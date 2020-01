Récapitulation de l’épisode 5 de Legends of Tomorrow Crisis on Infinite Earths

Dans l’épisode précédent de The CW’s Crisis on Infinite Earths, Oliver s’est sacrifié pour aider à redémarrer l’univers. Dans Legends of Tomorrow Crisis on Infinite Earths Episode 5, les Paragons se sont réveillés dans le nouvel univers pour découvrir qu’ils le partageaient tous.

Earth-Prime

Kara s’est réveillée dans son appartement. Tout semblait le même, et bien que Kara se souvienne de la crise, Alex ne l’a pas fait. Nia a appelé pour la faire descendre, car ils attribuaient à Lex Luthor le prix Nobel de la paix. Kara a appris que LutherCorp contrôlait le DEO.

Alors qu’elle répondait à un incident avec la sorcière météo, Kara a croisé Barry. Ils avaient tous les deux l’impression qu’ils étaient sur leur Terre respective. Ils ont réalisé que le multi-vers n’existait plus. Tout le monde était sur une Terre maintenant, et les héros se battaient ensemble tout le temps.

Brain Dump

Seuls les Parangons se souvenaient de la crise. J’onn est allé voir tous leurs autres compatriotes et a restauré leurs souvenirs de la crise. Avec Nash Wells, il lui a rappelé son rôle de libération de l’Anti-Monitor.

Alors que les héros combattaient une illusion géante de Beebo, Nash a averti Diggle que son gant montrait une montée d’Anti-Matière. Bien qu’ils aient cru qu’ils le combattaient déjà, la présence d’Anti-Matter a de nouveau augmenté et ils ont réalisé que l’Anti-Monitor n’était pas mort dans le combat avec Oliver. Les démons de l’ombre étaient de retour et chassaient les Parangons.

Le baroud d’honneur

L’anti-moniteur était fait d’anti-matière, et tout comme la matière, il ne pouvait pas être créé ou détruit. Cependant, il pourrait être transformé. Ray, Ryan et Nash ont développé un appareil qui réduirait indéfiniment l’Anti-Monitor et le piégerait dans le microverse. Les héros ont combattu une version géante de l’Anti-Monitor. Barry a assemblé l’appareil et Ray l’a livré à Kara. Elle l’a jeté et le plan a fonctionné. L’anti-moniteur avait disparu.

L’héritage d’Oliver Queen

Sara pensait qu’elle trouverait Oliver Queen avec Diggle à la base d’Arrow. J’onn leur avait donné leurs souvenirs. Oliver était parti. Sara était aux prises avec le fait qu’il ne restait personne qui la connaissait avant de monter sur le bateau qui allait changer sa vie.

Après la défaite de l’Anti-Monitor, le président s’est adressé à la nation. Elle a révélé l’identité d’Oliver en tant que Flèche verte et a honoré sa mémoire d’un moment de silence. Dans un immeuble au large du S.T.A.R. Livres de laboratoires, les héros ont dit au revoir à Oliver. Barry a révélé que l’endroit serait leur siège social lorsqu’ils auraient besoin de travailler ensemble. Il leur a montré une table où tous, y compris Oliver, avaient un siège.

