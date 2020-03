Récapitulation de Monday Night Raw le 23 mars – AJ Styles compare The Undertaker à Tiger King de Netflix – HITC

La WWE Monday Night Raw a vu les matchs de Wrestlemania confirmés, d’excellentes promotions et même quelques débuts.

Le Monday Night Raw de cette semaine, le 23 mars 2020, a eu lieu, encore une fois, depuis le WWE Performance Center au milieu de la crise sanitaire mondiale actuelle.

Que s’est-il passé à WWE Monday Night Raw le 23 mars 2020?

Voici un résumé des principaux temps forts de Monday Night Raw…

AJ Styles a appelé The Undertaker un «roi du tigre gothique», match à Wrestlemania maintenant un match Boneyard

Andrade et Angel Garza ont vaincu l’équipe de Ricochet et Cedric Alexander

The Street Profits bat Brendan Vink et Shane Thorne

Aleister Black a battu Leon Ruff dans un match de squash

Becky Lynch a attaqué Shayna Baszler avec une chaise en acier

Randy Orton a accepté le défi du dernier homme debout d’Edge

RAW a commencé avec Paul Heyman coupant une promo en tant que défenseur du champion du monde des poids lourds de la WWE, Brock Lesnar, avant le choc de Wrestlemania 36 avec Drew McIntryre,

Heyman a nommé une longue liste de victimes de Lesnar dans le ring et l’a appelé le champion le plus dominant de la WWE de tous les temps.

Une rediffusion du match triple menace Royal Rumble 2015 entre Brock Lesnar, John Cena et Seth Rollins a ensuite été montrée pour souligner la domination de Lesnar.

AJ Styles et Samoa Joe s’affrontent lors de la WWE Live Tokyo à Ryogoku Kokugikan le 28 juin 2019 à Tokyo, au Japon.

AJ Styles compare la légende de la WWE The Undertaker à Tiger King de Netflix à RAW

Ensuite, AJ Styles et les coéquipiers de l’O.C, Luke Gallows et Karl Anderson, ont coupé une promo sur The Undertaker, qu’il affronte à Wrestlemania 36. The Phenomenal One a critiqué le Phenom en suggérant qu’il ressemblait à une version gothique de The Tiger King de Netflix. Les styles ont ensuite déclaré que leur affrontement à Wrestlemania serait désormais un «match de Boneyard».

Andrade et Angel Garza se sont ensuite associés pour affronter Ricochet et Cedric Alexander dans un match par équipe.

L’association inhabituelle des moins connus Alexander et Ricochet a offensé avant qu’Andrade et Garza ne remportent la victoire avant leur affrontement de titre Wrestlemania Tag Team récemment annoncé avec The Street Profits.

Les Street Profits, qui étaient en commentaire pour le match, ont ensuite battu les adversaires avant de participer au match suivant.

Quels ont été les résultats de la WWE de l’épisode de RAW du 23 mars 2020

Montez Ford et Angelo Dawkins ont affronté la paire NXT Brendan Vink et Shane Thorne dans leurs débuts respectifs sur la liste principale de la WWE. Les Street Profits ont gagné après que Ford ait épinglé Vink.

Shayna Baszler coupait alors une promo dans un cercle sombre avec Carly Caruso. La championne de la WWE Raw Femmes Becky Lynch a ensuite attaqué son adversaire Wrestlemania 36 avec une chaise en acier.

Aleister Black, qui affrontera Bobby Lashley à Wrestlemania, a ensuite affronté le talent NXT Leon Ruff dans un match de squash. Black a frappé la Black Mass pour la victoire.

Kevin Owens a ensuite appelé son adversaire de Wrestlemania Seth Rollins. Le Monday Night Messiah est sorti et a fait une super promo sur Owens, faisant apparaître les paires de records de Wrestlemania.

Une rediffusion de Charlotte Flair et du classique Wrestlemania 34 d’Asuka a ensuite tué plus de temps à la télévision.

Dans le dernier segment du Monday Night Raw de cette semaine, Randy Orton a coupé une promo sur Edge, qui l’a défié pour un match de Last Man Standing à Wrestlemania 36. Il accepte le défi contre son ami de longue date.

