle, car leur maison «était hantée, vous tous». Barnett rapporte que leur première année de mariage – rappelez-vous, la saison 1 a été filmée en 2018 – a été «une course folle», et Amber révèle qu’ils se sont presque séparés à un moment donné. Elle a même envisagé d’embaucher un avocat en divorce. («Je suis un trou têtu», admet Barnett.)

Ils peuvent être heureux maintenant… mais Amber n’est toujours pas heureuse avec Jessica. Alors que Barnett voit maintenant qu’il “n’a peut-être pas utilisé les meilleurs mots” quand il a dit qu’il épouserait Jessica dans les dosettes, sa femme s’en prend violemment à Jessica pour “s’être jetée sur lui au Mexique … salope, tu es timide. Tu es tellement faux. ” Jessica s’excuse et insiste sur le fait qu’elle a un “super respect” pour leur relation – mais Amber n’est toujours pas prête à l’accepter pleinement.

LAUREN ET CAMERON | Le couple d’or de Love Is Blind est toujours marié, toujours heureux, toujours adorable. Malgré tout le drame fabriqué sur leur relation interraciale, ils disent que leurs familles s’entendent très bien ensemble. Ils ont même eu un chiot! (Désolé, un «bébé à fourrure».) Cameron dit qu’il n’a jamais voulu sortir avec une femme qui avait un chien, alors quand il a dit à sa mère qu’ils allaient avoir un chien, elle savait que ce devait être le véritable amour. (Aw!) Ils pensent avoir un bébé humain sans fourrure «un jour» aussi.

GIANNINA ET DAMIAN | Même s’il l’a jetée à l’autel de façon dramatique, ces deux-là sont de retour ensemble et sortent ensemble, bien qu’ils vivent toujours séparément. Damian ne regrette pas d’avoir dit non au mariage, mais il s’excuse pour la douleur qu’il a endurée Giannina et sa famille. Elle «respecte» la décision qu’il a prise – et finit même par s’excuser auprès de lui, pour une raison quelconque? (Cameron ferait mieux de surveiller son dos, cependant: Damian a révélé que lui et Lauren avaient un lien spécial dans les pods, faisant des voix loufoques de Star Wars pour l’autre.)

JESSICA ET MARK | Elle ne veut même pas regarder des extraits de leur mauvais jour de mariage, et elle blâme beaucoup les choses terribles qu’elle lui a dites sur l’alcool. Elle pense juste qu’ils avaient besoin de plus de temps pour se connaître. Mark pense toujours qu’elle est une femme «phénoménale»… mais il souhaite qu’elle lui ait dit qu’elle avait toujours des sentiments pour Barnett. Ils sont tous les deux toujours célibataires, pour mémoire. (Et elle ne lui a jamais fait ce bœuf italien! Allez!)

KELLY ET KENNY | Kelly est célibataire et dit qu’elle a traversé quelques «transitions de carrière» depuis le spectacle; elle est sortie avec un gars pendant un moment qui a assisté à son mariage avec Kenny! Elle est toujours divisée à propos de tout cela, et pleure en assurant à Kenny qu’il est un gars formidable – mais elle voulait aussi un mariage plus traditionnel avec une douche nuptiale. (Oh, donc c’était ça le problème.) Elle voulait continuer à sortir avec Kenny… mais maintenant il sort avec plaisir avec quelqu’un de nouveau. Ouais, Kenny!

CARLTON ET DIAMANT | Ces deux-là ne sont même pas arrivés à l’autel, après une rupture explosive au Mexique, et ils sont toujours célibataires, mais ils se sont reconnectés comme amis. Carlton ne regrette pas d’être sorti comme bisexuel et pense toujours que le jour où il a posé la question à Diamond était “le meilleur jour de ma vie”. Il se met même à genoux à la réunion et… s’excuse auprès d’elle, lui rendant la bague de fiançailles. C’est définitivement un moment étrange – mais bon, c’est un spectacle bizarre!

