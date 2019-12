Récapitulation de l'épisode 8 de la saison 1 de Mandalorian

Résumé de la saison 1 de l'épisode 8 de Mandalorian

Alors que certains fans débattent Star Wars: The Rise of Skywalker, beaucoup se tournent vers Disney + pour la finale très attendue de la première saison de Le Mandalorien, qui reprend du cliffhanger déchirant de l'avant-dernier épisode.

Le sauveur

Après la fin du dernier épisode, dans lequel Kuiil a été tué par deux cavaliers éclaireurs et a vu les deux prendre The Child, nous reprenons avec les deux soldats qui retournent en ville pour le rendre à Moff Gideon, mais attendons au bord de ville pour que la confirmation vienne alors que Gédéon a tué beaucoup de ses propres hommes, ainsi qu'un soldat pour l'avoir interrompu. Alors que les deux attendent dans l'ennui, l'un des deux essayant de jeter un œil à l'enfant, IG-11 arrive demandant le retour du bébé, car sa programmation l'oblige à téter et à le protéger. Les soldats refusent et maintiennent le droïde sous la menace d'une arme, qui désamorce les deux avec facilité et ramène l'Enfant, saute sur un vélo et se dirige vers la ville.

Le passé

Alors que Gideon a Mando, Cara Dune et Greef Karga coincés dans le bar au milieu de la ville, quelques-uns de ses soldats ont installé une tourelle blaster qui coupera facilement le trio dans le bar, et il révèle qu'il connaît des détails sur chacun de leur passé, avec le vrai nom de Cara étant Carasynthia Dune d'Alderaan, Greef étant un magistrat disgracié et le vrai nom de Mando étant Din Djarin. Nous revenons à la mémoire de Mando depuis son enfance alors que ses parents font la course pour le protéger des droïdes envahisseurs et que l'un est sur le point de le tuer dans sa cachette, il est secouru par un escadron de Mandaloriens, dont un s'envole avec lui pour le ramener dans leur converti.

La position finale

Mando et co. essayer de ne pas s'échapper par un évent vers les égouts, qui sont fermés hermétiquement, mais on leur donne une chance de riposter alors que l'IG-11 traverse la ville à vélo avec l'enfant sur le dos, abattant chaque soldat qu'il rencontre le long du chemin. Une fois qu'il a atteint la place où ses amis sont immobilisés, IG commence à se battre avec le trio et Mando prend la tourelle et la retourne sur les soldats, éliminant de nombreux ennemis avant que Gideon ne tire sur la banque d'alimentation pour le tourelle, assommant le chasseur titulaire.

Je ne suis pas un être vivant

Les protagonistes se réfugient à nouveau dans le bar, IG travaillant pour ouvrir la grille aux égouts tandis que Cara essaie de faire retirer Mando de son casque pour qu'elle puisse aider à soigner ses blessures, ce qu'il refuse. Après avoir ouvert la grille, Mando fait pression sur le trio pour qu'il le laisse derrière pour protéger The Child alors qu'un soldat des flammes se fraye un chemin dans le bar. Alors qu'ils sont tous sur le point d'être brûlés vifs, The Child utilise la Force pour renvoyer les flammes au soldat, le tuant. IG propose de rester avec Mando tandis que les autres se dirigent vers l'égout pour trouver les autres Mandaloriens, prévoyant de montrer une chevalière en métal de Djarin pour prouver qu'ils sont des alliés. IG convainc Mando de lui permettre de retirer son casque, car ce n'est pas un être vivant et qu'il ne violerait donc pas le code du Mandalore pour permettre à son visage d'être vu, et l'infirmière droïde utilise un spray bacto pour aider à guérir lui.

Les conséquences

IG et Mando rattrapent leurs alliés et se frayent un chemin à travers les égouts pour trouver le reste des Mandaloriens, mais après avoir parcouru le labyrinthe de tunnels, ils trouvent une pile d'armures des autres Mandaloriens qui ont été tués. L'Armurier révèle qu'elle est toujours en vie et qu'elle récupère les restes de l'armure pour tout ce qu'elle peut et que certains Mandaloriens se sont échappés, mais la plupart ont été tués après s'être révélés pour sauver Mando dans le troisième épisode. L'armurier dit à Mando qu'il doit prendre l'enfant comme un enfant trouvé sous sa garde et le ramener sur sa planète d'origine, car il fait partie de The Way. Elle orne son armure avec une chevalière, disant qu'il est devenu un clan de deux avec The Child, et lui a également accordé un jetpack après sa formation dans le programme Rising Phoenix étant enfant. Pendant que le groupe se dirige vers la rivière de lave pour les emmener dans les plaines de lave et le navire de Mando, l'armurier est trouvé par un groupe de patrouilleurs et elle les sort facilement avec deux de ses outils.

Payer le ferry Droid

En arrivant à la rivière de lave, le groupe utilise un ferry pour descendre la rivière en fusion avec un droïde aidant à ramer le bateau. Mais alors qu'ils approchent de la sortie des tunnels et de la liberté subséquente, Mando voit une escouade de soldats sur sa vision de chaleur flanquant la sortie. Alors qu'ils prévoient tous de tenter de tirer, IG renvoie The Child à Cara et le jetpack à Mando alors qu'il prévoit de s'autodétruire, le protocole de son fabricant exigeant qu'il ne soit pas capturé, mais il révèle qu'il le fait également pour protéger le groupe et l'Enfant. Alors qu'il marche à travers la lave et arrive devant les soldats, il s'autodétruit, les prenant tous. Bien qu'il semble qu'ils se soient finalement échappés, Gideon arrive dans son TIE Fighter, ouvrant le feu sur le groupe ci-dessous, dont les blasters ne sont pas à la hauteur de son vaisseau. Mando attache son jetpack à son dos et vole pour utiliser son grappin pour se verrouiller sur le navire, et après avoir été presque secoué par Gideon, il réussit à attacher un détonateur thermique à l'une de ses ailes, faisant tomber le navire.

Adieu pour l'instant

Avec la ville débarrassée des soldats, Greef révèle qu'il peut rouvrir la guilde et que Mando est plus que bienvenu pour revenir et avoir son choix d'emplois après avoir pris un peu de temps pour faire ce qu'il veut, et Cara révèle qu'elle envisage de Restez en ville pour vous assurer que les soldats ne reviennent jamais et que Greef ne se dérange pas. Mando remercie les deux et dit à Greef qu'il doit ramener l'Enfant sur sa planète natale avant de pouvoir commencer à travailler, et les trois se disent au revoir pour le moment. Mando retourne à son navire et enterre Kuiil à proximité, et alors qu'il s'envole, nous voyons un groupe de Jawas essayer de sauver le navire de Gideon, seulement pour être effrayé car il est révélé que Gideon est vivant alors qu'il se fraye un chemin hors du navire. Il regarde avec colère alors que Mando s'envole.